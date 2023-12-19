9 лучших рождественских эпизодов любимых сериалов

В декабре особой популярностью пользуются всевозможные списки рождественских и новогодних фильмов. Однако если времени на полнометражные ленты нет, а проникнуться праздничной атмосферой все же хочется, можно обратиться к сериалам. Собрали несколько отличных вариантов на любой вкус: от коротеньких эпизодов культовых ситкомов до отдельных серий детективных и научно-фантастических телепроектов.

Друзья: «Эпизод с рождественским броненосцем»

Сезон: 7.

Эпизод: 10.

Фото Кадр из сериала «Друзья»

Рождественский эпизод появлялся почти во всех сезонах «Друзей». Так, например, во втором Джоуи и Чендлер забыли заранее выбрать подарки и накупили всякий хлам на заправке, а в четвертом Фиби попыталась написать праздничную песню.

И все же при упоминании Рождества первым на ум приходит седьмой сезон с той самой серией, в которой Чендлер нарядился в Санта-Клауса, а Джоуи — в Супермена. Названием для эпизода послужил костюм Росса, который в образе броненосца решил рассказать своему сыну Бену о Хануке.

Бруклин 9-9: «Юппи каяк»

Сезон: 3.

Эпизод: 10.

Фото Кадр из сериала «Бруклин 9-9»

Ситком «Бруклин 9-9» повествует о буднях обычного полицейского участка. Праздничные эпизоды в нем в первую очередь посвящены Хэллоуину, однако несколько рождественских серий тоже можно найти.

В одном из эпизодов Джейк Перальта — большой фанат «Крепкого орешка» — отправляется за подарком в торговый центр и попадает в ситуацию из любимого фильма. В магазине происходит захват заложников, но Джейку и его напарнику Чарльзу удается спрятаться. Теперь кому-то из них предстоит пойти по стопам Джона Макклейна.

Касл: «Тайный Санта»

Сезон: 5.

Эпизод: 9.

Фото Кадр из сериала «Касл»

Центральный персонаж детективного сериала «Касл» — популярный писатель. Однажды убийца начинает воссоздавать сцены из книг Ричарда Касла, поэтому литератора привлекают к расследованию в качестве консультанта. С тех пор он повсюду следует за Кейт Беккет и ее командой.

В пятом сезоне героев ждет неприятное зрелище: на месте преступления они обнаруживают Санта-Клауса, который, по рассказам очевидцев, упал прямо с неба. Пока детективы расследуют столь необычную смерть, Касл вместе с дочерью Алексис готовится к рождественской вечеринке, которая по их семейной традиции проходит с большим размахом.

Тед Лассо: «Дух Рождества»

Сезон: 2.

Эпизод: 4.

Фото Кадр из сериала «Тед Лассо»

В отличие от проектов, упомянутых выше, в «Теде Лассо» нашлось место лишь одному праздничному эпизоду: во втором сезоне команда готовилась отмечать Рождество. С другой стороны, это сделало его таким запоминающимся.

Итак, Тед планирует провести вечер в одиночестве, а Ребекка — на модной вечеринке, но в итоге, нарядившись эльфами, они отправляются раздавать подарки детям. Игроки «Ричмонда» из других стран, оставшиеся на праздник в Англии, заваливаются на семейный ужин к Хиггинсу. Ну а Фиби, Кили и Рою и вовсе предстоит воспроизвести знаменитую сцену из «Реальной любви».

Черное зеркало: «Белое Рождество» (специальный выпуск)

Фото Кадр из сериала «Черное зеркало»

Не обошли стороной Рождество и создатели британской научно-фантастической антологии «Черное зеркало». Именно этот праздник стал завязкой для специального выпуска, вышедшего в 2014 году между вторым и третьим сезонами.

По сюжету рождественским утром сотрудники небольшой станции затевают важный разговор: вот уже несколько лет Джо и Мэтт работают вместе, но ни один из них до сих пор не знает, как сюда попал его напарник. Реальная история оказывается куда более запутанной, чем можно предположить.

Секретные материалы: «Как призраки похитили Рождество»

Сезон: 6.

Эпизод: 6.

Фото Кадр из сериала «Секретные материалы»

За Рождество в американской научной фантастике сегодня отвечают «Секретные материалы». В сериале появилась лишь парочка тематических эпизодов: «Рождественский гимн» в пятом сезоне и «Как призраки похитили Рождество» в шестом.

Несложно догадаться по названию, что в последнем из них Малдер и Скалли собрались поохотиться на призраков. Действие разворачивается в старинном особняке. Малдер привозит туда напарницу: по легенде, в доме обитают привидения пары несчастных влюбленных.

Доктор Кто: «Мужья Ривер Сонг» (специальный выпуск)

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Уже 25 декабря состоится премьера свежего рождественского эпизода «Доктора Кто» под названием «Церковь на Руби-роуд», в котором зрителям покажут первое совместное приключение нового Повелителя времени в исполнении Шути Гатвы и его спутницы Руби Сандей. Ну а пока вспоминаем праздничные похождения предыдущих Докторов, которых было немало.

Так, например, издание Looper назвало лучшим праздничным выпуском «Рождественскую песнь» с Одиннадцатым Доктором (Мэтт Смит), Collider выбрал «Последнее Рождество» с Двенадцатым Доктором (Питер Капальди) и комиком Ником Фростом в роли Санты, а GameRant — «Дважды во времени», в котором Двенадцатый регенерировал в Тринадцатую (Джоди Уиттакер).

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Еще одним отличным тематическим эпизодом стал тот, в котором Алекс Кингстон вернулась к роли Ривер Сонг. В канун Рождества она отправляет помощника за врачом, но он приводит Доктора. Ривер не узнает мужа, потому что еще не встречала это воплощение Повелителя времени, и тому приходится помалкивать.

Однако в итоге Доктор раскрывает личность и, как обычно, спасает ситуацию, а в финале даже отвозит Ривер на свидание. Только вот романтический ужин проходит в ресторане с видом на Поющие башни на планете Дариллиум, где, как известно еще со времен серий «Тишина в библиотеке» и «Лес мертвецов», состоится их последняя встреча.

Офис: «Рождественский вечер»

Сезон: 2.

Эпизод: 10.

Фото Кадр из сериала «Офис»

Американский сериал «Офис» снят по мотивам одноименного британского ситкома, и здесь почти в каждом сезоне нашлось место рождественскому эпизоду. Правда, традиция зародилась лишь начиная со второго.

По сюжету серии «Рождественский вечер» сотрудники компании готовятся к корпоративу и решают сыграть в Тайного Санту, из-за чего, разумеется, возникает путаница: подарок Джима, который предназначался для Пэм, попадает к Дуайту, а Майкл превышает лимит в 20 долларов и покупает дорогой iPod.

Теория большого взрыва: «Санта-моделирование»

Сезон: 6.

Эпизод: 11.

Фото Кадр из сериала «Теория большого взрыва»

Еще один знаковый ситком подарил зрителям целый ряд рождественских серий. Во втором сезоне «Теории большого взрыва» Шелдон отправляется на поиски идеального подарка для Пенни, в третьем Леонард вынужден проводить праздники с матерью, а в восьмом Эми готовит большой праздничный ужин, на который собирается даже отец Раджа.

В одном из эпизодов шестого сезона компания разделилась: Шелдон, Леонард, Радж, Говард и Стюарт собираются посвятить рождественский вечер игре Dungeons & Dragons, а Пенни, Эми и Бернадетт наряжаются для вечеринки в баре. Однако, когда персонаж Раджа погибает в самом начале игры, он присоединяется к девушкам, которые решают найти ему на мероприятии пару.