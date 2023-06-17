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Сегодня, 19:00

С кого рисовали диснеевских принцесс? Некоторые девушки вдохновили художников сразу нескольких мультфильмов

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Ариэль и Алисса Милано
Фото Кадр из мультфильма «Русалочка»
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Американская анимационная студия подарила миру сотни ярких мультфильмов, на которых выросло уже не одно поколение. Компания Disney всегда ассоциировалась с образами принцесс, и за изображениями многих из них стоят реальные люди.

Разбираемся, с кого рисовали Белоснежку, Аврору, Бэлль и других.

Ариэль

Ариэль и Алисса Милано
Фото Кадр из мультфильма «Русалочка»

Пожалуй, самый известный пример — это главная героиня мультфильма «Русалочка». Ее прототипом стала 16-летняя Алисса Милано, которая впоследствии прославилась благодаря сериалу «Зачарованные». Любопытно, что сама актриса узнала об этом факте гораздо позднее, ведь во время работы над картиной использовались лишь ее фотографии.

Кроме того, чтобы правдоподобно изобразить движение волос Ариэль под водой, мультипликтаторы тщательно изучали кадры из космоса с первой американской астронавткой Салли Райд.

Бэлль

Бэлль и Джуди Гарланд
Фото Кадр из мультфильма «Красавица и чудовище», Global Look Press

Прообразом для принцессы из ленты «Красавица и чудовище» стала американская актриса (и мать Лайзы Миннелли) Джуди Гарланд, а вот живой моделью выступила Шерри Стоунер. Кстати, до этого именно Стоунер позировала художникам, работающим над «Русалочкой».

Золушка

Золушка и Ингрид Бергман
Фото Кадр из мультфильма «Золушка», Global Look Press
Аврора и Хелен Стэнли
Фото Кадр из мультфильма «Аврора», Getty Images

Уолт Дисней представлял в этом образе шведскую актрису Ингрид Бергман, однако в итоге прототипом стала американка Хелен Стэнли. Успешное сотрудничество со студией привело к тому, что с актрисы также срисовали принцессу Аврору из «Спящей красавицы» и хозяйку 101 далматинца Аниту Рэдклифф.

Белоснежка

Белоснежка и Мардж Чэмпион
Фото Кадр из мультфильма «Белоснежка и семь гномов», Getty Images

Экранизация одноименной сказки братьев Гримм стала первым полнометражным мультфильмом компании Disney. Живой моделью для Белоснежки выступила 14-летняя Мардж Чэмпион, которую выбрали из более чем двухсот претенденток. Впоследствии девушка также стала прообразом Голубой феи для ленты «Пиноккио».

Покахонтас

Покахонтас и Ирен Бедард
Фото Кадр из мультфильма «Покахонтас», Global Look Press

Одной из тех, на чью внешность опирались художники, создавая образ реально существовавшей индейской принцессы, стала Ирен Бедард, которая и сама является представительницей коренных народов. Более того, актриса озвучила главную героиню в оригинальном мультфильме и его сиквеле, а в исторической драме Терренса Малика «Новый свет» сыграла мать Покахонтас.

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