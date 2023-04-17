10 самых ожидаемых фильмов весны и лета 2023: от «Форсажа» до «Оппенгеймера»

Давно нас не радовали громкие премьеры, но, кажется, в ближайшее время все исправится. В конце весны и летом в прокат выйдут и продолжения легендарных серий, и громкие новинки. Рассказываем о главных из них.

«Стражи Галактики: Часть 3» — 5 мая

Режиссер: Джеймс Ганн

Кадр из фильма «Стражи галактики: Часть 3».

Киновселенная Marvel (КВМ) после «Финала» значительно сдала и в качестве, и в популярности. Ее фильмы сейчас практически не отличаются друг от друга стилистически и все реже получают восторженные отзывы зрителей и критиков. Но даже при таких вводных третьи «Стражи Галактики» вызывают интерес.

Во-первых, потому что этим фильмом закончится история оригинального актерского состава и режиссера Джеймса Ганна в КВМ — постановщик после триквела «Стражей» полностью уйдет в строительство киновселенной DC. Во-вторых, потому что триквел истории и без того трагикомичных героев, по словам Ганна, будет самым масштабным и мрачным в серии.

«Форсаж 10» — 19 мая

Режиссер: Луи Летерье

Кадр из фильма «Форсаж 10».

«Форсаж» — это без шуток главная экшен-франшиза современности. При всей любви фанатов к стритрейсерским истокам серии, не стань она ультимативным нереалистичным блокбастером — «Форсаж» умер бы сразу после «Токийского дрифта» вслед за смертью самой культуры уличных гонок. Оглушительный кассовый успех франшизы начался с пятого фильма, в котором повысились ставки, пропали уличные гонки и появилась визитная карточка серии — снятые на натуре безумные экшен-сцены (да, сцену с сейфом снимали не в студии с зеленым экраном, а на улицах Пуэрто-Рико, которые в фильме «играли» Рио-де-Жанейро).

Десятая часть «Форсажа» — это фактически «Форсаж 10.1», потому что даже финал франшизы про «последние заезды» в итоге разбили на две картины. Судя по промо, «Форсаж 10» будет очередным безумным аттракционом со звездным кастом (кроме привычных лиц в картине появятся Бри Ларсон («Капитан Марвел») и Джейсон Момоа («Аквамен»). Помешать успеху могут, пожалуй, только разногласия на съемочной площадке, из-за которых съемочную команду покинул режиссер Джастин Лин, работавший над третьим, четвертым, пятым, шестым и девятым фильмами серии. С другой стороны, катастрофические съемки седьмого фильма в свое время не помешали ему стать хитом — возможно, франшиза переживет и нынешние проблемы.

«Человек-паук: Паутина вселенных» — 2 июня

Режиссеры: Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон

Кадр из фильма «Человек-паук: Паутина вселенных». «Паутина вселенных» — первое из запланированных продолжений оскароносного «Человека-паука: Через вселенные». В сиквеле Майлз Моралес встретится не только с героями, знакомыми нам по первому фильму, но и с Пауками из других вселенных. Вместе герои должны будут защитить мультивселенную от злодея Пятно, который, судя по всему, сможет открывать окна в альтернативные реальности. Пока о сюжете «Паутины вселенных» известно немного, но медиа и фанаты активно разбирают имеющиеся промоматериалы ленты. Например, «Кинопоиск» рассказал о том, каких Пауков можно заметить в дебютном трейлере картины. «Элементарно» — 16 июня Режиссер: Питер Сон Кадр из мультфильма «Элементарно». Премьеры проектов Pixar — это всегда события. Место действия нового мультфильма студии — город, в котором живут элементы — представители четырех стихий. В центре истории окажется пара «пылкой» Эмбер и «плывущего по течению» Уэйда, которым предстоит познакомиться и обнаружить, как много между ними общего. Поставит картину режиссер «Хорошего динозавра» Питер Сон. 3 популярных фильма, которые лучше не смотреть. В список попали и обладатели «Оскара» «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» — 16 июня Режиссер: Сэм Харгрейв Кадр из фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2». В 2020 году Сэм Харгрейв снял, пожалуй, самый захватывающий боевик со времен первого «Джона Уика». В нем Харгрейв и Крис Хэмсворт избавились от рваного монтажа и компьютерной графики фильмов Marvel (первый ставил трюки в «Мстителях», а второй почти 15 лет играет Тора) и сняли почти бессюжетную, но невероятно захватывающую картину. В ней были тяжелые реалистичные драки, изобретательные перестрелки и продолжительная погоня, съемки которой выглядели чуть ли не интереснее самой сцены. О сюжете сиквела пока известно немного, но экшен можно оценить уже по первому трейлеру. «Город астероидов» — 16 июня Режиссер: Уэс Андерсон Кадр из фильма «Город астероидов». «Город астероидов» — новая картина Уэса Андерсона, режиссера «Отеля Гранд Будапешт» и «Острова собак». Она расскажет о невероятных событиях, которые произошли в городке, основанном на месте падения астероида. Как и все картины Андерсона, «Город астероидов» уже по первым кадрам восхищает визуальным стилем и звездным актерским составом: на экране появятся Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Брайан Крэнстон и другие. «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»: плюсы и минусы новой части франшизы «Индиана Джонс и колесо судьбы» — 29 июня Режиссер: Джеймс Мэнголд Кадр из фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы». «Колесо судьбы» — фильм с интересной математикой. Это пятая и последняя часть серии, но при этом первая, которую снимает не Стивен Спилберг — режиссером ленты выступит Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari»). Бюджет картины оценивают в $ 295 млн, что делает ее одним из самых дорогих проектов в истории. Антагонистом пятого фильма станет доктор Юрген Фоллер в исполнении Мадса Миккельсена. В борьбе с ним Джонсу поможет крестница Хелена Шоу (Фиби Уоллер-Бридж из сериала «Дрянь»). «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» — 14 июля

Режиссер: Кристофер МакКуорри

Кадр из фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1».

В середине июля на фильм ближе к финалу подойдет еще одна легендарная экшен-франшиза. Седьмой и восьмой фильмы серии с подзаголовком «Смертельная расплата» с опозданием из-за пандемии выйдут в июле 2023 и июне 2024 года. Восьмой фильм завершит приключения Итана Хоука в исполнении вечно молодого Тома Круза.

«Барби» — 21 июля