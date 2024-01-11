Почему мы ждем эти 9 премьер в 2024 году

Наградной сезон в самом разгаре, однако заветные статуэтки пока раздают по итогам 2023 года. Тем временем большинство профильных изданий уже опубликовали списки самых ожидаемых релизов 2024-го. Собрали фильмы разных жанров, которые упоминаются в них чаще других.
Главная «жертва» голливудских забастовок, которая должна была выйти еще в прошлом году. В продолжении масштабной саги вернутся любимчики публики — Тимоти Шаламе и Зендея.
Дата премьеры: 28 февраля 2024.
Страна: США, Канада.
Режиссер: Дени Вильнев.
В главных ролях: Тимоти Шаламе, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Зендея, Леа Сейду.
Именно сиквел «Дюны» возглавляет большинство рейтингов самых ожидаемых фильмов 2024 года. Картина должна была выйти на экраны еще в ноябре 2023-го, но из-за затянувшихся голливудских забастовок дату премьеры пришлось перенести.
За режиссуру по-прежнему отвечает Дени Вильнев, снявший первую часть «Дюны», а к роли Пола Атрейдеса вернется Тимоти Шаламе. Кроме того, зрители вновь увидят Зендею (Чани), Ребекку Фергюсон (леди Джессика), Хавьера Бардема (Стилгар) и других.
Среди новичков франшизы значатся Кристофер Уокен (падишах-император Шаддам IV), Флоренс Пью (принцесса Ирулан Коррино), Леа Сейду (леди Марго Фенринг) и Остин Батлер (Фейд-Раута Харконнен).
Динамичный блокбастер о молодости Фуриосы от автора оригинальной трилогии «Безумный Макс». По слухам, премьера может состояться в рамках Каннского кинофестиваля: тогда и узнаем, получилось ли у Ани Тейлор-Джой заменить Шарлиз Терон. Кстати, в 2015 году часть «Дорога ярости» стала самым популярным фильмом года по версии IMDb. У «Фуриосы» также есть все шансы стать лидером.
Дата премьеры: 22 мая 2024.
Страна: Австралия.
Режиссер: Джордж Миллер.
В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Энгус Сэмпсон, Том Берк, Нэйтан Джонс.
Приквел постапокалиптического блокбастера «Безумный Макс: Дорога ярости» сосредоточится на истории однорукой женщины-воительницы по имени Фуриоса. Напомним, что в оригинальном фильме эту героиню сыграла оскароносная Шарлиз Терон.
В сольном проекте в молодую Фуриосу перевоплотится обладательница «Золотого глобуса» за сериал «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой. В актерском составе также значится звезда киновселенной Marvel Крис Хемсворт: ему досталась роль лидера байкеров по имени Дементус.
Режиссером новинки выступил Джордж Миллер — автор оригинальной трилогии «Безумный Макс» с Мэлом Гибсоном и «Дороги ярости» с Томом Харди.
Приквел изобретательного хоррора о первом дне вторжения инопланетных монстров, который был номинирован на «Оскар» и принес Эмили Блант Премию гильдии актеров. В одной из ролей — Джозеф Куинн, прославившийся благодаря роли Эдди Мансона в «Очень странных делах».
Дата премьеры: 27 июня 2024.
Страна: США.
Режиссер: Майкл Сарноски.
В главных ролях: Джимон Хонсу, Алекс Вулф, Денис О'Хэр, Лупита Нионго, Джозеф Куинн.
Еще один проект, который будет посвящен предыстории популярной франшизы. На сей раз речь идет о хорроре «Тихое место»: в 2018-м Джон Красински снял картину о монстрах, реагирующих на звуки, а два года спустя вернулся с сиквелом. Этим летом зрители наконец-то узнают, с чего началось нашествие этих инопланетных созданий.
Появления Эвелин в исполнении Эмили Блант ждать не стоит — приквел «Тихого места» представит абсолютно новых героев. Центральных персонажей фильма, получившего подзаголовок «День первый», сыграют обладательница «Оскара» Лупита Нионго и звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн.
Редкая голливудская картина, которую легально выпустят в российский прокат 16 мая. Правда, под названием «Падение империи». Одна из ролей досталась Кейли Спейни, прославившейся благодаря роли супруги Элвиса Пресли в популярной сейчас ленте «Присцилла».
Дата премьеры: 26 апреля 2024.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Алекс Гарленд.
В главных ролях: Джесси Племонс, Ник Офферман, Кирстен Данст, Кейли Спейни, Вагнер Моруа.
Алекс Гарленд знаком зрителям как сценарист зомби-триллера «28 дней спустя» и режиссер научно-фантастической драмы «Из машины». В этом году он выпустит остросюжетный фильм «Гражданская война», действие которого развернется в недалеком будущем.
В центре сюжета окажется группа репортеров, передвигающаяся по стране, охваченной гражданской войной. Одну из журналисток сыграет обладательница премии Каннского кинофестиваля Кирстен Данст («Человек-паук»), а президента США — Ник Офферман («Парки и зоны отдыха», «Одни из нас»).
Долгожданное продолжение мрачного фильма «Джокер», который в свое время собрал главные кинонаграды мира. На сей раз — в формате мюзикла! И с Леди Гагой в роли Харли Квинн.
Дата премьеры: 2 октября 2024.
Страна: США.
Режиссер: Тодд Филлипс.
В главных ролях: Хоакин Феникс, Зази Битц, Кэтрин Кинер, Брендан Глисон, Леди Гага.
Одной из самых ожидаемых экранизаций комиксов по праву можно назвать сиквел «Джокера», который выйдет с подзаголовком «Безумие на двоих». Хоакин Феникс вернется к роли Артура Флека, которая несколько лет назад принесла ему «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и Премию Гильдии актеров. Соседку Артура снова сыграет Зази Битц («Дэдпул 2»).
Стоит отметить, что продолжение «Джокера» станет мюзиклом, а Харли Квинн сыграет поп-звезда Леди Гага. В активе певицы есть целая россыпь престижных музыкальных наград, а также «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую песню к драме «Звезда родилась».
Почти четверть века спустя легендарный «Гладиатор» возвращается! По-прежнему под руководством Ридли Скотта, но уже без Рассела Кроу. Зато с популярными сейчас Полом Мескалом и Педро Паскалем.
Дата премьеры: 21 ноября 2024.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Ридли Скотт.
В главных ролях: Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Пол Мескал, Джозеф Куинн.
24 года назад Ридли Скотт представил зрителям историческую драму «Гладиатор», которая получила пять «Оскаров», два «Золотых глобуса» и еще ряд значимых кинонаград. Сможет ли сиквел повторить успех оригинала? Скоро узнаем!
Известно, что центральным персонажем продолжения станет Луций — племянник императора Коммода, которого в «Гладиаторе» сыграл Хоакин Феникс. Главная роль в новой картине досталась Полу Мескалу («Солнце мое»), а компанию на экране ему составят Педро Паскаль («Одни из нас»), Джозеф Куинн («Очень странные дела») и Мэй Каламави («Лунный рыцарь»).
Кроме того, датская актриса Конни Нильсен вернется к образу Луциллы — сестры Коммода, а англичанин Дерек Джекоби вновь примерит на себя роль сенатора Гракха.
Переосмысление классики черно-белого кино для поклонников жанра хоррор. Зрителей ожидают граф-кровопийца, загадочная девушка и, конечно же, эксцентричный охотник на монстров. На «Кинопоиске» рейтинг ожиданий — 99%.
Дата премьеры: 25 декабря 2024.
Страна: США.
Режиссер: Роберт Эггерс.
В главных ролях: Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард, Аарон Тейлор-Джонсон, Уиллем Дефо.
Любителям пощекотать себе нервы стоит обратить внимание на готический хоррор «Носферату». Это — ремейк классики немецкого экспрессионизма «Носферату, симфония ужаса», который снял Роберт Эггерс. Режиссер знаком зрителям по таким лентам, как «Ведьма» с Аней Тейлор-Джой, «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо и «Варяг» с Александром Скарсгардом и Николь Кидман.
На сей раз графа Орлока сыграл Билл Скарсгард (клоун Пеннивайз из «Оно»), а чету Хаттер — Лили-Роуз Депп («Кумир») и Николас Холт («Великая»). Уиллему Дефо достался образ безумного охотника на вампиров.
Самая громкая супергеройская премьера года! Из-за забастовок многие премьеры «переехали» на 2025 год, так что в 2024-м за всех будет отдуваться Дэдпул. Причем не один, а в компании Росомахи.
Дата премьеры: 24 июля 2024.
Страна: США.
Режиссер: Шон Леви.
В главных ролях: Райан Рейнольдс, Эмма Коррин, Морена Баккарин, Дженнифер Гарнер, Хью Джекман.
Среди супергеройских блокбастеров самой ожидаемой премьерой 2024 года является триквел «Дэдпула». К роли болтливого наемника Уэйда Уилсона вернется Райан Рейнольдс. Актер также числится среди сценаристов и продюсеров проекта.
Образ антагонистки в новом фильме достался Эмме Коррин («Корона»), а среди громких камбэков — Хью Джекман в роли Росомахи и Дженнифер Гарнер в роли Электры. Кроме того, осенью появились слухи о том, что в съемках якобы приняли участие звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф и певица Тейлор Свифт.
Комедийный экшен от создателя известной франшизы об агентах Kingsman. После вышедшего в 2022-м на Netflix сиквела «Энолы Холмс» и прошлогоднего сезона «Ведьмака» Генри Кавилл наконец-то возвращается на большие экраны.
Дата премьеры: 31 января 2024.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Мэттью Вон.
В главных ролях: Генри Кавилл, София Бутелла, Кэтрин О'Хара, Брайс Даллас Ховард, Дуа Липа.
Ближайшая премьера среди всех самых ожидаемых фильмов 2024 года — это комедийный боевик «Аргайл: Супершпион», который поставил автор популярной саги Kingsman Мэттью Вон. По сюжету замкнутой писательнице Элли Конвей, специализирующейся на шпионских романах, предстоит столкнуться с секретными агентами в реальном мире, ведь ее истории начинают претворяться в жизнь.
Саму Элли сыграла Брайс Даллас Ховард («Прислуга», «Черное зеркало»), а придуманного ею персонажа по имени Аргайл — Генри Кавилл («Ведьмак»). Также в фильме засветились оскароносный Сэм Рокуэлл и поп-звезда Дуа Липа.