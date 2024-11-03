«Это не я, это все ты»: обзор старта сериала «Преступление и наказание» с Иваном Янковским

В ожидании премьеры сериала Владимира Мирзоева «Преступление и наказание» зрители, похоже, сбились со счета переносов релиза и терялись в догадках, что послужило тому причиной. «Кинопоиск» загадочно сообщил, что Достоевский учит нас быть терпеливыми и следить за намеками вселенной и числами. Финальной датой премьеры проекта стало 2 ноября. Рассказываем, какими получились первые четыре эпизода долгожданной адаптации.

Почему переносилась премьера сериала «Преступление и наказание»

Изначально современная адаптация «Преступления и наказания» должна была выйти 26 октября, потом — 27-го, затем «по техническим причинам» выход сериала сдвинули на 29 октября, после чего релиз был отложен на неопределенный срок.

«Достоевский учит нас быть терпеливыми и следить за намеками вселенной и числами», — сообщил «Кинопоиск».

В числе версий о переносе премьеры в сети выдвигались неоднозначная реакция зрителей и критиков на предпоказах, а также желание создателей проекта прилечь к сериалу больше внимания.

«Мы видели множество догадок и слухов — реальность проще: есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали», — добавили представители команды «Кинопоиска».

В итоге первые четыре серии проекта вышли 2 ноября.

Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»

Сюжет сериала «Преступление и наказание»

Бывший студент юридического факультета Родион Раскольников (Иван Янковский) нуждается в помощи — как психологической, так и финансовой, — но слишком высокомерен, чтобы это признать. Он больше не может сопротивляться своим разрушительным порывам, которые в нем порождает Тень — темная сторона личности. Она в сериале, к слову, на всех одна — зато какая! Борис Хвошнянский воплотил образ, под влиянием которого персонажи осуществляют свои самые порочные намерения.

Раскольников задумал убить старуху-микрокредиторшу (Ела Санько) и взять ее деньги, чтобы, как известно, с их помощью посвятить себя служению всему человечеству.

Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»

Словно сама судьба преподносит главному герою возможности передумать и изменить свою жизнь к лучшему, но мирское его уже не тяготит. Куда больше низменных людских потребностей Раскольникова волнует, осмелится ли он преисполниться в своем сознании настолько, чтобы социальные запреты, установленные обычными людьми, перестали казаться ему чем-либо существенным.

Прощупав границы собственных возможностей, Раскольников столкнулся с очередным внутренним конфликтом. В теории решение буквально покончить с несправедливостью казалось верным, но в реальности психика нереализованного юриста не выдержала нагрузки. После того как попытка обвинить Тень в убийстве провалилась («Это не я, это все ты», — говорит Раскольников), Родион начинает постепенно погружаться в пучину самобичевания и раскаяния, противоречащих его изначальным убеждениям.

Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»

Какими получились первые четыре серии «Преступления и наказания»

События новой адаптации «Преступления и наказания» перенесены в современность, но не то чтобы это что-то значило. Да, старуха-процентщица нынче микрокредиторша, Раскольников разгуливает по супермаркету с тележкой (еще у него есть видеокамера для размышлений вслух и мобильный телефон) и хамит охраннику, а Соня работает в ночном клубе, но это незначительные внешние перемены, не затрагивающие суть — ради чего подобные временные скачки в экранизациях существуют в принципе.

По большей части, необходимость адаптировать проект под другое время возникает, чтобы иначе взглянуть на явления той или иной эпохи, но в случае с «Преступлением и наказанием» это не работает. В частности, Мармеладову (Олег Дуленин) не вызывают скорую по причине отсутствия страховки. Катерина Ивановна (Виктория Толстоганова) тоже обделена вниманием врачей, хотя медицина с 1866 года все же несколько продвинулась.

Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»

Статус женщин в сериале и вовсе застыл в том времени. Сейчас в вопросах репутации люди стали менее щепетильны, а если и нет, скажем, в слухах о связи мужчины средних лет с юной девушкой общество скорее осудит первого, чем обвинит последнюю в грехопадении. Иными словами, ему грозит «отмена», а она может поделиться своей историей в СМИ или соцсетях — и получить поддержку от тех, кто пережил похожий опыт манипуляции со стороны влиятельного мужчины, которому нельзя отказать.

Не говоря уже о том, что институт репутации представляет собой явление, которому в целом еще предстоит пройти долгий путь.

Кроме того, у женщин в наше время есть куда больше способов заработать деньги, чем во времена Достоевского. Так что по нынешним меркам могло привести Соню к безвыходному положению? Кажется, создатели сериала зациклились на поверхностных аспектах вместо того, чтобы по-настоящему исследовать важные вопросы. Например, как теперь изменилось восприятие обществом ментальных и социальных проблем? Хотелось бы, но увы — время в сериале Владимира Мирзоева — это просто декорация.

Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»

Большую часть времени персонажи сериала «Преступление и наказание» (действие которого, опять же, разворачивается в наши дни) говорят не современным языком, и это создает диссонанс. Всяко лучше, конечно, чем потуги сценаристов «Онегина» перевести Пушкина в прозу, и все же подобный ход недостаточно креативен, чтобы создавать эффект мощного художественного высказывания. В случае с адаптацией Владимира Мирзоева это выглядит странно и неловко.

Но пусть лучше персонажи цитируют или почти цитируют оригинальный роман и другие произведения Достоевского, чем вольную часть сценария (за него отвечает дочь Владимира Мирзоева Анастасия) пустившегося во все тяжкие, лишь усиливая «игру на контрастах».

В особенности она становится явной, когда талантливейшие актеры произносят не самые выдающиеся реплики. Например, в первом эпизоде персонаж Бориса Хвошнянского выдает бородатую и откровенно стыдную шутку про разницу менталитетов, противопоставляя американское Do or Die с русским «Умри, но сделай» (мол, у нас даже смерть не является уважительной причиной чего-либо не добиться).

С другой стороны, это хоть как-то объясняет, почему подобные перформансы в какой-то момент свели Раскольникова с ума.

Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»

Увы, первые эпизоды новой адаптации «Преступления и наказания» вышли далеко не идеальными. Зато в сериале звучат композиции гениального Леонида Федорова из альбома «Мир». При всем желании не сказать, что и это отражает дух времени, но, так или иначе, музыка исключительная.

Трейлер сериала «Преступление и наказание»

Когда выйдет вторая половина «Преступления и наказания»

Ранее планировалось, что премьера остальных серий «Преступления и наказания» пройдет 30 ноября. На данный момент о переносе этой даты не объявлялось.