Преступление без наказания? Обзор второй части сериала с Иваном Янковским

30 ноября на «Кинопоиске» вышла вторая часть многосерийной адаптации Владимира Мирзоева «Преступление и наказание». Рассказываем, какими получились финальные эпизоды и проект в целом.

Сюжет второй части сериала «Преступление и наказание»

После убийства старухи-микрокредиторши и ее беременной сестры Родион Раскольников (Иван Янковский) не находит себе места. Проверка на прочность не удалась, бывший студент не может вынести тяжести своего преступления и пытается разделить свою боль, рассказав правду Соне Мармеладовой (Алена Михайлова).

Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»

Душевная болезнь Раскольникова прогрессирует. Наказывая себя, он отдаляется от друзей и семьи, но это не приближает главного героя к чистосердечному признанию.

Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»

Над расследованием убийств работает Порфирий Петрович (Владимир Мишуков). Бескомпромиссный следователь неторопливо и даже несколько вальяжно ведет дело, будучи совершенно уверенным, что убийца сам к нему придет.

Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»

Каким получился сериал «Преступление и наказание»

Осторожно: в этой главе есть спойлеры.

Первые четыре серии адаптации Владимира Мирзоева были посвящены преступлению, а финальные шесть — наказанию. Миссия второй половины сериала строилась вокруг самобичевания Раскольникова. «Петербург — город сумасшедших», — заключают туристы, наблюдая за внутренним диалогом бывшего студента.

Родион Раскольников косплеит (изображает, — Прим. Ред.) человеческую фигуру из картины «Крик» Эдварда Мунка, гоняет в баре гусей и играет в баскетбол целым земным шаром. В буквальном смысле: в какой-то момент мяч становится отражением целого мира. Главный герой играет со своей судьбой? Думает, что может одержать победу в одиночку?

Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»

Главная проблема сериала «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева в том, что проект продвигают на самую широкую аудиторию. И, очевидно, не вполне ту, которая оценит творческий подход режиссера, будет пытаться разгадывать метафоры и считывать разного рода отсылки. Иными словами, терпение которой закончится где-то на этапе начальных эпизодов. Зрители, ожидающие современную адаптацию одного из самых известных произведений Достоевского, возможно, будут несколько дезориентированы.

Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»

Сервис, где вышел сериал «Преступление и наказание», любезно может подсказать имена актеров или название песни, играющей в том или ином эпизоде. Но не исключено, что определенной части аудитории больше помогли бы небольшие подсказки: вот та реплика про бесчинные оргии из письма критика Виссариона Белинского Василию Боткину, а здесь — отсылка к еще одному небезызвестному роману Федора Достоевского, который он написал всего за 26 дней в период острой нужды.

Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»

Забавно, но в сериале «Преступление и наказание» нет, собственно говоря, самого наказания. То ли создатели шоу про него забыли, то ли решили пощадить бедолагу с наполеоновскими амбициями, но финал проекта выстроен таким образом, что Раскольников избегает ответственности, что в корне противоречит изначальной идее романа. Главный герой в адаптации Владимира Мирзоева, скорее, достигает избавления от агонии, а это, можно сказать, даже награда.

Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»

Современная адаптация «Преступления и наказание» сконцентрирована на форме, надо сказать, абсолютно безупречной. Сериал очень хорошо снят, в нем потрясающая актерская игра и исключительная музыка.

Однако нельзя игнорировать и то, что неподготовленному зрителю, скорее всего, будет не принципиально, смотреть сериал со звуком или без, потому что от услышанных реплик происходящее на экране понятнее не станет.

Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»

Претенциозность «Преступления и наказания» умиляет и даже интригует, но не слишком долго. Затем сериал просто-напросто утомляет обилием не докрученных идей и то чересчур «раскрытых» персонажей, то брошенных на полпути, как получилось, например, с Тенью. Изначально альтер-эго Раскольникова или темная сторона каждого персонажа (как знать, на протяжение десяти серий персонаж Бориса Хвошнянского кочует от одного героя к другому) существовало, казалось бы, с целью прояснить мотивы главного героя, подтолкнуть его к преступлению.

Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»

В финале проекта Тень становится скучающим наблюдателем, пресыщенным рассказчиком и подавленной стороной личности, которую Раскольников старается держать на привязи как раз в тот момент, когда ей, вроде бы, настало время разгуляться как никогда. Но Тень почти исчезла словно бы за ненадобностью. Нет никакого грандиозного альтер-эго, есть только сломленный студент, который ошибся в собственной исключительности и не смог с этим жить.