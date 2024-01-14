Рецензия на «Бедные-несчастные»: каким получился фильм-фаворит предстоящего «Оскара»

«Бедные-несчастные» — триумфатор венецианского кинофестиваля и кинопремии «Золотой Глобус», а также один из фаворитов предстоящей премии «Оскар». Новый фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса стал одним из самых ярких кинопроизведений не только 2023 года, но и нескольких последних лет.

Любимец фестивалей в 2018 году снял свой, пожалуй, самый массовый и при этом компромиссный фильм — «Фаворитка». Картина принесла Оливии Колман «Оскар» в номинации «лучшая женская роль» за великолепное воплощение на экране образа королевы Великобритании Анны Стюарт.

И вот, спустя пять лет после достаточно мейнстримной по рамкам режиссера драмы, Йоргос Лантимос продемонстрировал публике свой самый удивительный и свободный фильм, который уже принес «Золотого льва» 80-го Венецианского кинофестиваля.

О чем фильм

«Бедные-несчастные» — экранизация одноименного постмодернистского романа шотландского писателя Аласдера Грея. В центре сюжета как книги, так и фильма история Беллы Бакстер — беременной девушки, сбросившейся с моста, которую вернул к жизни доктор Годвин Бакстер. Гениальный ученый (сам являющийся экспериментом собственного отца) воскрешает героиню, заменив ее умерший мозг мозгом ее нерожденного ребенка. Персонаж Эммы Стоун — порождение столь же гениального, сколь странного ума, а сам фильм оказывается новым прочтением сюжета Франкенштейна и мифа о Прометее.

Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»

Годвин приглашает в свой дом лаборанта Макса МакКэнделса, поручая тому следить за своим экспериментом и записывать прогресс: как она учится ходить и говорить, сколько ест и спит. В это время Белла не только развивается интеллектуально, уча по 15 слов в день, но также обнаруживает и исследует механизмы наслаждения.

Годвин предлагает Максу жениться на Белле. Но девушка больше не может находиться внутри поместья: пытливый детский ум тянет ее наружу. В один день она вместе с обольстительным, но очень сомнительным юристом Дунканом Ваддерберном сбегает от «отца» и «жениха», обещая последнему сыграть свадьбу по возвращении из своего приключения.

Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»

Дункан в исполнении Марка Руффало, фактически похитивший Беллу и обещавшей той показать удивительный мир, со временем капитулирует перед непосредственностью героини Эммы Стоун. Мужчина фактически меняется с ней местами, превращаясь в капризного ребенка.

Узнав, что Белла занималась любовью с другими мужчинами, Дункан сильно обижается. Герои расстаются. Белла оседает в Париже, посещает лекции, но спустя время возвращается в Лондон, узнав, что Годвин Бакстер болен. Здесь ее ждет еще одно приключение — замужество.

Актерский состав

Блистает в картине не только Руффало: в фильме есть и Рами Юсеф, и Ханна Шигула, и Кэтрин Хантер. Каждый из них идеально вписывается в созданный сценарием образ. И даже Маргарет Куэлли в, пожалуй, самой маленькой роли в фильме. А уж представить кого-то на месте Уиллема Дефо в роли Годвина Бакстера решительно невозможно.

Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»

Но как бы не сияли на экране талантливые актеры разной величины, лучший перфоманс принадлежит Эмме Стоун. Перед ней, как и перед ее героиней, пасуют все остальные. Эмма продемонстрировала в фильме небывалый уровень телесной откровенности и сыграла, пожалуй, лучшую роль в своей карьере.

Актриса уже работала с Лантимосом над «Фавориткой», за что получила номинацию на Оскар, но в «Бедных-несчастных» раскрылась еще лучше. Каждый из «периодов взросления» (а за яркой ширмой комедии в «Бедных-несчастных» скрывается еще и роман взросления) Эмма Стоун фактически проживает вместе со своей героиней. Это фактически выводит ее на уровень соавтора фильма — тем более, что актриса также выступила в роли одного из продюсеров ленты.

Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»

Визуал и музыкальное сопровождение

Мир фильма — это мир Беллы, умного ребенка в теле взрослой. Поэтому зрители видят невозможные декорации, удивительные наряды, летающие трамваи, стимпанковые города. Ни Париж, ни Лиссабон, ни даже викторианский Лондон, показанные в фильме, ни капли не похожи на свои прототипы. Каждое из мест действия продемонстрировано именно через призму видения героини.

«Бедные-несчастные» — удивительное кино еще по одной причине. Все два с лишним часа ленты Лантимоса выглядят произведением визионерского искусства. В некоторые из моментов просмотра создается ощущение, что режиссер вместе с оператором Робби Райаном решают переизобрести кино заново. Даже, казалось бы, знакомые образы и приемы вроде линзы «рыбий глаз» выглядят чем-то доселе никем не использованным и невероятным.

Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»

Те же ощущения вызывает и музыкальное сопровождение фильма, созданное инди-музыкантом Джерскином Фендриксом. Оно состоит из издевательских звуков расстроенных инструментов: нечасто такое можно услышать в кино с голливудскими звездами первой величины.

Йоргос Лантимос создал свой самый уникальный проект с идеальной литературной основой, талантливым кастом и необычным музыкальным сопровождением. Кажется, что и сам режиссер, и его команда подошли к созданию «Бедных-несчастных» с полным включением и отдачей.

Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»

Феминистский посыл

«Бедные-несчастные» — это, по сути, трагическая история, в которой Белла Бакстер проходит путь от заточения до обмана и работы в борделе. Только вот героиня Эммы Стоун выходит победителем из всех ситуаций. И делает это героиня не превозмогая себя, а получая удовольствие. В конце она не только обретает власть над мелочными и смешными мужчинами, но и получает полную от них независимость.

Удивительно, но «Бедные-несчастные», снятые режиссером-мужчиной, по уровню феминистского посыла на голову превосходит самый яркий (и кассовый) киноманифест 2023 года — фильм Греты Гервиг «Барби». Если Барби училась быть в гармонии с собой, отвоевывала Барбиленд у Кенов и в итоге «присвоила» себе женские гениталии... То Белле Бакстер не нужно принимать себя, ведь чувство стыда у нее отсутствует изначально. Лента Лантимоса рассказывает историю новой Евы, в которой грехопадение вовсе не является чем-то постыдным, а оказывается самостоятельным решением героини, приводящим ее к эмансипации.

Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»

Удивительно, что Йоргос Лантимос снял смелую картину с позитивным финалом — ведь грека не раз именовали мизантропом. Но даже цветокор конца фильма — умеренный и приятный — контрастирует с черно-белым началом и кислотными цветами остальных эпизодов. Этот прием будто настраивает зрителя, испытавшего при просмотре полный спектр эмоций от радости до тошноты, на счастливое будущее. И, как бы пошло это не звучало, демонстрирует хэппи-энд победившего феминизма.