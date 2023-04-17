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10 самых ожидаемых фильмов весны и лета 2023: от «Форсажа» до «Оппенгеймера»

Георгий Амиян
Киножурналист
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Кадр из фильма «Барби».
Фото Кадр из фильма «Барби».
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Давно нас не радовали громкие премьеры, но, кажется, в ближайшее время все исправится. В конце весны и летом в прокат выйдут и продолжения легендарных серий, и громкие новинки. Рассказываем о главных из них.

«Стражи Галактики: Часть 3» — 5 мая

Режиссер: Джеймс Ганн

Кадр из фильма «Стражи галактики: Часть 3».
Кадр из фильма «Стражи галактики: Часть 3».

Киновселенная Marvel (КВМ) после «Финала» значительно сдала и в качестве, и в популярности. Ее фильмы сейчас практически не отличаются друг от друга стилистически и все реже получают восторженные отзывы зрителей и критиков. Но даже при таких вводных третьи «Стражи Галактики» вызывают интерес.

Во-первых, потому что этим фильмом закончится история оригинального актерского состава и режиссера Джеймса Ганна в КВМ — постановщик после триквела «Стражей» полностью уйдет в строительство киновселенной DC. Во-вторых, потому что триквел истории и без того трагикомичных героев, по словам Ганна, будет самым масштабным и мрачным в серии.

«Форсаж 10» — 19 мая

Режиссер: Луи Летерье

Кадр из фильма «Форсаж 10».
Кадр из фильма «Форсаж 10».

«Форсаж» — это без шуток главная экшен-франшиза современности. При всей любви фанатов к стритрейсерским истокам серии, не стань она ультимативным нереалистичным блокбастером — «Форсаж» умер бы сразу после «Токийского дрифта» вслед за смертью самой культуры уличных гонок. Оглушительный кассовый успех франшизы начался с пятого фильма, в котором повысились ставки, пропали уличные гонки и появилась визитная карточка серии — снятые на натуре безумные экшен-сцены (да, сцену с сейфом снимали не в студии с зеленым экраном, а на улицах Пуэрто-Рико, которые в фильме «играли» Рио-де-Жанейро).

Десятая часть «Форсажа» — это фактически «Форсаж 10.1», потому что даже финал франшизы про «последние заезды» в итоге разбили на две картины. Судя по промо, «Форсаж 10» будет очередным безумным аттракционом со звездным кастом (кроме привычных лиц в картине появятся Бри Ларсон («Капитан Марвел») и Джейсон Момоа («Аквамен»). Помешать успеху могут, пожалуй, только разногласия на съемочной площадке, из-за которых съемочную команду покинул режиссер Джастин Лин, работавший над третьим, четвертым, пятым, шестым и девятым фильмами серии. С другой стороны, катастрофические съемки седьмого фильма в свое время не помешали ему стать хитом — возможно, франшиза переживет и нынешние проблемы.

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«Человек-паук: Паутина вселенных» — 2 июня

Режиссеры: Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон

Кадр из фильма «Человек-паук: Паутина вселенных».
Кадр из фильма «Человек-паук: Паутина вселенных».

«Паутина вселенных» — первое из запланированных продолжений оскароносного «Человека-паука: Через вселенные». В сиквеле Майлз Моралес встретится не только с героями, знакомыми нам по первому фильму, но и с Пауками из других вселенных. Вместе герои должны будут защитить мультивселенную от злодея Пятно, который, судя по всему, сможет открывать окна в альтернативные реальности.

Пока о сюжете «Паутины вселенных» известно немного, но медиа и фанаты активно разбирают имеющиеся промоматериалы ленты. Например, «Кинопоиск» рассказал о том, каких Пауков можно заметить в дебютном трейлере картины.

«Элементарно» — 16 июня

Режиссер: Питер Сон

Кадр из мультфильма «Элементарно».
Кадр из мультфильма «Элементарно».
Премьеры проектов Pixar — это всегда события. Место действия нового мультфильма студии — город, в котором живут элементы — представители четырех стихий. В центре истории окажется пара «пылкой» Эмбер и «плывущего по течению» Уэйда, которым предстоит познакомиться и обнаружить, как много между ними общего. Поставит картину режиссер «Хорошего динозавра» Питер Сон.

«Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» — 16 июня

Режиссер: Сэм Харгрейв

Кадр из фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2».
Кадр из фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2».
В 2020 году Сэм Харгрейв снял, пожалуй, самый захватывающий боевик со времен первого «Джона Уика». В нем Харгрейв и Крис Хэмсворт избавились от рваного монтажа и компьютерной графики фильмов Marvel (первый ставил трюки в «Мстителях», а второй почти 15 лет играет Тора) и сняли почти бессюжетную, но невероятно захватывающую картину. В ней были тяжелые реалистичные драки, изобретательные перестрелки и продолжительная погоня, съемки которой выглядели чуть ли не интереснее самой сцены.

О сюжете сиквела пока известно немного, но экшен можно оценить уже по первому трейлеру.

«Город астероидов» — 16 июня

Режиссер: Уэс Андерсон

Кадр из фильма «Город астероидов».
Кадр из фильма «Город астероидов».

«Город астероидов» — новая картина Уэса Андерсона, режиссера «Отеля Гранд Будапешт» и «Острова собак». Она расскажет о невероятных событиях, которые произошли в городке, основанном на месте падения астероида.

Как и все картины Андерсона, «Город астероидов» уже по первым кадрам восхищает визуальным стилем и звездным актерским составом: на экране появятся Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Брайан Крэнстон и другие.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;О&nbsp;чем говорят мужчины. Простые удовольствия&raquo;. «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»: плюсы и минусы новой части франшизы

«Индиана Джонс и колесо судьбы» — 29 июня

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Кадр из фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы».
Кадр из фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы».

«Колесо судьбы» — фильм с интересной математикой. Это пятая и последняя часть серии, но при этом первая, которую снимает не Стивен Спилберг — режиссером ленты выступит Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari»). Бюджет картины оценивают в $ 295 млн, что делает ее одним из самых дорогих проектов в истории.

Антагонистом пятого фильма станет доктор Юрген Фоллер в исполнении Мадса Миккельсена. В борьбе с ним Джонсу поможет крестница Хелена Шоу (Фиби Уоллер-Бридж из сериала «Дрянь»).

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» — 14 июля

Режиссер: Кристофер МакКуорри

Кадр из фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1».
Кадр из фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1».
В середине июля на фильм ближе к финалу подойдет еще одна легендарная экшен-франшиза. Седьмой и восьмой фильмы серии с подзаголовком «Смертельная расплата» с опозданием из-за пандемии выйдут в июле 2023 и июне 2024 года. Восьмой фильм завершит приключения Итана Хоука в исполнении вечно молодого Тома Круза.

«Барби» — 21 июля

Режиссер: Грета Гервиг

Кадр из фильма «Барби».
Кадр из фильма «Барби».

«Барби» — определенно главный киномем сезона. Скорее всего, режиссер «Маленьких женщин» и «Леди Берд» Грета Гервиг взялась за проект с целью деконструировать идею идеальной куклы Барби, живущей в Барби-мире и показывающей миллионам маленьких девочек токсично идеальные кукольные образы. Но все это потом — пока интернет восхищается Марго Робби и Райаном Гослингом в цветовой палитрой из едкого зеленого и пластикового розового, а промоматериалы подпитывают все шутки отсылками на «Космическую Одиссею» Кубрика.

21 июля миллионы молодых людей в костюмах хлынут в кинотеатры — и пойдут наверняка не на новый фильм Кристофера Нолана.

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«Оппенгеймер» — 21 июля

Режиссер: Кристофер Нолан

Кадр из фильма «Оппенгеймер».
Кадр из фильма «Оппенгеймер».

В один день с «Барби» в прокат выйдет байопик об «отце атомной бомбы» Роберте Оппенгеймере. Картина по всем вводным серьезная, мрачная и пафосная: по сообщениям СМИ, она станет самой масштабной по хронометражу работой Кристофера Нолана — режиссера, который и прежде не стеснялся снимать картины по два с половиной три часа.

Кроме того, Нолан, известный любовью к съемкам на натуре и минимальному использованию спецэффектов, от графики решил отказаться даже в сцене атомного взрыва.

Скрин из&nbsp;фильма &laquo;Чебурашка&raquo; 2023 года. Почему «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката

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