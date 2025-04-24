Обзор фильма «Расплата 2»: каким получился боевик с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом

«Расплата 2» — сиквел фильма 2016 года. В центре сюжета находится Кристиан Вольф — гений, производящий в уме сверхсложные вычисления и при этом способный не просто постоять за себя, но и в одиночку справиться с целой командой опытных бойцов.
Бен Аффлек возвращается на экраны в образе математика с расстройством аутистического спектра. На этот раз герой, заручившись поддержкой брата, ищет пропавших людей и борется с картелем, торгующим людьми.
Осторожно: есть спойлеры про фильм «Расплата».
Стартует «Расплата 2» с убийства Рэя Кинга — бывшего главы агентства по борьбе с финансовыми преступлениями. Ушедший в отставку после событий первого фильма герой занялся поиском пропавшей семьи эмигрантов, но, кажется, погрузился слишком глубоко в пучины криминального мира.
Об убийстве докладывают преемнице Кинга — Мэрибет Медине, хорошо знакомой зрителям первой ленты. Новая глава агентства по борьбе с финансовыми преступлениями осматривает тело и замечает надпись на руке, призывающую «найти бухгалтера». Именно в этот момент на передний план и выходит герой Бена Аффлека Кристиан Вольф. Он известен в определенных кругах как тот самый «бухгалтер».
Вольф и Медина начинают разбираться, кто же стоял за убийством Кинга и как все это связано с его расследованием. Поможет им в этом нелегком деле брат Кристиана — наемный убийца по имени Брэкстон, также появлявшийся в первом фильме.
В ходе поисков команда столкнется с международной преступной сетью, торгующей людьми, загадочным наемным убийцей и целым ворохом лысых злодеев разной степени влияния.
Сиквел «Расплаты» почти полностью отошел от расчетов, так что математический гений героя Аффлека вырвется наружу лишь пару раз. Большую часть фильма он вместе с сыгранным Джоном Бернталом братом Брэкстоном будут орудовать кулаками и использовать огнестрельное оружие убойной мощности от пистолета до базуки. И прерываясь на в меру смешные диалоги, связанные с особенностями персонажа.
Именно в разговорах и заключена главная душа фильма. Безусловно, запутанный сюжет о торговле людьми нагоняет мрачной атмосферы и действительно поднимает важную и страшную тему эксплуатации. Но все это меркнет на фоне взаимодействия аутичного Кристиана и его более игривого брата Брэкстона. Некоторые из сцен выглядят действительно смешными почти без налета чувства стыда, что часто бывает в подобных лентах.
Вообще тема нейроотличий (нестандартной работы мозга. — Прим. ред.) сквозит через весь фильм. Во-первых, Аффлек и Бернтал в образе двух далеких от нормальности героев пытаются выйти на след убийцы Рэя Кинга и выяснить, что же за дело расследовал погибший. Во-вторых, в какой-то момент Кристиан подключает к расследованию свою старую знакомую Джастин. Женщина испытывает большие проблемы с вербальной коммуникацией и совсем не использует речь при общении.
Впрочем, это не помешало ей собрать вокруг себя целую команду детей-хакеров с аутизмом, которые удаленно взламывают за время событий ленты несколько компьютеров. Все эти герои невольно заставляют зрителя вспомнить о школе профессора Ксавьера из фильмов серии «Люди X».
«Расплата 2» не старается серьезно показать людей с расстройствами аутистического спектра, порой уж слишком откровенно используя их лишь для продвижения сюжета. Но даже при подобном раскладе все сцены с героем Аффлека и его команды запоминаются лучше, чем вечно ускользающий детективный сюжет.
Кажется, что сценаристу Биллу Дюбюку и режиссеру Гэвину О'Коннору интереснее взаимодействия главного героя с братом и истории из жизни Кристиана.
Тем не менее перестрелки и экшен-эпизоды, которыми наполнена «Расплата 2», поставлены добротно и захватывающе. Но даже после финальной перестрелки зритель будет вспоминать момент, в котором брат главного героя обнял милого рыжего котика.
В сиквеле к ролям вернулись Бен Аффлек, сыгравший главную роль Кристиана Вульфа, и Джон Бернтал, перевоплотившийся в его младшего брата — киллера Брэкстона.
Также на экране вновь появилась Синтия Аддай-Робинсон в роли Мерибет Медины, занявшей должность главы агентства по борьбе с финансовыми преступлениями в конце первой «Расплаты». На огонек забежал и Дж. К. Симмонс в роли предшественника героини Рэя Кинга. Но появление актера ограничилось лишь небольшим диалогом в начале и последующей за ним дракой.
Из новичков единственной, чье лицо хоть сколько-то запомнится зрителю, стала Даниэлла Пинеда. Она сыграла загадочную убийцу, которая появилась в открывающей сцене ленты. Тайна ее личности напрямую связана с основным сюжетом ленты.
«Расплата 2» — веселый, заряженный боевик. Но порой проект распадается на подборку ярких и задорных сцен, скрепленных сложным сюжетом, который в основном пропадает где-то на втором плане.
Одно из главных достоинств «Расплаты 2» — это то, что она почти не пытается казаться серьезной. Перед просмотром приготовьтесь, что самыми запоминающимися сценами окажутся танцы в баре и многочисленные шутки двух не самых обычных братьев в исполнении Бена Аффлека и Джона Бернтала.