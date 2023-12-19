9 лучших рождественских эпизодов любимых сериалов

В декабре особой популярностью пользуются всевозможные списки рождественских и новогодних фильмов. Однако если времени на полнометражные ленты нет, а проникнуться праздничной атмосферой все же хочется, можно обратиться к сериалам. Собрали несколько отличных вариантов на любой вкус: от коротеньких эпизодов культовых ситкомов до отдельных серий детективных и научно-фантастических телепроектов.
Сезон: 7.
Эпизод: 10.
Рождественский эпизод появлялся почти во всех сезонах «Друзей». Так, например, во втором Джоуи и Чендлер забыли заранее выбрать подарки и накупили всякий хлам на заправке, а в четвертом Фиби попыталась написать праздничную песню.
И все же при упоминании Рождества первым на ум приходит седьмой сезон с той самой серией, в которой Чендлер нарядился в Санта-Клауса, а Джоуи — в Супермена. Названием для эпизода послужил костюм Росса, который в образе броненосца решил рассказать своему сыну Бену о Хануке.
Сезон: 3.
Эпизод: 10.
Ситком «Бруклин 9-9» повествует о буднях обычного полицейского участка. Праздничные эпизоды в нем в первую очередь посвящены Хэллоуину, однако несколько рождественских серий тоже можно найти.
В одном из эпизодов Джейк Перальта — большой фанат «Крепкого орешка» — отправляется за подарком в торговый центр и попадает в ситуацию из любимого фильма. В магазине происходит захват заложников, но Джейку и его напарнику Чарльзу удается спрятаться. Теперь кому-то из них предстоит пойти по стопам Джона Макклейна.
Сезон: 5.
Эпизод: 9.
Центральный персонаж детективного сериала «Касл» — популярный писатель. Однажды убийца начинает воссоздавать сцены из книг Ричарда Касла, поэтому литератора привлекают к расследованию в качестве консультанта. С тех пор он повсюду следует за Кейт Беккет и ее командой.
В пятом сезоне героев ждет неприятное зрелище: на месте преступления они обнаруживают Санта-Клауса, который, по рассказам очевидцев, упал прямо с неба. Пока детективы расследуют столь необычную смерть, Касл вместе с дочерью Алексис готовится к рождественской вечеринке, которая по их семейной традиции проходит с большим размахом.
Сезон: 2.
Эпизод: 4.
В отличие от проектов, упомянутых выше, в «Теде Лассо» нашлось место лишь одному праздничному эпизоду: во втором сезоне команда готовилась отмечать Рождество. С другой стороны, это сделало его таким запоминающимся.
Итак, Тед планирует провести вечер в одиночестве, а Ребекка — на модной вечеринке, но в итоге, нарядившись эльфами, они отправляются раздавать подарки детям. Игроки «Ричмонда» из других стран, оставшиеся на праздник в Англии, заваливаются на семейный ужин к Хиггинсу. Ну а Фиби, Кили и Рою и вовсе предстоит воспроизвести знаменитую сцену из «Реальной любви».
Не обошли стороной Рождество и создатели британской научно-фантастической антологии «Черное зеркало». Именно этот праздник стал завязкой для специального выпуска, вышедшего в 2014 году между вторым и третьим сезонами.
По сюжету рождественским утром сотрудники небольшой станции затевают важный разговор: вот уже несколько лет Джо и Мэтт работают вместе, но ни один из них до сих пор не знает, как сюда попал его напарник. Реальная история оказывается куда более запутанной, чем можно предположить.
Сезон: 6.
Эпизод: 6.
За Рождество в американской научной фантастике сегодня отвечают «Секретные материалы». В сериале появилась лишь парочка тематических эпизодов: «Рождественский гимн» в пятом сезоне и «Как призраки похитили Рождество» в шестом.
Несложно догадаться по названию, что в последнем из них Малдер и Скалли собрались поохотиться на призраков. Действие разворачивается в старинном особняке. Малдер привозит туда напарницу: по легенде, в доме обитают привидения пары несчастных влюбленных.
Уже 25 декабря состоится премьера свежего рождественского эпизода «Доктора Кто» под названием «Церковь на Руби-роуд», в котором зрителям покажут первое совместное приключение нового Повелителя времени в исполнении Шути Гатвы и его спутницы Руби Сандей. Ну а пока вспоминаем праздничные похождения предыдущих Докторов, которых было немало.
Так, например, издание Looper назвало лучшим праздничным выпуском «Рождественскую песнь» с Одиннадцатым Доктором (Мэтт Смит), Collider выбрал «Последнее Рождество» с Двенадцатым Доктором (Питер Капальди) и комиком Ником Фростом в роли Санты, а GameRant — «Дважды во времени», в котором Двенадцатый регенерировал в Тринадцатую (Джоди Уиттакер).
Еще одним отличным тематическим эпизодом стал тот, в котором Алекс Кингстон вернулась к роли Ривер Сонг. В канун Рождества она отправляет помощника за врачом, но он приводит Доктора. Ривер не узнает мужа, потому что еще не встречала это воплощение Повелителя времени, и тому приходится помалкивать.
Однако в итоге Доктор раскрывает личность и, как обычно, спасает ситуацию, а в финале даже отвозит Ривер на свидание. Только вот романтический ужин проходит в ресторане с видом на Поющие башни на планете Дариллиум, где, как известно еще со времен серий «Тишина в библиотеке» и «Лес мертвецов», состоится их последняя встреча.
Сезон: 2.
Эпизод: 10.
Американский сериал «Офис» снят по мотивам одноименного британского ситкома, и здесь почти в каждом сезоне нашлось место рождественскому эпизоду. Правда, традиция зародилась лишь начиная со второго.
По сюжету серии «Рождественский вечер» сотрудники компании готовятся к корпоративу и решают сыграть в Тайного Санту, из-за чего, разумеется, возникает путаница: подарок Джима, который предназначался для Пэм, попадает к Дуайту, а Майкл превышает лимит в 20 долларов и покупает дорогой iPod.
Сезон: 6.
Эпизод: 11.
Еще один знаковый ситком подарил зрителям целый ряд рождественских серий. Во втором сезоне «Теории большого взрыва» Шелдон отправляется на поиски идеального подарка для Пенни, в третьем Леонард вынужден проводить праздники с матерью, а в восьмом Эми готовит большой праздничный ужин, на который собирается даже отец Раджа.
В одном из эпизодов шестого сезона компания разделилась: Шелдон, Леонард, Радж, Говард и Стюарт собираются посвятить рождественский вечер игре Dungeons & Dragons, а Пенни, Эми и Бернадетт наряжаются для вечеринки в баре. Однако, когда персонаж Раджа погибает в самом начале игры, он присоединяется к девушкам, которые решают найти ему на мероприятии пару.