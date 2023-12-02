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Разделение 2 сезон: дата выхода, где смотреть, актеры, сюжет и факты
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

2 мин.

«Разделение»: сюжет, актерский состав и все, что известно о втором сезоне психологического триллера Apple TV+

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Разделение»
Фото Кадр из сериала «Разделение»
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После окончания забастовок актеров и сценаристов возобновилась работа над вторым сезоном «Разделения» — психологическим триллером Apple TV+. Рассказываем, что происходило в сериале, его создателях, и когда ждать выход нового сезона.

Сюжет сериала «Разделение»

Корпорация Lumon Industries применяет медицинскую процедуру «разделения», чтобы некоторые их сотрудники забывали о рабочем процессе, уходя домой. Возвращаясь в Lumon, они, напротив, не могли вспомнить о своей обычной жизни.

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Главный герой «Разделения» Марк Скаут (Адам Скотт) занят в подразделении обработки макроданных. Он согласился работать на корпорацию, потому что, находясь на территории Lumon, забывал о смерти своей жены Джеммы.

Со временем Марк понимает, что в Lumon происходит что-то странное, и пытается найти ответы.

Создатели

Режиссерами первого сезона выступали Бен Стиллер («Побег из тюрьмы Даннемора») и Ифа Макардл («Дивный новый мир»).

За сценарий «Разделения» отвечали Дэн Эриксон, Эндрю Колвилл (Звездный путь: Дискавери), Кари Дрэйк («Темный кристалл: Эпоха сопротивления»), Анна Оуян Моенч, Аманда Овертон («Аркейн»), Хелен Ли («Архив 81») и Крис Блэк («Непобедимый»).

К работе над вторым сезоном проекта привлекли Бо Уиллимона («Андор»). Он пишет сценарий, создает структуру возможных будущих сезонов «Разделения», и, помимо этого, выступает исполнительным продюсером сериала.

Кадр из сериала «Разделение»
Фото Кадр из сериала «Разделение»

Актерский состав

В сериале «Разделение» сыграли Адам Скотт («Большая маленькая ложь»), Зак Черри («Наследники»), Бриттни Лоуэр («В Филадельфии всегда солнечно»), Трэмелл Тиллман («Элементарно»), Джен Таллок («Гастролеры»), Дичен Лакмэн («Кукольный дом»), Майкл Чернус («Патриот»), Джон Туртурро («Полет Конкордов»), Кристофер Уокен («Нарушители») и Патриша Аркетт («Подпольная империя»).

Кадр из сериала «Разделение»
Фото Кадр из сериала «Разделение»

Во втором сезоне к касту проекта присоединились Гвeндoлин Kpиcти («Игpa пpecтoлoв»), Aлия Шoкaт («B poли Pикapдo»), Бoб Бaлaбaн («Cyмepeчнaя зoнa»), Meppитт Уивep («Пpocлyшкa»), Poбби Бeнcoн («Дpyзья»), Cтeфaнo Kapaннaнтe, Джoн Hoyбл («Элeмeнтapнo») и Oyлaвюp Дappи Oyлaфccoн («Hacтoящий дeтeктив»).

Кадр из сериала «Разделение»
Фото Кадр из сериала «Разделение»

Дата выхода второго сезона «Разделения»

Apple TV+ пока не объявила дату релиза второго сезона проекта. Ориентировочно продолжение «Разделения» выйдет в 2024 году.

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