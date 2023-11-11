Рецензия на «Марвелы»: каким получился 33-й фильм вселенной

На экраны вышел очередной полнометражный проект от студии Marvel. Это прямой сиквел фильма 2019 года, продолжающий историю Кары Денверс — одной из самых сильных героинь киновселенной. В этот раз Капитану Марвел придется не только исправить ошибки прошлого, но и поделиться местом «первой скрипки» с еще двумя персонажами. Несмотря на то, что в российском прокате (в РФ официального релиза не будет) лента выходит под названием «Капитан Марвел 2», оригинальное название «Marvels» обещает не сольный фильм, а историю объединения героинь, которые уже появлялись в других проектах франшизы.

О чем фильм

Фильм открывается сценой поисков загадочного древнего предмета. Ищет его Дар-Бенн — глава корпуса обвинителей расы крии и по совместительству главная злодейка фильма (кстати, в комиксах этот персонаж был мужчиной). Артефактом оказывается браслет, источающий фиолетовый свет: точно такой же принадлежит Мисс Марвел из одноименного сериала.

Фото Кадр из фильма «Марвелы»

В следующей сцене как раз появляется обладательница второго такого браслета — первая супергероиня-мусульманка, получившая сольный комикс, — Камала Хан.

Камала Хан — большая фанатка Кэрол Дэнверс (то есть Капитана Марвел) и даже свой псевдоним она частично заимствовала у героини — на этом сходстве будет построена не одна шутка фильма.

Тем временем Дар-Бенн использует мощь найденного артефакта для разрушения одной из точек перехода в галактике (своеобразного портала). Это не остается незамеченным: Ник Фьюри просит Капитана Марвел и одну из лучших сотрудниц организации М.Е.Ч. — Монику Рэмбо — исследовать аномалию и найти причины ее появления. Рэмбо — не простой астронавт: во время событий сериала «Ванда/Вижн» она обрела силу управления энергией света. Кроме того, Моника — дочка лучшей подруги Капитана Марвел и в детстве восхищалась подругой матери, тетей Кэрол.

Взаимодействие с аномалией объединяет Капитана Марвел, Монику Рэмбо и Камалу Хан: их силы переплетаются. Если они используют свои способности одновременно — это меняет троицу местами в пространстве. На этом эффекте построена бодрая боевая сцена в первой половине фильма. Даже три сцены, ведь героинь будет «переключать» между тремя разными локациями.

Фото Кадр из фильма «Марвелы»

По сюжету Капитану Марвел предстоит наладить отношения с фанатками из прошлого и настоящего, параллельно исправив все ошибки былого и победив злодейку, которую сама и породила.

Впечатления от фильма

Казалось бы, для создания успешного блокбастера есть все — тема личных отношений, связь способностей героинь и даже не банальная мотивация злодея, потому что Дар-Бенн хочет не просто отомстить Капитану Марвел, но и возродить родную планету, которая практически погибла из-за действий героини Бри Ларсон. Только вот фильм производит впечатление недоделанного: все важные темы кажутся лишь намеченными пунктиром, а конфликты разрешаются будто бы сами собой. Финальная схватка и жертва не кажутся чем-то важным для вселенной, из-за чего киноработа ощущается будто бы очередным эпизодом сериала (чем он по большому счету и является).

Фото Кадр из фильма «Марвелы»

«Марвелки» становятся жертвой не раз озвученной проблемы фильмов Marvel четвертой и пятой фаз, куда входят фильмы франшизы, начиная с сольника Черной Вдовы. Эта проблема — масштабность вселенной. Казалось бы, в современном мире почти не осталось людей, не знакомых с супергероикой от Disney, но не все из посетителей кинотеатров запоем поглощают контент студии. Так что многие из них могут пропустить сериалы «Мисс Марвел», «Ванда/Вижн» или «Секретное вторжение» и не понять, кто есть кто, и что происходило с персонажами до событий фильма. То же самое касается и организации М.Е.Ч. и Ника Фьюри: у человека, пропустившего пару проектов франшизы, может закономерно появиться несколько вопросов к герою и месту, где он работает.

При этом «Марвелы» все еще работают как развлекательный блокбастер. Фильм быстро стартует, а повествование не сбрасывает скорость почти до финала, тем самым не давая зрителю скучать. Взаимодействие героинь тоже не выглядит беззубо, и местами между актерами даже появляется химия. Впрочем, каких-либо критических идей, моральных дилемм и философских вопросов эта часть кинофраншизы лишена полностью. И даже флэшбек в первую часть «Капитан Марвел» со стороны антагонистки не выглядит чем-то важным, хотя Кэрол Дэнверс разрушила искусственный интеллект, управляющий ее народом. Ведь Капитан Марвел всегда со всем справляется, делает все правильно и поступает по совести.

Впрочем, просмотр фильма, длящегося чуть более полутора часов (это самый короткий из всех кинотеатральных релизов Marvel), не заставит вас пожалеть о потраченном времени, особенно если вы любитель котиков. Хотя финал фильма получился смазанным и неинтересным, в нем есть запоминающаяся сцена. Знакомый зрителю по первому фильму рыжий кот по имени Гуся сыграет в ней не последнюю роль, а герои во главе с Ником Фьюри креативно подойдут к решению проблемы эвакуации сотрудников М.Е.Ч. с космической станции. Ну а любителей вселенной FOX и синих мутантов ждет небольшой сюрприз в сцене после титров.

Фото Кадр из фильма «Марвелы»

Что ждет «Марвелов» в ближайшем будущем

Основываясь на предварительной продаже билетов, сиквелу «Капитана Марвел» пророчат один из худших стартов из всех фильмов франшизы. По предварительным данным, сборы новой части киновселенной в премьерные выходные составят от 50 до 75 миллионов долларов. Это в два раза меньше первого фильма с Бри Ларсон.

«Капитан Марвел 2» — типичный фильм вселенной Marvel, с теми же проблемами и шероховатостями, что и другие последние релизы студии. Исключение — только, пожалуй, третья часть «Стражей Галактики».

Похоже, нас ждет реформация супергеройской мультивселенной. Появившиеся слухи о желании Disney вернуть в франшизу «старую гвардию» в виде Роберта Дауни-младшего и Скарлетт Йоханссон подтверждают, что качество свежих релизов не устраивает ни создателей, ни зрителей, которые устали от масштабности и порой не успевают следить за всеми перипетиями множества сюжетных линий. А, возможно, и просто уставших от обилия супергеройского контента.