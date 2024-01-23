Топ-5 самых красивых турецких актрис

Турецкие сериалы славятся не только романтичными сюжетами, но и обилием красивых и талантливых актрис. Популярности этих девушек можно только позавидовать — они покорили сердца миллионов зрителей по всему миру. Выбрать среди них самых-самых — задача не из легких. Но все же некоторые имена мы слышим чаще! Составили топ-5 самых красивых турецких актрис по мнению пользователей Сети.

Ханде Эрчел

Пожалуй, главная любимица поклонников турецких сериалов. Она завоевала популярность благодаря проекту «Постучись в мою дверь». Во время съемок сериала Ханде закрутила роман с экранным партнером Керемом Бюрсином (Серкан Болат), которого так обожают девушки по всему миру. Однако через время самая популярная пара Турции распалась. Сейчас актриса готовится к свадьбе с миллиардером Хаканом Сабанджи.

Фото соцсети Ханде Эрчел

Ханде не только удивляет привлекательной внешностью, но и актерским талантом. Она снималась в таких известных сериалах, как «Любовь не понимает слов», «Кольцо», «Азиза» и «Опьяненные любовью» (премьера — март 2024 года).

Фахрие Эвджен

Фахрие Эвджен стала известна еще до замужества с Бураком Озчивитом — самым популярным актером Турции. Еще в 2005 году студентку с выдающейся внешностью приметили работники телестудии и пригласили пройти кастинг на роль в картине «Никогда не забывай». Фахрие утвердили. Она получила роль второго плана, которая перевернула ее жизнь.

Фото соцсети Фахрие Эвджен

Однако настоящую популярность актрисе принес проект «Листопад». Именно тогда публика разглядела талантливую красотку с прекрасной фигурой. После Фахрие снялась в легендарной картине «Королек — птичка певчая». Именно она помогла стать девушке актрисой номер один в родной стране.

Демет Оздемир

Демет многие знают по сериалу «Курт Сеит и Александра». Он вышел на экраны в 2014 году, а актерскую карьеру девушка начала годом ранее — в 2013-м. После ошеломительного успеха Демет снялась в таких масштабных проектах, как «Запах клубники» и «Ранняя пташка».

Фото соцсети Демет Оздемир

Актриса поражает не только талантом, но и драмами в личной жизни. Отношения с актером Юсуфом Чимом («Запах клубники») оказались скандальными: пара публично ссорилась, а потом бурно мирилась. После расставания с молодым человеком Демет стала встречаться с Сечкином Оздемиром («Светлячок»), но и этот союз продлился недолго.

Неслихан Атагюль

Неслихан Атагюль шла к карьере актрисы целенаправленно. Когда ей было 13 лет, она нашла контакты актерского агентства и позвонила туда. Узнав всю необходимую информацию, девушка попросила маму отвезти ее в агентство. С этого и начался путь Неслихан в мир кино.

Фото соцсети Неслихан Атагюль

Главным прорывом для девушки стал сериал «Черная любовь». Когда картина вышла на экраны, зрителей впечатлила привлекательность и индивидуальность девушки. Позже в карьере Неслихан был проект «Дочь посла», который также быстро нашел популярность у поклонников турецких сериалов.

Мерьем Узерли

О сериале «Великолепный век» слышали даже те, кто не является фанатом турецкого кинематографа. Главную героиню в культовом сериале сыграла Мерьем Узерли (Хюррем-султан). После премьеры в 2011 году ее жизнь глобально изменилась: рыжеволосая большеглазая девушка проснулась знаменитой.

Фото Кадр из сериала «Великолепный век»

Удивительно, но актриса неоднократно признавалась в любви к России. Она несколько раз прилетала в Москву, выбирала платья российского дизайнера для Каннского кинофестиваля и даже отпраздновала день рождения дочери в стиле популярного российского мультфильма.