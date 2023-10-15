9 российских актеров, снявшихся в зарубежном кино

Добившись успеха в своей стране, многие актеры нередко устремляются в Голливуд. На ум сразу приходят испанка Пенелопа Крус, француженка Марион Котийяр и многие другие. Наши соотечественники — не исключение! Российские звезды мелькают в масштабных блокбастерах и независимых драмах, а также в популярных сериалах стриминговых гигантов вроде Netflix и HBO. Рассказываем о тех, кому удалось засветиться в зарубежных проектах.

Светлана Ходченкова — «Росомаха: Бессмертный»

Год: 2013.

Страна: США, Великобритания, Япония.

Режиссер: Джеймс Мэнголд.

В главных ролях: Хью Джекман, Тао Окамото, Рила Фукусима, Хироюки Санада, Светлана Ходченкова и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Шпион, выйди вон!»

Москвичка Светлана Ходченкова, дебютировавшая в мелодраме «Благословите женщину», сыграла одну из центральных ролей в сольном фильме о Росомахе. Актриса перевоплотилась в доктора Викторию Грин, которая оказалась мутантом по прозвищу Гадюка — главным противником персонажа Хью Джекмана. Кстати, первоначальной претенденткой на съемки в супергеройском блокбастере была Джессика Бил, знакомая зрителям по таким картинам, как «Иллюзионист» и «Легкое поведение».

«Росомаха: Бессмертный» был не первым зарубежным проектом с участием Ходченковой. За пару лет до этого она снялась в детективном триллере «Шпион, выйди вон!», действие которого разворачивается в разгар холодной войны. В 2012 году лента получила премию BAFTA в категории «Лучший британский фильм», а Гари Олдман даже номинировался на «Оскар». Стоит отметить, что экранным партнером Светланы стал британец Том Харди. Также в образе советского атташе в фильме засветился Константин Хабенский.

Константин Хабенский — «Черное море»

Год: 2014.

Страна: Великобритания, Россия, США.

Режиссер: Кевин Макдональд.

В главных ролях: Джуд Лоу, Скут Макнэри, Бен Мендельсон, Бобби Шофилд, Константин Хабенский и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1.

Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из фильма «Черное море»

В 2008 году Константин Хабенский появился в небольшой роли в голливудском блокбастере Тимура Бекмамбетова. Главные роли в картине исполнили Анджелина Джоли, Джеймс Макэвой и Морган Фриман. Затем Хабенский принял участие в съемках детективного триллера «Шпион, выйди вон!» и боевика «Война миров Z» о зомби-апокалипсисе (правда, из картины с Брэдом Питтом эпизод с российским актером в итоге вырезали).

Значительно больше экранного времени Хабенский получил в приключенческом боевике «Черное море» (в нем также засветились Сергей Пускепалис и Григорий Добрыгин). По сюжету недавно уволенный капитан (в роли — Джуд Лоу) узнает о затонувшей во время Второй мировой войны немецкой подлодке с золотом. Собрав команду, главный герой отправляется к побережью Черного моря на поиски клада.

Оксана Акиньшина — «Лиля навсегда»

Год: 2002.

Страна: Швеция, Дания.

Режиссер: Лукас Мудиссон.

В главных ролях: Оксана Акиньшина, Артем Богучарский, Любовь Агапова, Лилия Шинкарева и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Лиля навсегда»

Если говорить именно о зарубежных кинопроектах, то уроженка Санкт-Петербурга Оксана Акиньшина в первую очередь известна своим участием в боевике «Превосходство Борна». Россиянка появляется в финале картины в небольшом эпизоде с персонажем Мэтта Дэймона. Однако до этого актриса засветилась в драме шведского режиссера Лукаса Мудиссона «Лиля навсегда».

Акиньшина сыграла 16-летнюю Лилю, которая в поисках лучшей жизни отправляется в Швецию. Однако по прибытии девушка понимает, что предложение работы на овощной ферме было обманом. В основу ленты легла реальная история литовской школьницы, попавшей в Швеции в сексуальное рабство.

Данила Козловский — «Академия вампиров»

Год: 2014.

Страна: США.

Режиссер: Марк Уотерс.

В главных ролях: Зои Дойч, Люси Фрай, Данила Козловский, Гэбриел Бирн и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,8.

Рейтинг IMDb: 5,4.

Фото Кадр из фильма «Академия вампиров»

Среди иностранных проектов, в которых довелось сниматься Даниле Козловскому, нельзя не упомянуть масштабный исторический сериал «Викинги». Актер появился в заключительном сезоне в образе князя Олега. Что касается полнометражных проектов, то можно вспомнить комедийный хоррор «Академия вампиров».

В экранизации одного из романов Райчел Мид Козловский сыграл дампира (дитя вампира и смертной женщины) по имени Дмитрий Беликов. Герой становится наставником в закрытой школе-интернате для вампиров.

Юлия Снигирь — «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»

Год: 2013.

Страна: США, Великобритания, Венгрия.

Режиссер: Джон Мур.

В главных ролях: Брюс Уиллис, Джай Кортни, Себастьян Кох, Юлия Снигирь и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 4,9.

Рейтинг IMDb: 5,2.

Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»

Как и Козловский, Юлия Снигирь может похвастаться ролью в успешном зарубежном сериале. Речь идет о драме итальянского режиссера Паоло Соррентино «Новый папа» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем. Также актриса засветилась в финальной части остросюжетной франшизы «Крепкий орешек».

В боевике, который получил подзаголовок «Хороший день, чтобы умереть», Снигирь досталась роль дерзкой Ирины, дочери олигарха и диссидента Юрия Комарова. По сюжету сын Джона Макклейна Джек (Джай Кортни) должен организовать вывоз Юрия и Ирины в США, но, как обычно, все идет не по плану.

Владимир Машков — «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»

Год: 2011.

Страна: США.

Режиссер: Брэд Берд.

В главных ролях: Том Круз, Пола Пэттон, Саймон Пегг, Джереми Реннер, Микаэл Нюквист, Владимир Машков и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»

В масштабной экшен-франшизе можно заметить и Владимира Машкова. В четвертом фильме серии «Миссия невыполнима» актер сыграл агента Службы внешней разведки Анатолия Сидорова, который преследует Итана Ханта, подозревая, что тот организовал взрыв в Кремле.

Боевик «15 минут славы» с Робертом Де Ниро, военный триллер «В тылу врага» с Оуэном Уилсоном и сериал «Шпионка» с Дженнифер Гарнер — вот еще несколько иностранных проектов, в которых засветился Машков.

Ксения Раппопорт — «Двойной час»

Год: 2009.

Страна: Италия.

Режиссер: Джузеппе Капотонди.

В главных ролях: Ксения Раппопорт, Филиппо Тими, Антония Труппо, Гаэтано Бруно и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Двойной час»

Россиянка Ксения Раппопорт давно стала своей в итальянском кино. В 2016 году ей даже вручили орден Звезды Италии за вклад в развитие отношений между Россией и Италией. Однако стоит отметить, что первым иностранным проектом в фильмографии Раппопорт стала англо-американская экранизация «Анны Карениной».

Среди итальянских картин с участием Раппопорт особенно выделяется драматический триллер Джузеппе Капотонди «Двойной час». Актриса сыграла эмигрантку Соню, которая работает горничной в отеле и однажды становится свидетельницей убийства. Эта роль принесла Ксении «Кубок Вольпи» Венецианского кинофестиваля.

Юрий Колокольников — «Призрачная шестерка»

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Бэй.

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Мелани Лоран, Мануэль Рульфо, Бен Харди, Адриа Архона, Дэйв Франко и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из фильма «Призрачная шестерка»

Бывший гражданский супруг Ксении Раппопорт — Юрий Колокольников — снимается за рубежом еще чаще. Одним из самых громких многосерийных проектов с его участием, конечно же, является «Игра Престолов». В нем Колокольников перевоплотился в вождя теннов — клана одичалых. Актер также успел поработать с Кристофером Ноланом над научно-фантастическим боевиком «Довод» и засветиться в таких экшен-картинах, как «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном и «Хантер Киллер» с Джерардом Батлером и Гари Олдманом.

В 2019 году судьба вновь свела Колокольникова и Рейнольдса: на сей раз на съемочной площадке «Призрачной шестерки». По сюжету миллиардер, впоследствии получивший кодовое имя Первый, инсценирует собственную смерть. Затем он собирает отряд наемников, чтобы бороться со злом. Колокольникову досталась небольшая роль телохранителя диктатора, свержение которого и планирует Первый.

Александр Петров — «Анна»

Год: 2019.

Страна: Франция, США, Канада, Россия.

Режиссер: Люк Бессон.

В главных ролях: Саша Лусс, Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мерфи, Лера Абова, Александр Петров и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Анна»

Главную роль в шпионском триллере французского режиссера Люка Бессона исполнила российская топ-модель Саша Лусс, а вот бойфренда-наркомана будущей сотрудницы КГБ сыграл Александр Петров. Любопытно, что у Хелен Миррен, которая предстала в образе руководительницы спецотдела КГБ, тоже есть русские корни: ее настоящее имя — Елена Миронова.

Что касается будущих проектов Петрова, то уже 23 ноября в отечественный прокат выходит новогодняя комедия Романа Полански «Дворец». Лента, премьера которой состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, повествует о гостях роскошного швейцарского отеля в канун 2000 года. В актерском составе значатся Фанни Ардан, Микки Рурк, Оливер Мазуччи и другие.

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