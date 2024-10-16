«Реплика»: что известно о грядущем российском научно-фантастическом фильме

21 ноября в российских кинотеатрах выйдет научно-фантастическая драма «Реплика» про двух братьев, создающих уникальную технологию, с помощью которой можно перенести сознание человека в нейросеть. Это дебютный фильм молодого режиссера Амира Исаева, долгое время занимавшегося съемкой рекламы и коммерческих роликов. Рассказываем, что известно о фильме «Реплика» — редком отечественном sci-fi проекте на большом экране.
В центре сюжета ленты — история соперничества двух братьев, Давида и Антона. Мужчины создают амбициозный стартап, целью которого является копирование человеческого сознания с помощью уникальной технологии под названием «Реплика». Несмотря на финансовые проблемы (инвесторы прекращают спонсировать проект) и недовольство митингующих, которые выступают против эксперимента по этическим соображениям, парни оказываются на пороге успеха. Однако в дело вмешивается любовь — внезапно Антон влюбляется в Веру, жену Давида.
Постоянная конкуренция и несхожесть братьев трагически преломляются в образовавшемся любовном треугольнике. Антон тайно копирует сознание Веры и убеждает «реплику», что именно он — ее муж. Стирая грани между реальностью и виртуальным миром, он все сильнее запутывается в паутине лжи и ставит под угрозу не только судьбу проекта, но и жизни своих близких.
Нам созданием «Реплики» трудилась молодая и амбициозная команда профессионалов. Для режиссера Амира Исаева картина стала дебютным полнометражным фильмом. До этого постановщик был известен как успешный коммерческий режиссер — он снимал рекламу для крупнейших российских брендов и сотрудничал со звездами кино, музыки и шоу-бизнеса.
Сценарий написали Егор Одинцов, работавший над фильмами «Первый Оскар» и «Конференция», и Екатерина Кузнецова, ответственная за сценарии к фильмам «Это не навсегда» и «Биомеханика Мейерхольда». Оператором выступил Максим Смирнов, снявший фильмы «Елки 10», «Сестры» и «Тонкий вкус».
В продюсерском составе крупные опытные игроки отечественной киноиндустрии: Александр Косарим и Антон Володькин («Слово Пацана. Кровь на асфальте»), сам Егор Одинцов, а также Захар Чавкин («Комбинация», «Тайны Карениной») и другие.
Авторы фильма обещают, что картина будет держать зрителей в напряжении до самого конца: «Фильм не сразу даст ответ на вопрос о том, где проходит граница между этикой, научным прогрессом, жаждой славы и, самое важное, между душой и искусственным интеллектом».
Производством фильма занимались студии «Арк Пикчерс», Wink, «Медиа-Телеком», при поддержке Министерства культуры РФ.
Одного из братьев по имени Антон играет популярный российский актер Никита Ефремов («Здоровый человек», «Тетрис»), получивший в 2023 году «Золотого орла» за главную роль в сериале «Нулевой пациент». В одном из интервью Никита так высказывался о своей роли в «Реплике»: «Мой герой пройдет сквозь этические проблемы, нравственные трудности и многое поставит на кон, если не все, ради любви».
Роль Веры исполнила Софья Лебедева («А зори здесь тихие...», «Бывшие). Для нее «Реплика» — это попытка ответить на вечный вопрос о бессмертии». Лебедева известна не только в России, но и на Западе, как византийская императрица в сериале Netflix «Викинги: Вальхалла». Кроме того, вместе с Ефремовым она снималась в уже упомянутом проекте «Тетрис», а также в третьем сезоне российского сериала «Медиатор».
В последнем также снимался Владимир Ценев, который исполнил роль Давида в фантастической драме Амира Исаева. Представляя фильм на Санкт-Петербургском международном Контент Форуме, Владимир говорил следующее: «Это кино про семейные ценности, про любовь, но в первую очередь «Реплика» — про выбор человека, после которого следуют последствия. В этом фильме прекрасно показана причинно-следственная связь».
Среди других актеров, заявленных в касте: Юрий Цурило, Александр Стефанцов, Макс Громов, Анастасия Корнич.
Коммерческий директор «Медиа-Телекома» Константин Владимиров говорил, что фильм задает множество животрепещущих и фундаментальных вопросов о нашем мире: «Что же в принципе такое реплика? Реплика — это воссоздание точной копии чего-то оригинального: копии одежды, часов или произведений искусства. А можно ли сделать реплику человека? А можно ли сделать реплику человеческого сознания? А вдруг эксперимент удастся? И тогда будет научный прорыв или очередная опасная игра в построении Вавилонской башни? Эти вопросы мы задаем в нашем фильме. Я уверен, что, посмотрев его, вы найдете для себя ответы».
В числе референсов (примеров, ориентиров, — прим. ред.) создатели называли «Превосходство» с Джонни Деппом и «Воспоминания» с Хью Джекманом. Именно на опыт продвижения этих лент опирались создатели «Реплики». Как и в зарубежных проектах, в российской картине речь идет о выдающихся исследователях, прорывных технологиях, науке, страданиях и любви.
Кинокритик Тимур Алиев в своем телеграм-канале «Комендант кинокрепости» писал, что «в «Реплике» есть и вайб (атмосфера, настроение, — прим. ред.) известного писателя Филипа К. Дика, и дух сериала Prime Video «Загрузка». Особо он отметил игру актерского трио: «Фильм хорошо держится на актерах — Лебедева и Ефремов в кадре довольно органичны. Веришь без всяких «но». Мощную драму добавляет персона Юрия Цурило».
Премьера картины «Реплика» случилась летом 2024 года на XII российском кинофестивале «Короче» в Калининграде в рамках конкурса полнометражного кино. В широкий прокат фильм «Реплика» выйдет 21 ноября.