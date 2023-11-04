8 российских исторических фильмов

Сегодня, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Выбор даты связан с освобождением Москвы от польских интервентов силами ополчения, которое возглавили Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Это событие положило конец затянувшемуся Смутному времени.

По такому случаю собрали несколько современных картин отечественного производства, посвященных различным эпизодам российской истории. Разумеется, как и любые художественные фильмы, они не претендуют на абсолютную точность, зато отлично подходят, чтобы познакомиться с бытом и нравами той или иной эпохи.

Легенда о Коловрате

Год: 2017.

Режиссеры: Джаник Файзиев, Иван Шурховецкий.

В ролях: Илья Малаков, Александр Цой, Александр Ильин мл., Юлия Хлынина и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Легенда о Коловрате»

Действие исторического боевика разворачивается в XIII веке: Русь давно раскололась на отдельные княжества и вот-вот падет под натиском Золотой Орды. Единственным, кто осмеливается бросить вызов хану Батыю, становится рязанский витязь Евпатий Коловрат.

Герой народных сказаний возглавляет небольшой отряд, которому предстоит остановить многотысячное войско. За подобный сюжетный ход фильм даже сравнивают с голливудским блокбастером «300 спартанцев».

Царь

Год: 2009.

Режиссер: Павел Лунгин.

В главных ролях: Петр Мамонов, Олег Янковский, Юрий Кузнецов, Александр Домогаров и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Царь»

Лента переносит зрителей в самый разгар Опричнины и Ливонской войны. После того, как Русская православная церковь остается без митрополита, Иван Грозный обращается к другу детства — игумену Соловецкого монастыря Филиппу Колычеву.

Конечно же, подобная картина вызвала дискуссии среди историков и церковных деятелей. И все же «Царь» получил премию «Жорж» в категории «Лучшая российская драма», а игру Олега Янковского, для которого роль Филиппа стала последней, отметили «Никой».

Кстати, в широкий прокат лента вышла именно в День народного единства.

Петр I: Последний царь и первый император

Год: 2022.

Режиссер: Андрей Кравчук.

В ролях: Иван Колесников, Алексей Лукин, Даниил Муравьев-Изотов, Вольфганг Черни и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 5,2.

Фото Кадр из фильма «Петр I: Последний царь и первый император»

Петр Великий не раз выступал центральным персонажем художественных фильмов и сериалов: например, в советской киноэпопее «Петр Первый» (в главной роли — Николай Симонов) или в мелодраме «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (Алексей Петренко).

Свежая картина повествует о борьбе за выход к морю без профессионального флота и превращении России в империю. В образе Петра I на экране появился Иван Колесников, который знаком зрителям по роли другого императора — Николая I («Союз спасения»).

Фото Кадр из фильма «Императрицы»

Тобол

Год: 2018.

Режиссер: Игорь Зайцев.

В ролях: Илья Маланин, Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 5,8.

Фото Кадр из фильма «Тобол»

Еще одна важная веха петровской эпохи — это продолжение освоения Сибири. В фильме «Тобол» им руководит молодой офицер Иван Демарин, которого император отправляет в столицу Сибирской губернии — город Тобольск.

Главную роль исполнил молодой актер Илья Маланин, а вот образ Петра I на себя примерил Дмитрий Дюжев. Появились в проекте и его коллеги по сериалу «Бригада»: Екатерина Гусева сыграла Екатерину I, а Павел Майков — князя Меншикова.

У полнометражной ленты «Тобол» также существует расширенная версия — одноименный сериал из восьми эпизодов.

Бедный, бедный Павел

Год: 2003.

Режиссер: Виталий Мельников.

В ролях: Виктор Сухоруков, Юлия Маврина, Оксана Мысина, Олег Янковский и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Бедный, бедный Павел»

Правление Павла I было недолгим, а его финал — трагическим. Тем интереснее для режиссеров личность императора! Самого Павла сыграл Виктор Сухоруков: этот образ принес ему премии «Ника» и «Белый слон».

Олег Янковский же перевоплотился в Петра Палена — одного из приближенных правителя, который впоследствии возглавил против него заговор. Актер одержал победу на «Золотом орле» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Кроме того, в активе биографической драмы имеется Приз имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку к фильму.

Адмиралъ

Год: 2008.

Режиссер: Андрей Кравчук.

В ролях: Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Сергей Безруков, Анна Ковальчук и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Адмиралъ»

В центре сюжета — биография Александра Колчака, боевого офицера военно-морского флота, полярного исследователя, а также руководителя Белого движения и Верховного правителя России. Фильм и его расширенная сериальная версия охватывают период 1915-1920-х годов и показывают зрителям крушение Российской империи, две революции и Гражданскую войну.

Главная роль в исторической картине «Адмиралъ» принесла Константину Хабенскому «Золотого орла» и премию канала «MTV-Россия», а также номинацию на «Нику». Не осталась без наград и Елизавета Боярская, сыгравшая возлюбленную Колчака.

Время первых

Год: 2017.

Режиссер: Дмитрий Киселев.

В ролях: Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Анатолий Котенев и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Время первых»

Картина «Время первых» посвящена первому выходу человека в открытый космос. Роль Алексея Леонова принесла Евгению Миронову премию «Золотой орел». Во второстепенной категории отметили Владимира Ильина, сыгравшего Сергея Королева. За образ выдающегося ученого и конструктора актер также получил «Нику».

В напарника Леонова — летчика-космонавта Павла Беляева — перевоплотился Константин Хабенский, которого утвердили без кастинга. Вместе с Евгением Мироновым в рамках подготовки к съемкам он тренировался больше года.

1993

Год: 2023.

Режиссер: Александр Велединский.

В ролях: Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робак, Максим Лагашкин и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «1993»

Новинка отечественного кинопроката представляет свежий взгляд на девяностые. В центре истории — супруги Виктор и Лена: во время разгона Съезда народных депутатов и Верховного совета Российской Федерации члены семьи оказывается по разные стороны баррикад.

Ретро-драму поставил Александр Велединский — один из сценаристов «Бригады» и режиссер фильма «Географ глобус пропил». Премьера «1993», состоявшаяся 28 сентября, была приурочена к 30-й годовщине внутриполитического кризиса.