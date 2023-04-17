10 самых ожидаемых фильмов весны и лета 2023: от «Форсажа» до «Оппенгеймера»

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Давно нас не радовали громкие премьеры, но, кажется, в ближайшее время все исправится. В конце весны и летом в прокат выйдут и продолжения легендарных серий, и громкие новинки. Рассказываем о главных из них.
Режиссер: Джеймс Ганн
Киновселенная Marvel (КВМ) после «Финала» значительно сдала и в качестве, и в популярности. Ее фильмы сейчас практически не отличаются друг от друга стилистически и все реже получают восторженные отзывы зрителей и критиков. Но даже при таких вводных третьи «Стражи Галактики» вызывают интерес.
Во-первых, потому что этим фильмом закончится история оригинального актерского состава и режиссера Джеймса Ганна в КВМ — постановщик после триквела «Стражей» полностью уйдет в строительство киновселенной DC. Во-вторых, потому что триквел истории и без того трагикомичных героев, по словам Ганна, будет самым масштабным и мрачным в серии.
Режиссер: Луи Летерье
«Форсаж» — это без шуток главная экшен-франшиза современности. При всей любви фанатов к стритрейсерским истокам серии, не стань она ультимативным нереалистичным блокбастером — «Форсаж» умер бы сразу после «Токийского дрифта» вслед за смертью самой культуры уличных гонок. Оглушительный кассовый успех франшизы начался с пятого фильма, в котором повысились ставки, пропали уличные гонки и появилась визитная карточка серии — снятые на натуре безумные экшен-сцены (да, сцену с сейфом снимали не в студии с зеленым экраном, а на улицах Пуэрто-Рико, которые в фильме «играли» Рио-де-Жанейро).
Десятая часть «Форсажа» — это фактически «Форсаж 10.1», потому что даже финал франшизы про «последние заезды» в итоге разбили на две картины. Судя по промо, «Форсаж 10» будет очередным безумным аттракционом со звездным кастом (кроме привычных лиц в картине появятся Бри Ларсон («Капитан Марвел») и Джейсон Момоа («Аквамен»). Помешать успеху могут, пожалуй, только разногласия на съемочной площадке, из-за которых съемочную команду покинул режиссер Джастин Лин, работавший над третьим, четвертым, пятым, шестым и девятым фильмами серии. С другой стороны, катастрофические съемки седьмого фильма в свое время не помешали ему стать хитом — возможно, франшиза переживет и нынешние проблемы.
Режиссеры: Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон
«Паутина вселенных» — первое из запланированных продолжений оскароносного «Человека-паука: Через вселенные». В сиквеле Майлз Моралес встретится не только с героями, знакомыми нам по первому фильму, но и с Пауками из других вселенных. Вместе герои должны будут защитить мультивселенную от злодея Пятно, который, судя по всему, сможет открывать окна в альтернативные реальности.
Пока о сюжете «Паутины вселенных» известно немного, но медиа и фанаты активно разбирают имеющиеся промоматериалы ленты. Например, «Кинопоиск» рассказал о том, каких Пауков можно заметить в дебютном трейлере картины.
Режиссер: Питер Сон
Режиссер: Сэм Харгрейв
О сюжете сиквела пока известно немного, но экшен можно оценить уже по первому трейлеру.
Режиссер: Уэс Андерсон
«Город астероидов» — новая картина Уэса Андерсона, режиссера «Отеля Гранд Будапешт» и «Острова собак». Она расскажет о невероятных событиях, которые произошли в городке, основанном на месте падения астероида.
Как и все картины Андерсона, «Город астероидов» уже по первым кадрам восхищает визуальным стилем и звездным актерским составом: на экране появятся Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Брайан Крэнстон и другие.
Режиссер: Джеймс Мэнголд
«Колесо судьбы» — фильм с интересной математикой. Это пятая и последняя часть серии, но при этом первая, которую снимает не Стивен Спилберг — режиссером ленты выступит Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari»). Бюджет картины оценивают в $ 295 млн, что делает ее одним из самых дорогих проектов в истории.
Антагонистом пятого фильма станет доктор Юрген Фоллер в исполнении Мадса Миккельсена. В борьбе с ним Джонсу поможет крестница Хелена Шоу (Фиби Уоллер-Бридж из сериала «Дрянь»).
Режиссер: Кристофер МакКуорри
Режиссер: Грета Гервиг
«Барби» — определенно главный киномем сезона. Скорее всего, режиссер «Маленьких женщин» и «Леди Берд» Грета Гервиг взялась за проект с целью деконструировать идею идеальной куклы Барби, живущей в Барби-мире и показывающей миллионам маленьких девочек токсично идеальные кукольные образы. Но все это потом — пока интернет восхищается Марго Робби и Райаном Гослингом в цветовой палитрой из едкого зеленого и пластикового розового, а промоматериалы подпитывают все шутки отсылками на «Космическую Одиссею» Кубрика.
21 июля миллионы молодых людей в костюмах хлынут в кинотеатры — и пойдут наверняка не на новый фильм Кристофера Нолана.
Режиссер: Кристофер Нолан
В один день с «Барби» в прокат выйдет байопик об «отце атомной бомбы» Роберте Оппенгеймере. Картина по всем вводным серьезная, мрачная и пафосная: по сообщениям СМИ, она станет самой масштабной по хронометражу работой Кристофера Нолана — режиссера, который и прежде не стеснялся снимать картины по два с половиной — три часа.
Кроме того, Нолан, известный любовью к съемкам на натуре и минимальному использованию спецэффектов, от графики решил отказаться даже в сцене атомного взрыва.