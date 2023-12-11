«Морт: Рагнарик»: что показали в девятой серии седьмого сезона «Рика и Морти»

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Adult Swim выпустил девятый эпизод седьмого сезона «Рика и Морти». Рассказываем, чем закончился предыдущий и что произошло в проекте дальше.

Осторожно! Спойлеры.

Чем закончилась восьмая серия седьмого сезона «Рика и Морти»

В эпизоде «Восставшие Цифертиконы в кино» Морти, его учитель математики и Уотер-Ти (истинное обличье музыканта Айс-Ти) оказались в центре масштабного противостояния планет букв и цифр.

После разрешения конфликта в финале серии Айс Кьюб пришел к пережившему трансформацию Уотер-Ти и его спутнице 7 с просьбой помочь спасти планету геометрических фигур.

Что происходит в девятой серии седьмого сезона «Рика и Морти»

В предпоследней серии сезона Рик ищет доказательства существования рая. Проведя опыты на Джерри, Санчес узнал, что смерть — это не конец.

Посоветовав Морти захватить куртку, ученый отправился с внуком в Норвегию в поисках Вальгаллы. Коварный план Рика был в том, чтобы после смерти найти способ завладеть неиссякаемым источником энергии и вернуться назад.

Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

Частично миссия удалась. С запасом своих клонов у Рика проблем не возникло, а вот со второй и главной частью плана вышла неувязочка. Санчес не получил бесконечную энергию Валгаллы, она досталась папе римскому.

Рик и Морти перевербовали снежного человека и собрали монстров Universal: Дракулу, монстра Франкенштейна, существо из Черной лагуны и Мумию, чтобы сразиться с религиозным лидером.

Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

Что показали в сцене после титров

В сцене после титров Рик противостоит персонажу, напоминающему Эша Кетчума (главный герой аниме-сериала «Покемон»), только вместо покемона в покеболе Санчеса скрывался папа римский. Его место в Ватикане занял клон Рика.