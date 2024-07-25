И прокурор, и обвиняемый: обзор сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом

На стриминговом сервисе Apple TV закончилась «Презумпция невиновности» — судебный триллер в формате мини-сериала с Джейком Джилленхолом в главной роли. Сюжет крутится вокруг Расти Сабича — прокурора, обвиняемого по делу об убийстве коллеги и любовницы. Проект Дэвида Келли основан на одноименном романе Скотта Туроу и не был первой экранизацией книги. В 1990 году на большие экраны выходил полнометраждный фильм с Харрисоном Фордом в роли Сабича. И, кажется, именно наличие еще одной, первой экранизации — главная проблема нового проекта стриминга Apple. Рассказываем, каким получился сериал и стоит ли его смотреть.

Сюжет сериала «Презумпция невиновности»

Расти Сабич уже много лет занимает пост заместителя окружного прокурора Чикаго Реймонда Хоргана. Последний в очередной раз борется за свое место, но на самом пике его предвыборной кампании происходит жестокое убийство сотрудницы его офиса по имени Кэролин Полимус. Расследование поручают Расти. Его босс Реймонд проигрывает выборы. Место окружного прокурора занимает более молодой Нико, а дело о зверском преступлении переходит в руки нового зама — Томми Молто. По ходу дела выясняется, что главный герой состоял с жертвой в близких отношениях — у Сабича и Полимус был роман. Расти пытался скрыть этот факт, ведь это показывало его личную заинтересованность в результатах расследования.

Фото Кадр из сериала «Презумпция невиновности»

Несложно догадаться, что в таких обстоятельствах именно герой Джилленхола оказывается главным и единственным подозреваемым. Тем более что отношения Сабича с занявшим его место Томми Молто предельно далеки от приятельских.

При этом для всех невовлеченных в перипетии служебного романа Расти был примерным семьянином и отцом. А вот жена Сабича знала о связи мужа и его подчиненной, но, думая, что отношения двух коллег давно окончились, не стала подавать на развод, чтобы не травмировать детей. По сюжету всплывет еще множество неприятных фактов об отношениях главного героя. Окажется, что роман вовсе не был чем-то мимолетным, а сам Расти в какой-то момент помешался на Кэролин и не мог ее отпустить.

Фото Кадр из сериала «Презумпция невиновности»

Герой Джейка Джилленхола оказывается в невероятно сложном положении. С одной стороны, ему грозит пожизненное лишение свободы, а с другой — даже выиграй он дело, все вскрывшиеся факты и судебные тяжбы не пройдут бесследно для его семьи.

Каким получился сериал «Презумпция невиновности»

Шоураннер сериала Дэвид Келли в свое время сменил прокурорскую работу на профессию сценариста и прославился именно юридическими и судебными проектами. И несмотря на то что уже начиная со второго эпизода сюжет усаживает главного героя на скамью подсудимых, дальнейшее повествование расплывается. В какие-то моменты сценарий уходит от расследования настолько далеко, насколько вообще позволяет формат.

Найдется в сюжете место и переживаниям детей Сабича, и интрижке его жены, и конфликту со штатным патологоанатомом, и вороху коллег, испытывающих к Расти чувства разной степени теплоты. В эти моменты сериал, кажется, начинает забывать о главной причине, зачем все это снято. Проект начинает терять интригу, но все-таки в последнюю секунду «отряхивается» и подшивает все линии к основному повествованию. Хоть и не всегда это будет выглядеть логично.

Фото Кадр из сериала «Презумпция невиновности»

Если же сравнивать сериал с фильмом 1990 года, то Apple явно осовременили и героев, и ситуации. И даже сюжетные ветки претерпели изменения, так что сказать, что во время просмотра зритель увидит то же самое, ни в коем случае нельзя. Впрочем, несмотря на все недостатки, «Презумпция невиновности» работает просто отлично. Допросы свидетелей, речи защиты — все это вводит в напряжение. А момент финального вердикта присяжных может заставить вас понервничать, как во время ожидания результатов вступительных экзаменов в вуз.

Актеры сериала «Презумпция невиновности»

Можно сетовать на неровное повествование или на банальность некоторых ходов, но с чем точно нет проблем у проекта Apple TV — так это с актерами. Гениальна центральная работа Джилленхола, чей спорный образ на экране до последнего не позволяет поверить ни в единое его слово. Прекрасны и противостоящий ему и жутко раздражающий Томми Молто (в исполнении Питера Сарсгаарда), и бывший босс, а ныне адвокат Рэймонд (чью роль исполнил Билл Кэмп), и семья Сабич — все находятся на своих местах. Даже появляющаяся во флэшбэках Кэролин Полимус (Ренате Реинсве), чья беспринципность по сравнению с фильмом 1990 года заметно поубавилась, не выглядит инородно.

Фото Кадр из сериала «Презумпция невиновности»

Стоит ли смотреть сериал «Презумпция невиновности»

Сложно назвать «Презумпцию невиновности» скучным или затянутым зрелищем. Но и идеальным представителем жанра она тоже не является, тем более что у AppleTV уже был схожий проект «Защищая Джейкоба» — именно он, несомненно, всплывет в памяти при просмотре. И последний выглядит более интересным выбором.

«Презумпция невиновности», после условного эмоционального пика, оканчивается на странной ноте безразличия и разочарования. Но даже такая смятая кульминация все-таки не сможет испортить впечатление от занятного проекта. Если вам нравятся подобного рода драмы, то обязательно присмотритесь к сериалу Дэвида Келли.