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Самые ожидаемые аниме осени 2024: какие аниме выйдут осенью 2024 — премьеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 07:00

8 мин.

Что посмотреть: 10 самых ожидаемых аниме осени 2024

Евгения Блинова
Автор
Кадр из аниме «Блич»
Фото Кадр из аниме «Блич»
Кадр из аниме «Тетрадь дружбы Нацуме»
Фото Кадр из аниме «Тетрадь дружбы Нацуме»
Кадр из аниме «Re: Zero — жизнь с нуля в другом мире»
Фото Кадр из аниме «Re: Zero — жизнь с нуля в другом мире»
Кадр из аниме «Бродяга Кэнсин»
Фото Кадр из аниме «Бродяга Кэнсин»
Кадр из аниме «Голубая шкатулка»
Фото Кадр из аниме «Голубая шкатулка»
Кадр из аниме «Рубеж Шангри-Ла: любитель игрошлака бросает вызов топ-игре»
Фото Кадр из аниме «Рубеж Шангри-Ла: любитель игрошлака бросает вызов топ-игре»
Кадр из аниме «Синий экзорцист»
Фото Кадр из аниме «Синий экзорцист»
Кадр из аниме «Блич: тысячелетняя кровавая война — конфликт»
Фото Кадр из аниме «Блич: Тысячелетняя кровавая война — конфликт»
Кадр из аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок»
Фото Кадр из аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок»
Кадр из аниме «Дандадан»
Фото Кадр из аниме «Дандадан»
Кадр из аниме «Спираль»
Фото Кадр из аниме «Спираль»
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Собрали десять аниме, которые выходят этой осенью. Зрителей ждут как новые проекты, среди которых долгожданная адаптация манги японского короля ужасов Дзюндзи Ито, так и следующие сезоны уже полюбившихся сериалов.

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«Спираль»

Дата премьеры: 28 сентября.

Кадр из аниме «Спираль»
Фото Кадр из аниме «Спираль»

Аниме-адаптация одноименной манги за авторством Дзюндзи Ито, которого называют японским Стивеном Кингом. «Спираль» — самый большой проект Ито — рассказывает историю маленького городка Куродзу, жители которого одержимы спиралями и постепенно сходят с ума. Люди погружаются в водоворот событий, из которого уже нельзя выбраться. Главная героиня Кириэ Гошима и ее парень Сюити Сайто, кто первым догадывается, что Куродзу проклят, хотят бежать из города, но их попытки оказываются безуспешными.

Об адаптации манги объявили еще в 2019 году. Премьеру запланировали на 2020-й, но с тех пор несколько раз переносили. В 2024-м стало известно, что аниме стартует в сентябре этого года. Всего в сериале будет четыре эпизода. По словам автора Дзюндзи Ито, первая серия грядущей адаптации полностью оправдала его ожидания.

«Дандадан»

Дата премьеры: 3 октября.

Кадр из аниме «Дандадан»
Фото Кадр из аниме «Дандадан»

Момо Аясэ ничем не отличается от обычных старшеклассниц. Есть только одно но — девушка искренне верит в существование призраков. А новый друг Момо Кэн Такакура полностью уверен, что инопланетяне реальны. Вот только девушка с ним в корне не согласна. Будучи внучкой медиума, она считает, что НЛО — просто вздор.

Момо и Кэн заключают пари, пытаясь убедить друг друга в своей правоте. Каково же будет их удивление, когда они обнаружат, что оба ошибались, а призраки и инопланетяне на самом деле существуют? Об этом расскажет новый аниме-сериал «Дандадан» — экранизация манги Юкинобу Тацу.

«Синяя тюрьма: Блю Лок», второй сезон

Дата премьеры: 5 октября.

Кадр из аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок»
Фото Кадр из аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок»

2018 год, сборная Японии занимает последнее место на чемпионате мира по футболу. Японский футбольный союз, обеспокоенный такими результатами, нанимает загадочного тренера Дзимпати Эго.

Его главная задача — поднять уровень подготовки национальной команды к грядущему мировому турниру. Для этого Эго создает уникальную тренировочную программу Blue Lock, цель которой — воспитать идеального нападающего. Среди 300 претендентов на это звание выбирается Еити Исаги — неизвестный игрок из школьной команды.

Первый сезон, состоявший из 24 эпизодов, вышел в 2022 году. Выход второго, в котором заявлено 14 серий, запланирован на начало октября. В продолжении зрители увидят подготовку героев к матчу с молодежной командой Японии и саму игру.

«Блич: тысячелетняя кровавая война — конфликт»

Дата премьеры: 5 октября.

Кадр из аниме «Блич: тысячелетняя кровавая война — конфликт»
Фото Кадр из аниме «Блич: Тысячелетняя кровавая война — конфликт»

Это аниме «большой тройки», в которую также входят «Ван Пис» и «Наруто». Так же, как и эти тайтлы, «Блич» — долгоиграющий проект, который начал выходить в 2004 году и на данный момент насчитывает 392 эпизода, четыре полнометражки и две OVA (это компиляции (объединения) нескольких эпизодов, выпущенные для показа в кинотеатре или выпуска на DVD. — Прим.ред.).

Сюжет рассказывает историю обычного 15-летнего школьника Ичиго Куросаки. С тем лишь отличием, что с детства он может видеть призраков. Однажды Ичиго встречает девушку по имени Рукия Кучики — проводника духов, или шинигами. Их беседу прерывает появление таинственного существа — «пустого». Руккия, защищая Ичиго, получает серьезное ранение. Поняв, что больше сражаться она не в состоянии, девушка решает передать Куросаки свои силы.

«Блич: тысячелетняя кровавая война» — это финальная арка истории, состоящая из 52 эпизодов, которые разделены на четыре части. По сюжету, в мире происходит резкое увеличение числа «пустых». Первые две части финала уже вышли. Третья с подзаголовком «Конфликт», состоящая из 13 эпизодов, стартует этой осенью.

«Синий экзорцист», четвертый сезон

Дата премьеры: 5 октября.

Кадр из аниме «Синий экзорцист»
Фото Кадр из аниме «Синий экзорцист»

Сюжет «Синего экзорциста» разворачивается в двух параллельных, противостоящих друг другу мирах: человеческой Ассии и демонической Геенны. Главный герой Рин Окумура однажды узнает, что он является сыном Сатаны. Однако, вместо того чтобы уподобляться отцу, Рин, открывший в себе сверхъестественные способности, решает стать экзорцистом. На этом пути его сопровождает брат-близнец Юкио и верные друзья из новой школы.

Аниме начало выходить в 2011 году. Показ третьего сезона завершился в марте 2024-го, а следующая часть ждет зрителей уже в октябре. В новом сезоне особое внимание будет уделено взаимоотношениям братьев Рина и Юкио.

«Рубеж Шангри-Ла: любитель игрошлака бросает вызов топ-игре», второй сезон

Дата премьеры: 13 октября

Кадр из аниме «Рубеж Шангри-Ла: любитель игрошлака бросает вызов топ-игре»
Фото Кадр из аниме «Рубеж Шангри-Ла: любитель игрошлака бросает вызов топ-игре»

Действие аниме разворачивается в недалеком будущем, где VR-игры стали главным трендом в индустрии развлечений. Не все из них отличаются качеством, но у них все равно есть преданные фанаты. Хобби главного героя Ракуро Хидзутоме — проходить те самые третьесортные игры.

Однажды на глаза ему попадается популярная многопользовательская игра «Рубеж Шангри-Ла», и парень решает бросить ей вызов. Ракуро надеется на быструю победу, но его постигает неудача.

Второй сезон продолжит рассказывать историю старшеклассника, увлеченного играми. Зрителей ждут новые приключения в мире «Рубежа Шангри-Ла» и еще более сложные квесты.

«Голубая шкатулка»

Дата премьеры: октябрь 2024.

Кадр из аниме «Голубая шкатулка»
Фото Кадр из аниме «Голубая шкатулка»

«Голубая шкатулка» — это аниме-адаптации манги Кодзи Миуры. За сериал отвечает Telecom Animation Film, известная по работе над «Башней бога».

Действия нового аниме в жанрах романтика и спокон (жанр аниме о спорте. — Прим.ред.) разворачивается в школе со спортивным уклоном «Эймэй». Тайки Иномата состоит в команде по бадминтону и каждое утро спешит в спортзал, чтобы потренироваться. Но, как бы парень ни старался, ему никогда не удается стать первым.

Тинацу Кано, которая каждый день приветствует главного героя, — член школьной команды по баскетболу для девушек. Когда-то она была для него просто сэмпаем (с переводе с японского — «товарищ, стоящий впереди», буквально старший товарищ или человек, у которого больше опыта в чем-то. — Прим. ред.), но теперь встреча с девушкой для Тайки — главная мотивация ранних тренировок. Влюбленный в Тинацу герой робеет признаться ей в любви. Однако неожиданные обстоятельства сближают школьников, и скрывать свои чувства для Тайки становится труднее.

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«Бродяга Кэнсин», второй сезон

Дата премьеры: октябрь 2024.

Кадр из аниме «Бродяга Кэнсин»
Фото Кадр из аниме «Бродяга Кэнсин»

Аниме является второй экранизацией одноименной манги Нобухиро Вацуки. Действие происходит в Японии второй половины XIX века. Воин по имени Химура Кэнсин, который в прошлом был наемным убийцей на службе у императора, устал убивать и теперь странствует, чтобы искупить свои преступления.

Спустя 11 лет после реставрации Мэйдзи (комплекс политических, военных и социально-экономических реформ в Японии 1868-1889 годов. — Прим. ред.) Кэнсин оказывается в Токио. Спасая школу боевых искусств Каору Камии от бандитов, он остается жить в ее додзе. Но вскоре темное прошлое Кэнсина дает о себе знать.

В втором сезоне герой отправится в Киото, чтобы уладить старые дела.

«Re: Zero — жизнь с нуля в другом мире», третий сезон

Дата премьеры: октябрь 2024.

Кадр из аниме «Re: Zero — жизнь с нуля в другом мире»
Фото Кадр из аниме «Re: Zero — жизнь с нуля в другом мире»

Субару Нацуки — хикикомори (человек, отказавшийся от социальной жизни — Прим. ред.) и геймер. Однажды, выйдя в магазин за продуктами, парень оказывается в параллельном мире, где на него тут же нападают.

Нацуки спасает девушка по имени Эмилия. В благодарность герой предлагает ей свою помощь в поиске украденных ценностей. Путешествуя, Нацуки и Эмилия сталкиваются с разными опасностями и умирают. Однако новая способность помогает Субару вернуться в исходную точку и начать все с начала.

В третьем сезоне Нацуки вместе с друзьями отправляется в Пристеллу — один из крупнейших городов королества, где героев поджидают новые испытания и неприятные встречи.

«Тетрадь дружбы Нацуме», седьмой сезон

Дата премьеры: осень 2024.

Кадр из аниме «Тетрадь дружбы Нацуме»
Фото Кадр из аниме «Тетрадь дружбы Нацуме»

Аниме рассказывает о приключениях старшеклассника Такаши Нацумэ, который унаследовал от своей бабушки способность видеть екаев (нежить в японской мифологии. — Прим. ред.) и духов. От такого дара парень совсем не в восторге, ведь сверхъестественные существа всю жизнь доставляли ему одни только неприятности.

Однако все меняется, когда Нацумэ переезжает в дом своей покойной бабушки, где находит «Тетрадь дружбы». Поняв, что это такое на самом деле, старшеклассник вместе со своим телохранителем, котом-екаем Мадарой, решает освободить духов от контрактов с его бабушкой.

Шестой сезон аниме завершился в 2017-м. Выход новой части, в которой продолжатся приключения Нацумэ, запланирован на осень этого года. Однако точный график выхода серий пока неизвестен.

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