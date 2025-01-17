Последствия революции: обзор старта второго сезона сериала «Разделение»

Сегодня, 17 января, на платформе Apple TV+ состоялась премьера второго сезона сериала «Разделение». Рассказываем, как стартовал одних из самых загадочных психологических триллеров нашего времени.

Сюжет сериала «Разделение»

Многосерийный проект Бена Стиллера рассказывает о загадочной технологической корпорации Lumon, часть сотрудников которой прошла процедуру разделения. Приходя на работу, они забывают о своей личной жизни (субличность «интра»), а дома не помнят, чем занимаются на работе (субличность «экстра»).

Постепенно у разделенных сотрудников корпорации появляется все больше и больше вопросов. Находятся ли они на работе по собственной воле? Кто они за пределами своего профессионального поля? Чем они занимаются на работе — что, пожалуй, самое интересное. В течение девяти эпизодов первого сезона ни зрители, ни сами персонажи так этого и не узнают.

Фото Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер / Apple TV+

Поначалу подобное решение создателей проекта кажется художественным допущением, мол, скучная офисная работа есть скучная офисная работа и детали здесь ни к чему. Но не исключено, что группы цифр, которые сотрудники отдела находят, опираясь на интуицию, могут что-то значить. В Сети, по крайней мере, можно встретить немало теорий на этот счет.

Стремление выяснить правду толкает сотрудников отдела обработки макроданных Марка (Адам Скотт), Дилана (Зак Черри), Хелли (Бриттни Лоуэр) и Ирвинга (Джон Туртурро) на беспрецедентный шаг: активацию режима сверхурочной работы, что в рамках их разделенного сознания означает «пробуждение» во внешнем мире.

Что показали в первом эпизоде 2-го сезона сериала «Разделение»

Осторожно: в этой главе есть спойлеры.

У сотрудников отдела обработки макроданных было очень мало времени на то, чтобы сообщить миру правду о процедуре разделения. Первый сезон завершился на моменте дезактивации режима сверхурочной работы.

В начале второго сезона Марк вернулся в Lumon в надежде увидеть своих коллег. Но встретил в своем отделе посторонних людей и супервайзера на этаже разделенных Сета Милчика. Последний объяснил Марку, что работники его отдела теперь известны на весь мир, потому что устроили революцию — но больше сотрудник их не увидит.

Фото Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер / Apple TV+

Не желая примиряться с подобной реальностью, Марк начинает саботировать свою работу и идет на очередной бунт, требуя у совета Lumon (который обычно не разговаривает напрямую с разделенными сотрудниками) вернуть своих коллег.

План Марка срабатывает. Следующий шаг — вернуть его жену Джемму. Главный герой выбрал себе работу, требующую «разделения», во многом потому, что переживал утрату своей возлюбленной. Однако позже выяснилось, что Джемма — это велнес-консультант мисс Кейси, все это время работавшая с Марком на этаже разделенных.

Фото Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер / Apple TV+

После революции работник отдела обработки макроданных не смог ее найти и планирует это исправить.

«Внутренняя» сторона Марка влюблена в Хелли, но чувствует ответственность за мисс Кейси, потому что она его коллега. Ментальное разделение влияет на самовосприятие. Персонажам сложно считать свои «интра» и «экстра» одной личностью. Но здесь, пожалуй, как в триумфальной «Субстанции»: главное — помнить, что вы одно целое.

Обзор первого эпизода 2-го сезона сериала «Разделение»

Премьера первого сезона «Разделения» прошла в далеком 2022 году, а второй вышел лишь сейчас, в начале 2025-го. Интрига слишком уж затянулась, но на то были веские причины. В частности, забастовка голливудских актеров и сценаристов, в период которой представители этих профессий, будучи членами профсоюзов, не могли вернуться к своим текущим проектам или приступать к следующим.

Кроме того, съемкам продолжения «Разделения» мешала закулисная драма. По информации инсайдера, проект страдал «от дорогостоящих проблем, включая отмененные сценарии и ужасных шоураннеров, которые не разговаривают друг с другом». Из-за конфликта Дэна Эриксона и Марка Фридмана к «Разделению» раньше времени примкнул монументальный Бо Уиллимон, работавший над «Карточным домиком» и «Андором». Изначально сценариста рассматривали для работы только над потенциальными третьим и четвертым сезонами шоу.

К тому же затраты проекта значительно выросли. Стоимость эпизодов достигла 20 миллионов долларов, а у Бо Уиллимона солидный гонорар.

Но на другой чаше весов стоит то, что «Разделение» по праву был и остается одним из лучших оригинальных проектов Apple TV+. В период с 2022 по 2023 годы сериал получил семь номинаций на премию «Эмми», три номинации на премию «Сатурн», две номинации на Премию Гильдии актеров и три номинации на «Золотой глобус».

При этом «Разделение» стоит считать, пожалуй, даже слегка недооцененным сериалом. Бен Стиллер представил уникальный проект. Сериал способен озадачить повидавших на своем веку кинокритиков и, конечно же, зрителей, которых с каждым годом становится все сложнее чем-либо удивить.

Фото Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер / Apple TV+

Старт второго сезона лишь подчеркивает самобытность сериала. Марк бежит по коридорам Lumon, как персонаж компьютерной игры. Подобное художественное решение подчеркивает его растерянность и то, насколько главный герой на самом деле себе не принадлежит. Разделенные сотрудники корпорации даже не знают, как выглядит небо, потому что «интра» никогда не сталкиваются со внешним миром.

Судя по информации из второго сезона, Lumon представлена в 206 странах, хотя в мире насчитывается 195 признанных стран. Но, как мы уже выяснили ранее, цифры в «Разделении» — понятие относительное.

Миссия первого эпизода второго сезона проекта по большей части в том, чтобы собрать сотрудников-революционеров вместе и дать каждому из них мотив продолжать работу в Lumon.

Стоит ли смотреть 2-й сезон «Разделения»

Ожидание того стоило. «Разделение» — крайне редкое явление, за продолжение которого страшно исключительно потому, что ставки первого сезона были слишком высоки. Превзойти установленный уровень сериалу будет совсем нелегко, но тем интереснее продолжать его смотреть.

Когда выйдет 2-я серия 2-го сезона сериала «Разделение»

Премьера второго эпизода второго сезона сериала «Разделение» пройдет в пятницу, 24 января.