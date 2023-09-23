12 самых дорогих сериалов в истории

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Телевизионные продукты давно соревнуются с полнометражными фильмами на равных. Речь идет не только о захватывающих сюжетах и впечатляющих спецэффектах, но и об огромных бюджетах. Порой производство одного эпизода популярного шоу стоит чуть ли не больше, чем съемки целого фильма. Собрали несколько наиболее дорогих сериалов.
Научно-фантастический проект HBO держался в эфире на протяжении четырех сезонов, выходящих в эфир с 2016 по 2022-й. Среди создателей «Мира Дикого Запада» значится родной брат Кристофера Нолана — Джонатан, а одним из продюсеров выступил Джей Джей Абрамс, в режиссерской фильмографии которого можно найти такие хиты, как «Остаться в живых» и «Звездный путь».
Действие сериала разворачивается в футуристическом парке развлечений «Мир Дикого Запада», в котором работают специально созданные андроиды. История о противостоянии роботов и людей была номинирована на целый ряд престижных теленаград, в том числе «Эмми» и «Сатурн».
Десятисерийная военная драма, спродюсированная Стивеном Спилбергом и Томом Хэнксом, в свое время была отмечена «Золотым глобусом» и «Эмми» в категории «Лучший мини-сериал». В центре сюжета — рота воздушно-десантной дивизии США, которая начинает свой путь в тренировочном лагере в Джорджии, а затем высаживается в Нормандии и проходит до самого конца Второй мировой.
Впечатляющий бюджет сериала объясняется тем, что на строительство одних только декораций ушло 17 млн долларов. Кроме того, по оценкам специалистов, уже к третьему эпизоду было использовано больше патронов, чем за все время съемок картины «Спасти рядового Райана».
Рейтинг самых дорогих сериалов невозможно представить без «Игры престолов». Премьера суперхита канала HBO состоялась в 2011 году, а финальная серия вышла в 2019-м. За восемь сезонов создатели проекта собрали все главные награды: «Эмми», «Золотой глобус», «Сатурн», Премия Гильдии актеров и даже премия канала MTV.
Эпическая сага о борьбе за Железный трон, снятая по циклу книг Джорджа Мартина, собирала у экранов запредельное количество зрителей и устанавливала рекорд за рекордом, а бюджет одной серии за годы вырос с шести до 15 млн долларов.
Джейсон Момоа, сыгравший в «Игре престолов» кхала Дрога, засветился в еще одном дорогостоящем проекте. Речь идет о фантастическом сериале «Видеть», который выходил на платформе Apple TV+ с 2019 по 2022-й.
История, растянувшаяся на три сезона, переносит зрителей в далекое будущее. По сюжету человечество полностью лишилось зрения, но однажды в семье вождя племени родились зрячие близнецы. Это поставило под угрозу привычный уклад жизни, и теперь главному герою предстоит спасти детей.
Один из самых популярных телесериалов по вселенной «Звездных войн», стартовавший в 2019 году, насчитывает уже три сезона, и его создатели пока не планируют останавливаться. В активе «Мандалорца» — «Сатурн», Премия Гильдии актеров и несколько номинаций на «Эмми» и «Золотой глобус».
Центральным персонажем проекта стал одинокий наемник по имени Дин Джарин, роль которого досталась Педро Паскалю («Одни из нас»). Одно из заданий сводит его с Грогу — существом той же расы, что и магистр-джедай Йода. Вместо того, чтобы ликвидировать Грогу, Дин пускается с ним в бега.
Еще одна военная драма в списке (и вновь о Второй мировой) снята на основе мемуаров морских пехотинцев, принимавших участие в боях на Тихом океане. В сериале показаны ключевые сражения, происходившие в том регионе, в том числе битва за Иводзиму и битва за Окинаву.
Этот сериал, как и «Братьев по оружию», спродюсировали в том числе Том Хэнкс и Стивен Спилберг. Также стоит отметить, что создатели знакового шоу «Мистер Робот» пригласили на главную роль Рами Малека под впечатлением от его работы именно в «Тихом океане».
Приквел «Игры престолов», стартовавший в 2022 году, пока ограничивается только одним сезоном (съемки второго — в самом разгаре), но уже превосходит оригинальный сериал как минимум размером бюджета.
Новая часть фэнтези-саги сосредоточилась на династии Таргариенов, точнее — на гражданской войне между двумя ее ветвями. В этом году «Дом Дракона» получил «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический сериал», обойдя «Корону» и «Лучше звоните Солу».
В последнее время многие проекты Marvel (как полнометражные фильмы, так и сериалы) не могут похвастаться запредельными сборами или сплошь положительными отзывами от критиков и зрителей. Возможно, поэтому «Ванда/Вижн» и выделяется на их фоне: у шоу — довольно высокие оценки, а также несколько номинаций на «Эмми» и «Золотой глобус».
Шоу об Алой Ведьме и андроиде Вижне состоит всего из девяти эпизодов, однако в разработке уже находится спин-офф: проект «Агата: Ковен Хаоса» расскажет о могущественной ведьме, роль которой вновь исполнит Кэтрин Хан.
Съемки одного из самых популярных сериалов стримингового сервиса Netflix, конечно же, обходятся недешево. Так, например, производство каждой серии третьего сезона обходилось примерно в 10 млн долларов, а затем выросло до 30 млн. Сложно представить, сколько будет стоить пятая (финальная) часть, однако на данный момент работа над ней приостановлена из-за голливудских забастовок.
Напомним, что сюжет «Очень странных дел» разворачивается в 1980-х в провинциальном городке Хоукинс, у которого есть альтернативная версия: она находится в так называемой Изнанке и кишит различными монстрами.
«Секретное вторжение» — это тот самый случай, когда дорого не значит качественно. Сериал, на производство которого потратили рекордную сумму, в итоге стал самым низко оцененным проектом студии Marvel: его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет всего 54% от критиков и 49% от зрителей (для сравнения: рейтинг упомянутого выше шоу «Ванда/Вижн» — 91% и 88%).
Главным героем свежего релиза (премьера состоялась в июне) стал уже знакомый зрителям Ник Фьюри, к роли которого вернулся Сэмюэл Л. Джексон. Среди новичков киновселенной — звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк и оскароносная Оливия Колман.
Еще один дорогостоящий проект, не оправдавший ожиданий, — шпионский боевик «Цитадель» от братьев Руссо, снявших несколько полнометражных фильмов для Marvel. Однако довольно посредственные оценки не остановили продюсеров, и сериал был продлен на второй сезон.
В центре истории — члены всемирного шпионского агентства «Цитадель», противостоящие могущественному синдикату. Главные роли исполнили Ричард Мэдден («Игра престолов») и Приянка Чопра Джонас («Матрица: Воскрешение»).
На сегодняшний день самым дорогим телепроектом в истории считается «Властелин колец: Кольца власти», премьера которого состоялась в прошлом году на платформе Amazon Prime Video. Одни только права на экранизацию обошлись студии в 250 млн долларов.
«Кольца власти» возвращают зрителей в уже знакомую вселенную, созданную британским писателем Джоном Толкином. Однако события разворачиваются задолго до тех, что были показаны во «Властелине колец» и «Хоббите»: среди них — выковка Кольца власти, восхождение Саурона и многое другое.
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