Зубы, робот, две эротические сцены: что показали в режиссерской версии «Мятежной Луны»

На стриминговом сервисе Netflix состоялся релиз режисерской версии «Мятежной луны» Зака Снайдера. Первая часть оригинальной версии дилогии с подзаголовком «Дитя огня» увидела свет 22 декабря 2023 года, а вторая, «Дарующая шрамы», подоспела 14 апреля. Оба фильма не снискали большой популярности и получили разгромные оценки как от профильной прессы, так и от зрителей.

Кажется, никто не ждал режиссерских версий новых творений постановщика. Но после истории с «Лигой справедливости» (когда Снайдер отдельно выпустил свой вариант ленты) постановщик, видимо, решил сделать подобный подход своей фишкой.

Зрители получили новый взгляд старого автора, снабженный рейтингом R и суммарно длящийся около шести часов. При этом Зак Снайдер уверял, что при монтаже его режиссерской версии использовались другие дубли. Так что фактически это почти новый фильм. Вряд ли постановщик был честен на сто процентов, но многие отличия этой версии действительно бросаются в глаза. Рассказываем, что поменялось и стоит ли вам смотреть режиссерский вариант «Мятежной Луны».

Визуальные отличия и рейтинг R

Жестокость

Главное отличие новых версий фильма — наличие рейтинга R, который позволил Заку Снайдеру перестать стыдливо скрывать самые кровавые моменты за кадром. Увы, взорванные головы, отрезанные конечности и выбитые зубы не добавляют «Мятежной Луне» шарма, так как по сути своей бессмысленны и лишены какой-либо визуальной изобретательности.

Фото Кадр из режиссерской версии фильма «Мятежная Луна»

Зубы

Режиссерская версия обладает удивительно странной зацикленностью на... выбитых зубах. Причем режиссер демонстрирует это с самого начала. В первой же сцене показано, как адмирал Нобл коллекционирует зубы королевских особ с покоренных им планет. Герой собирает целое панно, в центре которого находится фото дочери убитого им недавно короля. С такой фиксацией на теме выбитых зубов даже не самый внимательный зритель может подумать, что через визуальные образы постановщик хочет рассказать какую-то историю. Но нет, во время презентации режиссерских версий Зак Снайдер заявил, что все это было сделано лишь потому, что показалось ему крутым.

Фото Кадр из режиссерской версии фильма «Мятежная Луна»

Обнаженные тела и сцены секса

Еще одно важное отличие, которое принес с собой рейтинг R: большое количество обнаженных тел на экране и удивляющие своей безвкусицей сексуальные сцены. В какие-то моменты кажется, что кресло режиссера занимал мальчик-подросток, остро переживающий период полового созревания. Другую причину, почему на экране столько обнаженных женщин, придумать сложно.

Фото Кадр из режиссерской версии фильма «Мятежная Луна»

А оба эротических эпизода «Мятежной Луны» сняты так, будто персонажи не должны испытывать друг к другу ничего, кроме животного влечения. Для моментов из первой части дилогии (которая, кстати, поменяла свой подзаголовок на «Чаша крови») это вполне справедливо. Но вот сексуальный опыт главной героини Коры и ее соратника Гуннара явно должен быть не лишен романтического интереса. Только вот Снайдеру интереснее показывать, как трутся друг об друга потные тела, нежели эмоциональное взаимодействие персонажей. Впрочем, стоит похвалить исполнительницу главной роли Софию Бутеллу. Она потела не только во время экшен-сцен, в которых сама исполняла трюки, но и на съемочной площадке эротических моментов.

Все эти нововведения не меняют абсолютно ничего в восприятии режиссерских версий. Более того, порой они делают из дилогии аналог дешевого фантастического сериала, в котором кровь и секс появляются лишь для того, чтобы хоть как-то увлечь зрителя.

Сюжетные изменения режиссерской версии «Мятежной Луны»

Может, в режиссерских версиях сюжет стал более ровным и структурированным, а вселенная более понятной и объемной? Тем более на это намекает и общий хронометраж режиссерских версий, составляющий более шести часов. Увы, нет. Новые сцены не меняют ничего, а порой и вовсе лишь вызывают новые вопросы.

Фото Кадр из режиссерской версии фильма «Мятежная Луна»

Робот Джимми

Парочка добавленных эпизодов немного подробнее объясняют, как устроен робот. Но глобально Джимми остался аналогом рояля в кустах, нужным лишь для того, чтобы в определенный момент прийти на помощь находящимся на грани гибели героям.

Космические наемники

Снайдер пытался ввести линию космических наемников, работающих на местную империю и следящих за подготовкой героев к битве. Только вот он сам же убирает этих персонажей ровно в тот момент, когда они начали представлять угрозу для основных действующих лиц. И все это ради того, чтобы робот Джимми эффектно уничтожил противников.

Фото Кадр из режиссерской версии фильма «Мятежная Луна»

Реакторы кораблей

И такой нелогичный подход у всех новых эпизодов. Зрителям демонстрируют двигатели огромных космических кораблей Праматери, но абсолютно не объясняют принцип их работы. Да, подобную претензию можно предъявить и к недавней «Дюне» Дени Вильнева. Только вот канадский режиссер не фокусировался на этой теме, он в принципе ее избегал.

Снайдер же зачем-то концентрирует внимание на том, что в дальнейшем станет большим вопросом. Даже не сильно вовлеченный зритель явно заметит огромную плачущую женщину, используемую в качестве реактора.

Фото Кадр из режиссерской версии фильма «Мятежная Луна»

«Мятежная Луна» не отвечает на вопросы, которые возникают в голове у ее зрителя. Ходят слухи, что об этом планируется создать короткометражный анимационный фильм. Только вот в рамках дилогии эти сцены кажутся абсолютно лишними, ведь все эти тайны и нераскрытые вопросы выветрятся из головы в течение часа после просмотра.

Флешбэки

Флешбэки, которыми и так была наполнена обычная «Мятежная Луна», имеют хоть какое-то значение для раскрытия сюжета. Что новая открывающая сцена, что истории из прошлого главной героини немного, но добавляют персонажам хоть какой-то глубины.

Фото Кадр из режиссерской версии фильма «Мятежная Луна»

Главным же переживанием для зрителей может стать то, что в добавленной первой сцене взрывается космическая обезьяна, которая борется с захватчиками родной планеты. Градус абсурда в этот момент достигает невиданных высот, а сцена на добрые полчаса остается в голове.

Финальный эпизод

Финальный эпизод, в котором показана коронация злодея Балисария, снята так, будто бы зритель должен ждать продолжения, затаив дыхание. Надевший венок регент выходит на балкон перед огромным воинством. Это невольно напоминает сцену из второго эпизода «Звездных войн», где будущий император Палпатин наблюдает за армией клонов. Только вот там эпизод вызывал сильные эмоции за счет музыкальных и визуальных отсылок, знакомым фанатам. А еще сцена показывала то, чего так долго ждали на экране, — момента зарождения Галактической Империи. В случае же произведения Снайдера подобный ход выглядит как бессмысленное подражательство.

Фото Кадр из режиссерской версии фильма «Мятежная Луна»

Стоит ли смотреть режиссерскую версию «Мятежной Луны»

На самом деле вся «Мятежная Луна» выглядит как копирование старых идей. И дилогию Снайдера при всем желании не получится назвать «захватывающей», «изобретательной» или «уникальной». Все изменения и дополнения постановщика не меняют абсолютно ничего.

Если вы все же решитесь прикоснуться к режиссерской версии «Мятежной Луны», не стоит пренебрегать кнопкой ускорения воспроизведения. Даже на скорости 1,5 вы не лишитесь авторских фишек Снайдера. А в какие-то моменты и вовсе будете думать, что проигрыватель сломался. Ведь даже на такой скорости многие сцены (особенно эпизод сбора пшеницы, будто бы снятый для рекламы пива) останутся замедленными.