«Берлин» в Париже: каким получился спин-офф сериала «Бумажный дом»

29 декабря на Netflix состоялся релиз спин-оффа испаноязычного стримингового хита «Бумажный дом». Новый проект сфокусирован на прошлом одного из грабителей оригинала с псевдонимом Берлин. Герой собирает банду и решается на кражу драгоценностей нескольких богатейших королевских семей Европы. Все эти сокровища привезут в хранилище аукционного дома в Париже, налет на который и станет основой сюжета всего сериала.

Фото Кадр из сериала «Берлин»

Берлин сильно полюбился зрителям «Бумажного дома», тем более что прошлое героя уже мелькало во франшизе в виде флешбэков. Еще до выхода финального сезона один из авторов проекта Алекс Пина заявлял, что рассматривает планы расширения франшизы за счет сольных сериалов о каждом из харизматичных грабителей в масках Сальвадора Дали.

Посчитав, что история Берлина в исполнении Педро Алонсо увлечет зрителей больше всего, создатели приступили к работе. И вот спустя два года после финала «Бумажного дома» мы получили спин-офф, к которому возникает уж слишком много вопросов: начиная от отсутствия ощущения риска, заканчивая глупыми поступками персонажей и странно написанными любовными линиями.

Герои сериала

Как и в оригинале, зрителей ждет гениальное ограбление и команда взломщиков, каждый из которых будет играть свою роль — и уже тут начинаются проблемы. В приквеле почти нет интересных ходов, а уровень напряжения остается на нулевой отметке почти весь хронометраж. Но пока давайте рассмотрим команду подробнее: кроме, собственно, Берлина, в ограблении участвуют еще пять героев.

Фото Кадр из сериала «Берлин»

Местная замена Профессора — Дамиан. Он буквально профессор, да и внешнее сходство, хоть и отдаленное, имеется. Кроме умного и интеллигентного мужчины в «дрим-тим» де Фонойоса вошли ответственный за взлом парень Рой, дерзкий и умелый Брюс, зависимая от адреналина Камерон и специалист по электронике — застенчивая Кейла. Нетрудно понять, что подобные люди — не лучший выбор для ограбления, целью которого являются драгоценности общей стоимостью 44 миллиона евро. Даже сам глава банды говорит, что искал не суперпрофессионалов, а новичков, для которых важен дух авантюризма. Только вот у создателей проекта не выходит сделать героев интересными, а попытки раскрытия персонажей через любовные отношения вызывают неловкие смешки и ощущение стыда (а точнее, испанского стыда).

Напряжение и драма

Драма в «Берлине» отсутствует почти полностью: хоть какое-то напряжение появляется лишь в последних сериях, зато любовных линий авторы не пожалели. Причем сыграно и показано все очень уж странно: настолько, что в некоторые моменты в голове всплывают ассоциации с уровнем диалогов приквелов «Звездных войн» — только для более взрослой аудитории. Ну а французские декорации напомнят скорее сериал «Эмили в Париже», где было и то меньше любовных линий.

Фото Кадр из сериала «Берлин»

Берлин, производивший в «Бумажном доме» ощущение пусть и харизматичного, но психопата, на этот раз выглядит как подросток, влюбляющийся во всех подряд. Да, именно главный герой и его дела сердечные станут одной из основных угроз всему плану. И, казалось бы, кто-то из персонажей должен выступить в роли наставника, вернувшего лидера на путь истинный. Только вот с каждой серией все больше и больше героев уподобляются главарю и прыгают в пучину чувств.

И в теории все это может показаться интересной задумкой, если бы не реализация и странные акценты в раскрытии веток. Пожалуй, самой адекватная в этом плане — линия Роя и Кэмерон, которая развивается плавнее всех. А вот отношения Кейлы и Брюса выглядят так, будто писались для второсортной подростковой комедии нулевых: застенчивая девушка-гений и дерзкий парень, похожий на Диму Билана в 2004 году. Не всего этого зрители ждали от проекта во франшизе «Бумажного дома», сюжет которого крутится вокруг невероятно сложного и продуманного ограбления.

Фото Кадр из сериала «Берлин»

Впечатления от просмотра

Наверное, многие ожидали, что «Берлин» будет психологическим триллером. Увы, напряжение появится в сюжете лишь в последних двух сериях, и даже при этом больше эмоций у зрителя будут вызывать сцены появления героинь «Бумажного дома». К поимке преступников и распутыванию загадок к французским полицейским присоединятся уже знакомые по оригиналу Алисия Сьерра и Ракель Мурильо. Но не стоит сильно радоваться: во время появления героинь на экране вас ждет не демонстрация ярких и умных профессионалов, а парад сексуализации сильных женщин постарше. И это не просто субъективное ощущение — все буквально проговаривается устами героев.

Фото Кадр из сериала «Берлин»

«Берлин» — максимально вторичный и пресный проект, способный удивить зрителя разве что россыпью неловких моментов. А явный намек на продолжение в конце вызывает не ощущения предвкушения, а желание вдохнуть поглубже и никогда больше не включать этот сериал.