12 самых дорогих сериалов в истории

Телевизионные продукты давно соревнуются с полнометражными фильмами на равных. Речь идет не только о захватывающих сюжетах и впечатляющих спецэффектах, но и об огромных бюджетах. Порой производство одного эпизода популярного шоу стоит чуть ли не больше, чем съемки целого фильма. Собрали несколько наиболее дорогих сериалов.

«Мир Дикого Запада»: 9 млн долларов за эпизод

Научно-фантастический проект HBO держался в эфире на протяжении четырех сезонов, выходящих в эфир с 2016 по 2022-й. Среди создателей «Мира Дикого Запада» значится родной брат Кристофера Нолана — Джонатан, а одним из продюсеров выступил Джей Джей Абрамс, в режиссерской фильмографии которого можно найти такие хиты, как «Остаться в живых» и «Звездный путь».

Фото Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»

Действие сериала разворачивается в футуристическом парке развлечений «Мир Дикого Запада», в котором работают специально созданные андроиды. История о противостоянии роботов и людей была номинирована на целый ряд престижных теленаград, в том числе «Эмми» и «Сатурн».

«Братья по оружию»: 12,5 млн долларов за эпизод

Десятисерийная военная драма, спродюсированная Стивеном Спилбергом и Томом Хэнксом, в свое время была отмечена «Золотым глобусом» и «Эмми» в категории «Лучший мини-сериал». В центре сюжета — рота воздушно-десантной дивизии США, которая начинает свой путь в тренировочном лагере в Джорджии, а затем высаживается в Нормандии и проходит до самого конца Второй мировой.

Фото Кадр из сериала «Братья по оружию»

Впечатляющий бюджет сериала объясняется тем, что на строительство одних только декораций ушло 17 млн долларов. Кроме того, по оценкам специалистов, уже к третьему эпизоду было использовано больше патронов, чем за все время съемок картины «Спасти рядового Райана».

«Игра престолов»: 15 млн долларов за эпизод

Рейтинг самых дорогих сериалов невозможно представить без «Игры престолов». Премьера суперхита канала HBO состоялась в 2011 году, а финальная серия вышла в 2019-м. За восемь сезонов создатели проекта собрали все главные награды: «Эмми», «Золотой глобус», «Сатурн», Премия Гильдии актеров и даже премия канала MTV.

Фото Кадр из сериала «Игра престолов»

Эпическая сага о борьбе за Железный трон, снятая по циклу книг Джорджа Мартина, собирала у экранов запредельное количество зрителей и устанавливала рекорд за рекордом, а бюджет одной серии за годы вырос с шести до 15 млн долларов.

«Видеть»: 15 млн долларов за эпизод

Джейсон Момоа, сыгравший в «Игре престолов» кхала Дрога, засветился в еще одном дорогостоящем проекте. Речь идет о фантастическом сериале «Видеть», который выходил на платформе Apple TV+ с 2019 по 2022-й.

Фото Кадр из сериала «Видеть»

История, растянувшаяся на три сезона, переносит зрителей в далекое будущее. По сюжету человечество полностью лишилось зрения, но однажды в семье вождя племени родились зрячие близнецы. Это поставило под угрозу привычный уклад жизни, и теперь главному герою предстоит спасти детей.

«Мандалорец»: 15 млн долларов за эпизод

Один из самых популярных телесериалов по вселенной «Звездных войн», стартовавший в 2019 году, насчитывает уже три сезона, и его создатели пока не планируют останавливаться. В активе «Мандалорца» — «Сатурн», Премия Гильдии актеров и несколько номинаций на «Эмми» и «Золотой глобус».

Фото Кадр из сериала «Мандалорец»

Центральным персонажем проекта стал одинокий наемник по имени Дин Джарин, роль которого досталась Педро Паскалю («Одни из нас»). Одно из заданий сводит его с Грогу — существом той же расы, что и магистр-джедай Йода. Вместо того, чтобы ликвидировать Грогу, Дин пускается с ним в бега.

«Тихий океан»: 20 млн долларов за эпизод

Еще одна военная драма в списке (и вновь о Второй мировой) снята на основе мемуаров морских пехотинцев, принимавших участие в боях на Тихом океане. В сериале показаны ключевые сражения, происходившие в том регионе, в том числе битва за Иводзиму и битва за Окинаву.

Фото Кадр из сериала «Тихий океан»

Этот сериал, как и «Братьев по оружию», спродюсировали в том числе Том Хэнкс и Стивен Спилберг. Также стоит отметить, что создатели знакового шоу «Мистер Робот» пригласили на главную роль Рами Малека под впечатлением от его работы именно в «Тихом океане».

«Дом Дракона»: 20 млн долларов за эпизод

Приквел «Игры престолов», стартовавший в 2022 году, пока ограничивается только одним сезоном (съемки второго — в самом разгаре), но уже превосходит оригинальный сериал как минимум размером бюджета.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Новая часть фэнтези-саги сосредоточилась на династии Таргариенов, точнее — на гражданской войне между двумя ее ветвями. В этом году «Дом Дракона» получил «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический сериал», обойдя «Корону» и «Лучше звоните Солу».

«Ванда/Вижн»: 25 млн долларов за эпизод

В последнее время многие проекты Marvel (как полнометражные фильмы, так и сериалы) не могут похвастаться запредельными сборами или сплошь положительными отзывами от критиков и зрителей. Возможно, поэтому «Ванда/Вижн» и выделяется на их фоне: у шоу — довольно высокие оценки, а также несколько номинаций на «Эмми» и «Золотой глобус».

Фото Кадр из сериала «Ванда/Вижн»

Шоу об Алой Ведьме и андроиде Вижне состоит всего из девяти эпизодов, однако в разработке уже находится спин-офф: проект «Агата: Ковен Хаоса» расскажет о могущественной ведьме, роль которой вновь исполнит Кэтрин Хан.

«Очень странные дела»: 30 млн долларов за эпизод

Съемки одного из самых популярных сериалов стримингового сервиса Netflix, конечно же, обходятся недешево. Так, например, производство каждой серии третьего сезона обходилось примерно в 10 млн долларов, а затем выросло до 30 млн. Сложно представить, сколько будет стоить пятая (финальная) часть, однако на данный момент работа над ней приостановлена из-за голливудских забастовок.

Фото Кадр из сериала «Очень странные дела»

Напомним, что сюжет «Очень странных дел» разворачивается в 1980-х в провинциальном городке Хоукинс, у которого есть альтернативная версия: она находится в так называемой Изнанке и кишит различными монстрами.

«Секретное вторжение»: 35 млн долларов за эпизод

«Секретное вторжение» — это тот самый случай, когда дорого не значит качественно. Сериал, на производство которого потратили рекордную сумму, в итоге стал самым низко оцененным проектом студии Marvel: его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет всего 54% от критиков и 49% от зрителей (для сравнения: рейтинг упомянутого выше шоу «Ванда/Вижн» — 91% и 88%).

Фото Кадр из сериала «Секретное вторжение»

Главным героем свежего релиза (премьера состоялась в июне) стал уже знакомый зрителям Ник Фьюри, к роли которого вернулся Сэмюэл Л. Джексон. Среди новичков киновселенной — звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк и оскароносная Оливия Колман.

«Цитадель»: 50 млн долларов за эпизод

Еще один дорогостоящий проект, не оправдавший ожиданий, — шпионский боевик «Цитадель» от братьев Руссо, снявших несколько полнометражных фильмов для Marvel. Однако довольно посредственные оценки не остановили продюсеров, и сериал был продлен на второй сезон.

Фото Кадр из сериала «Цитадель»

В центре истории — члены всемирного шпионского агентства «Цитадель», противостоящие могущественному синдикату. Главные роли исполнили Ричард Мэдден («Игра престолов») и Приянка Чопра Джонас («Матрица: Воскрешение»).

«Властелин колец: Кольца власти»: 58 млн долларов за эпизод

На сегодняшний день самым дорогим телепроектом в истории считается «Властелин колец: Кольца власти», премьера которого состоялась в прошлом году на платформе Amazon Prime Video. Одни только права на экранизацию обошлись студии в 250 млн долларов.

Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

«Кольца власти» возвращают зрителей в уже знакомую вселенную, созданную британским писателем Джоном Толкином. Однако события разворачиваются задолго до тех, что были показаны во «Властелине колец» и «Хоббите»: среди них — выковка Кольца власти, восхождение Саурона и многое другое.

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