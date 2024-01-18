6 рекордов и антирекордов премии «Оскар»

10 марта в Лос-Анджелесе состоится 96-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Список номинантов на «Оскар» станет известен уже 23 января. По такому случаю вспоминаем самые яркие моменты прошлых лет: рекордсменов по количеству наград, успешных дебютантов, главных неудачников премии и другие интересные факты.

«Большая пятерка»

В категорию «Большая пятерка» входят киноленты, сумевшие одержать победу в пяти основных категориях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и «Лучший сценарий» (оригинальный или адаптированный).

Фото Кадр из фильма «Это случилось однажды ночью»

За всю историю премии это удалось сделать лишь трем проектам. Первым стала комедийная мелодрама Фрэнка Капры «Это случилось однажды ночью» с Кларком Гейблом и Клодетт Кольбер. Затем удача улыбнулась драме Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном и Луизой Флетчер.

Последним фильмом из «Большой пятерки» стал триллер Джонатана Демме «Молчание ягнят» с Энтони Хопкинсом и Джоди Фостер.

Фото Кадр из фильма «Молчание ягнят»

Рекордсмены по количеству «Оскаров»

Лидеры среди фильмов — эпическая драма «Бен-Гур», культовая мелодрама «Титаник» и заключительная часть фэнтези-трилогии «Властелин колец». Все три картины заработали по 11 статуэток.

Любопытно, что «Бен-Гур» упустил победу лишь в одной номинации («Лучший адаптированный сценарий»), «Титаник» — в трех («Лучшая женская роль», «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучший грим»), а «Возвращение короля» изначально было заявлено как раз в 11 категориях.

Фото Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

Среди людей больше всего заветных статуэток получил Уолт Дисней. Он забрал 26 «Оскаров», в том числе несколько почетных. Однако стоит отметить, что одна из номинаций, в которой неоднократно побеждал Дисней, давно перестала существовать. Речь идет про категорию «Лучший короткометражный фильм, снятый вживую на две бобины».

Что касается актеров, то рекордсменами остаются Кэтрин Хепберн с четырьмя «Оскарами» («Ранняя слава», «Угадай, кто придет к обеду?», «Лев зимой», «На Золотом пруду») и Дэниэл Дэй-Льюис с тремя «Оскарами» («Моя левая нога», «Нефть», «Линкольн»). Любопытно, что все награды он получил исключительно за главные роли.

Фото Кадр из фильма «Линкольн»

Возраст — не помеха!

Самым молодым лауреатом премии «Оскар» среди мужчин стал Эдриан Броуди («Пианист»), который в 29 лет победил в категории «Лучшая мужская роль». Среди женщин рекордсменка Марли Мэтлин («Дети тишины»): на момент триумфа в категории «Лучшая женская роль» ей исполнился 21 год.

Фото Кадр из фильма «Пианист»

Самыми молодыми режиссерами, завоевавшими главную кинонаграду, стали Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд») и Нормон Торог («Скиппи»): обоим на момент церемонии было по 32 года.

Самым пожилыми обладателями «Оскара» в основных актерских категориях оказались Энтони Хопкинс, который получил вторую статуэтку за драму «Отец» в возрасте 83 лет, и Джессика Тэнди, которая завоевала награду за ленту «Шофер мисс Дэйзи» в 80.

Фото Кадр из фильма «Отец»

Что касается режиссеров, то самым возрастным оскаровским лауреатом стал Клинт Иствуд: в 2005 году 74-летнего кинематографиста отметили за спортивную драму «Малышка на миллион», в которой он также сыграл одну из ролей.

Фото Кадр из фильма «Малышка на миллион»

Новичкам везет

Пока одни идут к заветной награде годами, другие выигрывают «Оскар» с первой же попытки. Так, например, в 1990 году известный актер Кевин Костнер дебютировал в режиссуре с исторической драмой «Танцующий с волками», которая сразу получила семь «Оскаров», в том числе в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший фильм».

Фото Кадр из фильма «Танцующий с волками»

Среди актрис, добившихся победы в обеих категориях («Лучшая женская роль» и «Лучшая женская роль второго плана») со своим дебютным полнометражным фильмом, можно назвать Лупиту Нионго («12 лет рабства»), Дженнифер Хадсон («Девушки мечты»), Анну Пэкуин («Пианино»), Барбру Стрейзанд («Смешная девчонка») и других.

Первые в своем роде

Первой женщиной, одержавшей победу в категории «Лучший фильм», оказалась Джулия Филлипс. Она одна из продюсеров «Аферы» с Полом Ньюманом и Робертом Редфордом. В режиссуре первой среди женщин стала Кэтрин Бигелоу («Повелитель бури»), обошедшая в 2010 году не только Квентина Тарантино («Бесславные ублюдки»), но и своего бывшего супруга Джеймса Кэмерона («Аватар»).

Фото Кадр из фильма «Повелитель бури»

Первыми темнокожими актерами, отмеченными в четырех основных номинациях, стали Сидни Пуатье («Лучшая мужская роль» за «Полевые лилии»), Холли Берри («Лучшая женская роль» за «Бал монстров»), Луис Госсет — младший («Лучшая мужская роль второго плана» за «Офицера и джентльмена») и Хэтти МакДэниел («Лучшая женская роль второго плана» за «Унесенных ветром»).

Фото Кадр из фильма «Бал монстров»

Первой азиаткой, выигравшей «Оскар», стала Мишель Йео («Все везде и сразу»), а первым мусульманином — Махершала Али («Лунный свет»).

Фото Кадр из фильма «Все везде и сразу»

Главные неудачники премии «Оскар»

Питер О‘Тул номинировался на «Оскар» восемь раз («Лоуренс Аравийский», «Бекет», «Лев зимой», «Прощайте, мистер Чипс», «Правящий класс», «Трюкач», «Мой лучший год», «Венера»), но так и не получил заветной статуэтки. Однако в 2003 году актеру все же вручили Почетную награду.

Фото Кадр из фильма «Лоуренс Аравийский»

Среди женщин аналогичный антирекорд удерживает Гленн Клоуз, которая за годы карьеры также заработала восемь номинаций («Мир по Гарпу», «Большое разочарование», «Самородок», «Роковое влечение», «Опасные связи», «Таинственный Альберт Ноббс», «Жена», «Элегия Хиллбилли»).

Фото Кадр из фильма «Роковое влечение»

Фильмами-неудачниками можно назвать «Поворотный пункт» и «Цветы лиловых полей», которые имеют по 11 номинаций без побед.