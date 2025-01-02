10 самых ожидаемых фильмов 2025 года

Если вы уже доели все прошлогодние салаты и успели пересмотреть все части «Гарри Поттера», то самое время изучить, что же можно посмотреть в 2025-м. Рассказываем про главные киноновинки наступившего года — здесь и новые части популярных франшиз, и оригинальные проекты.

Капитан Америка: Новый мир

Страна: США.

Режиссер: Джулиус Она.

В главных ролях: Энтони Маки, Роза Салазар, Харрисон Форд, Лив Тайлер, Джанкарло Эспозито.

Фото Кадр из фильма «Капитан Америка: Новый мир» / реж. Джулиус Она / Marvel Studios

В феврале в мировой прокат выйдет продолжение кинотрилогии о Капитане Америка, а также сериала «Сокол и Зимний Солдат». Напомним, что на смену Крису Эвансу пришел Энтони Маки. Именно его персонаж Сэм Уилсон стал новым Капитаном Америка.

Среди новичков франшизы — Харрисон Форд в образе Красного Халка. А вот Лив Тайлер вернется к роли Бетти Росс, которую сыграла в далеком 2008-м в картине «Невероятный Халк» с Эдвардом Нортоном.

Громовержцы

Страна: США.

Режиссер: Джейк Шрейер.

В главных ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Ольга Куриленко, Рэйчел Вайс, Льюис Пуллман.

Фото Кадр из фильма «Громовержцы» / реж. Джейк Шрейер / Marvel Studios

Еще одна новинка в киновселенной Marvel — это картина «Громовержцы», премьера которой запланирована на май 2025 года. По сюжету главным героям предстоит объединить усилия ради выполнения правительственной миссии.

На экране соберутся уже знакомые зрителям персонажи — Баки Барнс (Себастиан Стэн), Елена Белова (Флоренс Пью), Алексей Шостаков по прозвищу Красный Страж (Дэвид Харбор) и многие другие.

Микки 17

Страна: США, Южная Корея.

Режиссер: Пон Джун-хо.

В главных ролях: Роберт Паттинсон, Марк Руффало, Тони Коллетт, Наоми Аки, Стивен Ян.

Фото Кадр из фильма «Микки 17» / реж. Пон Джун-хо / Warner Bros. Pictures

Научно-фантастическая лента повествует об одноразовом сотруднике, который участвует в колонизации ледяного мира. После смерти сознание Микки раз за разом загружают в новое тело, но однажды главный герой теряет связь с базой, а по возвращении видит, что его уже успели заменить.

Новинка от южнокорейского режиссера Пона Джун-хо, снявшего суперхит «Паразиты», должна была выйти в прокат еще весной 2024-го, однако дату релиза постоянно переносили. Сейчас она назначена на апрель этого года.

Миссия невыполнима: Финальная расплата

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Кристофер Маккуорри.

В главных ролях: Том Круз, Ханна Уоддингэм, Ванесса Кирби, Кэти М. О'Брайан, Хейли Этвелл.

Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» / реж. Кристофер Маккуорри / Paramount Pictures

Итан Хант снова в деле! В мае состоится премьера очередной части шпионской франшизы «Миссия невыполнима». Действие «Финальной расплаты» развернется сразу же после событий «Смертельной расплаты», которая вышла в 2023 году.

Персонажу Тома Круза предстоит сразиться с искусственным интеллектом. Компанию ему вновь составят Саймон Пегг в образе Бенджи Данна и Винг Рэймс в образе Лютера Стикелла. К роли главы ЦРУ Эрики Слоун вернется двукратная номинантка на «Оскар» Анджела Бассетт.

Балерина

Страна: США.

Режиссер: Лен Уайзман.

В главных ролях: Ана де Армас, Киану Ривз, Каталина Сандино Морено, Норман Ридус, Иэн Макшейн.

Фото Кадр из фильма «Балерина» / реж. Лен Уайзман / Lionsgate

В июне зрители наконец-то смогут оценить спин-офф экшн-саги «Джон Уик». Киану Ривз снова сыграет непобедимого киллера, однако главной героиней «Балерины» все же выступит наемница Ева в исполнении Аны де Армас.

Напомним, что впервые подпольную балетную школу, в которой готовят наемных убийц, показали в третьей части «Джона Уика». Главу организации вновь сыграет Анжелика Хьюстон, а среди новичков франшизы — Норман Ридус из «Ходячих мертвецов» и Дэвид Кастанеда из «Академии «Амбрелла».

28 лет спустя

Страна: 2025.

Режиссер: Дэнни Бойл.

В главных ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс, Джоди Комер, Киллиан Мерфи, Джек О'Коннелл.

Фото Кадр из фильма «28 лет спустя» / реж. Дэнни Бойл / Sony Pictures Releasing

Любителям постапокалиптических хорроров стоит обратить внимание на картину «28 лет спустя» — продолжение фильмов «28 дней спустя» и «28 недель спустя». Стоит отметить, что в режиссерское кресло вернулся Дэнни Бойл, а в актерский состав — звезда первой части Киллиан Мерфи.

Действие картины развернется, как легко догадаться по названию, через 28 лет после вспышки неизвестного вируса, превратившего жителей Британии в зомби. Недавно стало известно, что в 2026-м франшиза обзаведется четвертой частью, получившей подзаголовок «Костяной храм».

Супермен

Страна: США.

Режиссер: Джеймс Ганн.

В главных ролях: Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Нэйтан Филлион, Милли Олкок.

Фото Кадр из фильма «Супермен» / реж. Джеймс Ганн / DC Studios

Нельзя не упомянуть и киновселенную DC. В июле 2025-го в мировой прокат выйдет новый «Супермен». Любопытно, что режиссером новинки стал Джеймс Ганн — автор трилогии «Стражи Галактики» от студии Marvel.

На сей раз образ Кларка Кента на себя примерил Дэвид Коренсвет из сериалов «Политик» и «Голливуд». Новым Лексом Лютором стал Николас Холт, а в журналистку Лоис Лейн перевоплотилась Рэйчел Броснахэн — двукратная обладательница «Золотого глобуса» и звезда сериала «Удивительная миссис Мейзел».

Фантастическая четверка: Первые шаги

Страна: США.

Режиссер: Мэтт Шекман.

В главных ролях: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак.

Фото Постер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» / реж. Мэтт Шекман / Marvel Studios:

И вновь Marvel! Все в том же июле 2025-го зрителям представят обновленный состав Фантастической четверки: Педро Паскаль в образе Мистера Фантастика, Ванесса Кирби в роли Женщины-невидимки, Джозеф Куинн, перевоплотившийся в Человека-факела, а также Эбон Мосс-Бакрак, сыгравший Существо.

Грядущий супергеройский блокбастер получил подзаголовок «Первые шаги». Уже известно, что действие происходит в 1960-х, а главными антагонистами выступят Галактус и Серебряный Серфер.

Трон: Арес

Страна: США.

Режиссер: Йоаким Реннинг.

В главных ролях: Джаред Лето, Грета Ли, Эван Питерс, Джефф Бриджес, Джиллиан Андерсон.

Фото Кадр из фильма «Трон: Наследие» / реж. Джозеф Косински / Walt Disney Pictures

В 2025 году новой частью обзаведется и долгоиграющая франшиза «Трон». Напомним, что первая часть научно-фантастической саги вышла в далеком 1982-м, а главную роль — программиста Кевина Флинна — исполнил Джефф Бриджес. В 2010-м состоялась премьера сиквела о Сэме Флинне — сыне Кевина, которого сыграл Гаррет Хедлунд.

Детали сюжета «Ареса» пока держатся в секрете, однако известно, что Джефф Бриджес вновь вернется на экраны. В актерском составе также значатся обладатель «Оскара» Джаред Лето, номинантка на «Эмми» и «Золотой глобус» Грета Ли, а также звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон.

Аватар: Огонь и пепел

Страна: США.

Режиссер: Джеймс Кэмерон.

В главных ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Джемейн Клемент.

Фото Кадр из фильма «Аватар: Путь воды» / реж. Джеймс Кэмерон / 20th Century Studios

Одну из главных киноновинок 2025-го прокатчики оставили на самый конец года. В декабре зрителям предстоит очередное путешествие на неизведанные планеты в компании Джейка Салли, Нейтири и других полюбившихся зрителям персонажей.

«Огонь и пепел» — это уже третий фильм Джеймса Кэмерона во вселенной «Аватара». В главных ролях по-прежнему Сэм Уортингтон и Зои Салдана, а также звезда франшизы «Чужой» Сигурни Уивер и оскароносная Кейт Уинслет.