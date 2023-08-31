Ричарду Гиру — 74: 10 отличных фильмов с его участием

В последний день лета свой день рождения отмечает прославленный голливудский актер, в активе которого десятки ярких картин, несколько номинаций на «Золотой глобус» (в том числе одна победа), премия кинофестиваля Сан-Себастьян за выдающиеся персональные достижения, специальный приз фестиваля в Карловых Варах за вклад в мировое кино и множество других свершений. Собрали знаковые фильмы с участием Ричарда Гира.

Чикаго

Год: 2002.

Страна: США, Германия, Канада, Великобритания.

Режиссер: Роб Маршалл.

В главных ролях: Рене Зеллвегер, Кэтрин Зета-Джонс, Ричард Гир, Джон Си Райли, Куин Латифа и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.

Рейтинг IMDb: 7.2.

Фото Кадр из фильма «Чикаго»

Единственный в своей карьере «Золотой глобус» Ричард Гир получил за главную мужскую роль в мюзикле «Чикаго». В копилке картины также значатся шесть «Оскаров», один из которых в категории «Лучший фильм», три премии Гильдии актеров и две премии Британской киноакадемии.

В истории о противостоянии примадонны водевиля Вэлмы Келли и Рокси Харт, которая только мечтает о головокружительной карьере, Гиру досталась партия преуспевающего адвоката Билли Флинна. Среди претендентов на эту роль были Джон Траволта, Кевин Спейси и Хью Джекман.

Красотка

Год: 1990.

Страна: США.

Режиссер: Гэрри Маршалл.

В главных ролях: Ричард Гир, Джулия Робертс, Ральф Беллами и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.

Рейтинг IMDb: 7.1.

Фото Кадр из фильма «Красотка»

Одна из самых известных работ актера принесла ему лишь номинацию на «Золотой глобус» (победителем стал Жерар Депардье с работой «Вид на жительство»), зато собрала в прокате неплохую кассу. А на сервисе «Кинопоиск» комедийная мелодрама «Красотка» числится в списке 250 лучших фильмов (на данный момент она находится на 142-м месте).

Изначально на роль финансового магната Эдварда Льюиса рассматривались Кристофер Рив, Дэниэл Дэй-Льюис и даже Аль Пачино. Напомним, что несколько лет спустя Гир и Робертс вновь поработали с Гэрри Маршаллом, сыграв в ленте «Сбежавшая невеста».

Офицер и джентльмен

Год: 1982.

Страна: США.

Режиссер: Тейлор Хэкфорд.

В главных ролях: Ричард Гир, Дебра Уингер, Дэвид Кит и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.

Рейтинг IMDb: 7.0.

Фото Кадр из фильма «Офицер и джентльмен»

Дебютную номинацию на престижный «Золотой глобус» Гиру принесла мелодрама «Офицер и джентльмен» (тогда он уступил Бену Кингсли, триумфом которого стал байопик «Ганди»). Актеру досталась роль курсанта военного училища, которое готовит пилотов морской авиации, однако инструктор Фоули превращает жизнь парней в настоящий ад. Кстати, за образ жесткого наставника Луис Госсет-младший получил «Оскар», а еще одна статуэтка досталась фильму за лучшую песню.

Хатико: Самый верный друг

Год: 2008.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Лассе Халльстрем.

В главных ролях: Ричард Гир, Джоан Аллен, Кэри-Хироюки Тагава и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4.

Рейтинг IMDb: 8.1.

Фото Кадр из фильма «Хатико: Самый верный друг»

Еще один суперхит в карьере Гира по версии пользователей «Кинопоиска» — трогательная картина «Хатико: Самый верный друг», которая занимает 49-е место в рейтинге 250 лучших фильмов. Прототипом главного героя стал профессор Токийского университета Хидэсабуро Уэно: 21 мая 1925 года прямо на рабочем месте у мужчины случился инсульт, и домой он уже не вернулся. Хатико (восьмая по счету собака японца) в течение девяти лет ждал хозяина на станции Сибуя.

Давайте потанцуем

Год: 2004.

Страна: США.

Режиссер: Питер Челсом.

В главных ролях: Ричард Гир, Дженнифер Лопес, Сьюзен Сарандон, Стэнли Туччи и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.

Рейтинг IMDb: 6.2.

Фото Кадр из фильма «Давайте потанцуем»

Романтическая комедия «Давайте потанцуем» является ремейком одноименной японской ленты, вышедшей на экраны в 1995 году. Главный герой — юрист-трудоголик, жизнь которого давно превратилась в рутину. Каждый вечер, возвращаясь домой, он видит в окне женщину и однажды все же выходит на этой станции. Так персонаж Гира попадает в мир бальных танцев, которые становятся его отдушиной и даже приводят на настоящий чемпионат.

Осень в Нью-Йорке

Год: 2000.

Страна: США.

Режиссер: Джоан Чэнь.

В главных ролях: Ричард Гир, Вайнона Райдер, Вера Фармига и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4.

Рейтинг IMDb: 5.6.

Фото Кадр из фильма «Осень в Нью-Йорке»

Мелодрама об отношениях стареющего ловеласа и смертельно больной девушки, годящейся ему в дочери, получила отрицательные отзывы критиков. Кроме того, Гир и Райдер получили номинацию на «Золотую малину» в категории «Худшая экранная пара». Однако оценки зрителей говорят скорее о том, что проникновенная история пришлась им по вкусу. Стоит отметить, что «Осень в Нью-Йорке» — это первый крупный голливудский проект, режиссером которого стала женщина азиатского происхождения.

Первобытный страх

Год: 1996.

Страна: США.

Режиссер: Грегори Хоблит.

В главных ролях: Ричард Гир, Эдвард Нортон, Лора Линни, Фрэнсис Макдорманд и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8.

Рейтинг IMDb: 7.7.

Фото Кадр из фильма «Первобытный страх»

«Первобытный страх» — одна из дебютных работ Эдварда Нортона, и она сразу же принесла ему «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». Актер исполнил роль молодого парня, которого обвиняют в убийстве архиепископа. Ричард Гир перевоплотился в известного адвоката, ввязавшегося в скандальный процесс. Ситуация осложняется тем, что главным противником в суде становится его бывшая любовница, а испуганный мальчишка оказывается совсем не тем, кем кажется на первый взгляд.

Первый рыцарь

Год: 1995.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Джерри Цукер.

В главных ролях: Шон Коннери, Ричард Гир, Джулия Ормонд, Лиам Каннингэм и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.

Рейтинг IMDb: 6.0.

Фото Кадр из фильма «Первый рыцарь»

В основе приключенческого фильма — сказания о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Легендарного правителя сыграл прославленный Шон Коннери, а вот Гиру досталась роль отважного Ланселота. По сюжету ему предстоит спасти леди Гвиневру, невесту Артура, но сердцу, как известно, не прикажешь — и рыцарь влюбляется в прекрасную деву. Продолжит он служить королю или сделает неверный выбор?

Клуб «Коттон»

Год: 1984.

Страна: США.

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола.

В главных ролях: Ричард Гир, Грегори Хайнс, Дайан Лэйн, Николас Кейдж и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0.

Рейтинг IMDb: 6.5.

Фото Кадр из фильма «Клуб «Коттон»

Действие гангстерской драмы культового режиссера разворачивается в ночном клубе «Коттон», который действительно существовал в Нью-Йорке в начале прошлого века, а многие герои картины списаны с реальных людей. Персонаж Ричарда Гира — трубач по прозвищу Дикси, пытающийся найти баланс между музыкой и криминальными разборками. На свою голову парень заводит роман с девушкой босса мафии. Кстати, все музыкальные партии в кадре Гир исполнил самостоятельно.

Дни жатвы

Год: 1978.

Страна: США.

Режиссер: Терренс Малик.

В главных ролях: Ричард Гир, Брук Эдамс, Сэм Шепард и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4.

Рейтинг IMDb: 7.8.

Фото Кадр из фильма «Дни жатвы»

Мелодрама Терренса Малика, музыку к которой написал знаменитый Эннио Морриконе, была отмечена «Оскаром» за лучшую операторскую работу и наградой Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру. «Дни жатвы» повествуют о паре, которая перебирается из Чикаго в техасскую глушь. Там возлюбленные выдают себя за брата с сестрой, но однажды богатый фермер делает девушке предложение. Рассчитывая на его наследство, Билл дает согласие на брак, но, как водится, реальность не оправдывает его ожидания.

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