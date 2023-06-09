Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:00

Что известно о российской версии «Постучись в мою дверь»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
Фото Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
Telegram Дзен

Турецкий сериал об отношениях флористки Эды и бизнесмена Серкана Болата стал настоящим суперхитом. Неудивительно, что в России решили снять ремейк шоу «Постучись в мою дверь». Рассказываем, чего ждать от отечественной версии популярного ромкома.

Что за сериал «Постучись в мою дверь»

Телевизионный проект «Постучись в мою дверь», который во многих странах транслировали под названием Love Is In The Air (англ. «Любовь в воздухе»), стартовал в июле 2020 года. Главная героиня — флористка Эда, которая мечтает уехать в Италию, но лишается стипендии местного архитектурного бюро. Ее желание отомстить владельцу компании — талантливому архитектору Серкану Болату — приводит к неожиданным последствиям: молодой человек предлагает Эде оплатить поездку, если она притворится его возлюбленной, а все ради того, чтобы вернуть бывшую девушку.

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
Фото Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Сериал завершился всего лишь год спустя, в сентябре 2021-го. Однако финал побил один из рекордов «Игры престолов»: про заключительный эпизод «Постучись в мою дверь» было написано более 7,8 миллиона твитов. Кроме того, турецкий ромком был отмечен наградами разных стран, а иностранные туристы до сих пор приезжают в Стамбул ради экскурсий по местам съемок.

Чего ждать от&nbsp;нового сезона &laquo;Ведьмака&raquo;. Чего ждать от третьего сезона «Ведьмака»

Что известно о российском ремейке

Успех шоу в России был впечатляющим: в 2021 году он вошел в топ-3 самых популярных сериалов, а в 2022-м и вовсе занял первую строчку рейтинга. В декабре стало известно, что отечественные кинематографисты снимут ремейк «Постучись в мою дверь», но авторы пообещали изменить не только место действия, но и сюжет, сохранив при этом общее обаяние оригинального проекта.

В мае 2023 года были объявлены имена актрис, которые сыграют подруг главной героини. Среди них Александра Тулинова («Инсомния», «Магомаев»), Екатерина Шумакова («Кафе «Куба»», «Универ. Новая общага») и Юлия Серина («Конец света», «Ольга»). Примерно в то же время в Москве стартовали съемки ремейка.

Екатерина Шумакова в сериале «Кафе «Куба»»
Фото Кадр из сериала «Кафе «Куба»»

Имена исполнителей главных ролей держатся в секрете. Ходили слухи, что российским Серканом Болатом может стать Егор Крид. Тем временем еще один музыкант, Влад Соколовский, подтвердил, что появится в проекте, буквально пару дней назад. Кроме того, уже известно, что кастинг в сериал прошел сын Тины Канделаки, Лео.

Дата выхода сериала пока неизвестна, как и то, сколько всего серий будет в проекте. Остается только ждать.

Кадр из&nbsp;трейлера к&nbsp;сериалу &laquo;Черное зеркало&raquo;. Что известно о шестом сезоне «Черного зеркала»

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Сериалы
1
0
Читайте также
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

4 мультфильма, которые лучше не показывать детям