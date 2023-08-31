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В последний день лета свой день рождения отмечает прославленный голливудский актер, в активе которого десятки ярких картин, несколько номинаций на «Золотой глобус» (в том числе одна победа), премия кинофестиваля Сан-Себастьян за выдающиеся персональные достижения, специальный приз фестиваля в Карловых Варах за вклад в мировое кино и множество других свершений. Собрали знаковые фильмы с участием Ричарда Гира.
Год: 2002.
Страна: США, Германия, Канада, Великобритания.
Режиссер: Роб Маршалл.
В главных ролях: Рене Зеллвегер, Кэтрин Зета-Джонс, Ричард Гир, Джон Си Райли, Куин Латифа и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.
Рейтинг IMDb: 7.2.
Единственный в своей карьере «Золотой глобус» Ричард Гир получил за главную мужскую роль в мюзикле «Чикаго». В копилке картины также значатся шесть «Оскаров», один из которых в категории «Лучший фильм», три премии Гильдии актеров и две премии Британской киноакадемии.
В истории о противостоянии примадонны водевиля Вэлмы Келли и Рокси Харт, которая только мечтает о головокружительной карьере, Гиру досталась партия преуспевающего адвоката Билли Флинна. Среди претендентов на эту роль были Джон Траволта, Кевин Спейси и Хью Джекман.
Год: 1990.
Страна: США.
Режиссер: Гэрри Маршалл.
В главных ролях: Ричард Гир, Джулия Робертс, Ральф Беллами и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.
Рейтинг IMDb: 7.1.
Одна из самых известных работ актера принесла ему лишь номинацию на «Золотой глобус» (победителем стал Жерар Депардье с работой «Вид на жительство»), зато собрала в прокате неплохую кассу. А на сервисе «Кинопоиск» комедийная мелодрама «Красотка» числится в списке 250 лучших фильмов (на данный момент она находится на 142-м месте).
Изначально на роль финансового магната Эдварда Льюиса рассматривались Кристофер Рив, Дэниэл Дэй-Льюис и даже Аль Пачино. Напомним, что несколько лет спустя Гир и Робертс вновь поработали с Гэрри Маршаллом, сыграв в ленте «Сбежавшая невеста».
Год: 1982.
Страна: США.
Режиссер: Тейлор Хэкфорд.
В главных ролях: Ричард Гир, Дебра Уингер, Дэвид Кит и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.
Рейтинг IMDb: 7.0.
Дебютную номинацию на престижный «Золотой глобус» Гиру принесла мелодрама «Офицер и джентльмен» (тогда он уступил Бену Кингсли, триумфом которого стал байопик «Ганди»). Актеру досталась роль курсанта военного училища, которое готовит пилотов морской авиации, однако инструктор Фоули превращает жизнь парней в настоящий ад. Кстати, за образ жесткого наставника Луис Госсет-младший получил «Оскар», а еще одна статуэтка досталась фильму за лучшую песню.
Год: 2008.
Страна: США, Великобритания.
Режиссер: Лассе Халльстрем.
В главных ролях: Ричард Гир, Джоан Аллен, Кэри-Хироюки Тагава и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4.
Рейтинг IMDb: 8.1.
Еще один суперхит в карьере Гира по версии пользователей «Кинопоиска» — трогательная картина «Хатико: Самый верный друг», которая занимает 49-е место в рейтинге 250 лучших фильмов. Прототипом главного героя стал профессор Токийского университета Хидэсабуро Уэно: 21 мая 1925 года прямо на рабочем месте у мужчины случился инсульт, и домой он уже не вернулся. Хатико (восьмая по счету собака японца) в течение девяти лет ждал хозяина на станции Сибуя.
Год: 2004.
Страна: США.
Режиссер: Питер Челсом.
В главных ролях: Ричард Гир, Дженнифер Лопес, Сьюзен Сарандон, Стэнли Туччи и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.
Рейтинг IMDb: 6.2.
Романтическая комедия «Давайте потанцуем» является ремейком одноименной японской ленты, вышедшей на экраны в 1995 году. Главный герой — юрист-трудоголик, жизнь которого давно превратилась в рутину. Каждый вечер, возвращаясь домой, он видит в окне женщину и однажды все же выходит на этой станции. Так персонаж Гира попадает в мир бальных танцев, которые становятся его отдушиной и даже приводят на настоящий чемпионат.
Год: 2000.
Страна: США.
Режиссер: Джоан Чэнь.
В главных ролях: Ричард Гир, Вайнона Райдер, Вера Фармига и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4.
Рейтинг IMDb: 5.6.
Мелодрама об отношениях стареющего ловеласа и смертельно больной девушки, годящейся ему в дочери, получила отрицательные отзывы критиков. Кроме того, Гир и Райдер получили номинацию на «Золотую малину» в категории «Худшая экранная пара». Однако оценки зрителей говорят скорее о том, что проникновенная история пришлась им по вкусу. Стоит отметить, что «Осень в Нью-Йорке» — это первый крупный голливудский проект, режиссером которого стала женщина азиатского происхождения.
Год: 1996.
Страна: США.
Режиссер: Грегори Хоблит.
В главных ролях: Ричард Гир, Эдвард Нортон, Лора Линни, Фрэнсис Макдорманд и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8.
Рейтинг IMDb: 7.7.
«Первобытный страх» — одна из дебютных работ Эдварда Нортона, и она сразу же принесла ему «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». Актер исполнил роль молодого парня, которого обвиняют в убийстве архиепископа. Ричард Гир перевоплотился в известного адвоката, ввязавшегося в скандальный процесс. Ситуация осложняется тем, что главным противником в суде становится его бывшая любовница, а испуганный мальчишка оказывается совсем не тем, кем кажется на первый взгляд.
Год: 1995.
Страна: США, Великобритания.
Режиссер: Джерри Цукер.
В главных ролях: Шон Коннери, Ричард Гир, Джулия Ормонд, Лиам Каннингэм и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.
Рейтинг IMDb: 6.0.
В основе приключенческого фильма — сказания о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Легендарного правителя сыграл прославленный Шон Коннери, а вот Гиру досталась роль отважного Ланселота. По сюжету ему предстоит спасти леди Гвиневру, невесту Артура, но сердцу, как известно, не прикажешь — и рыцарь влюбляется в прекрасную деву. Продолжит он служить королю или сделает неверный выбор?
Год: 1984.
Страна: США.
Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола.
В главных ролях: Ричард Гир, Грегори Хайнс, Дайан Лэйн, Николас Кейдж и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0.
Рейтинг IMDb: 6.5.
Действие гангстерской драмы культового режиссера разворачивается в ночном клубе «Коттон», который действительно существовал в Нью-Йорке в начале прошлого века, а многие герои картины списаны с реальных людей. Персонаж Ричарда Гира — трубач по прозвищу Дикси, пытающийся найти баланс между музыкой и криминальными разборками. На свою голову парень заводит роман с девушкой босса мафии. Кстати, все музыкальные партии в кадре Гир исполнил самостоятельно.
Год: 1978.
Страна: США.
Режиссер: Терренс Малик.
В главных ролях: Ричард Гир, Брук Эдамс, Сэм Шепард и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4.
Рейтинг IMDb: 7.8.
Мелодрама Терренса Малика, музыку к которой написал знаменитый Эннио Морриконе, была отмечена «Оскаром» за лучшую операторскую работу и наградой Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру. «Дни жатвы» повествуют о паре, которая перебирается из Чикаго в техасскую глушь. Там возлюбленные выдают себя за брата с сестрой, но однажды богатый фермер делает девушке предложение. Рассчитывая на его наследство, Билл дает согласие на брак, но, как водится, реальность не оправдывает его ожидания.
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