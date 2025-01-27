15 самых ожидаемых российских сериалов 2025 года

Российская сериальная индустрия не сбавляет оборотов. Собрали подборку 15 громких проектов, премьеры которых запланированы на 2025 год. Среди них — новинки с Юрой Борисовым и Иваном Янковским, расширение киновселенной «Майора Грома» и, конечно же, сериалы о лихих 90-х, а также исторические драмы, криминальные комедии и многое другое.

Ближайшие премьеры

13 февраля: «Аутсорс»

Режиссер: Душан Глигоров.

В главных ролях: Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин.

Платформа: Okko.

Фото Кадр из сериала «Аутсорс» / реж. / Okko

1996 год. Смертная казнь еще не отменена. Новый тюремный надзиратель Костя понимает, что есть люди, готовые заплатить за то, чтобы убить приговоренных к высшей мере своими руками. Вместе с коллегами предприимчивый новичок организует бизнес.

13 февраля: «Танго на осколках»

Режиссер: Сергей Сенцов.

В главных ролях: Юлия Снигирь, Денис Шведов, Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Василий Бриченко.

Платформа: KION, START.

Фото Кадр из сериала «Танго на осколках» / реж. Сергей Сенцов / KION, START

Успешная бизнес-леди Нора потрясена смертью любимого мужа. Кроме того, женщина узнает, что у Ивана была другая жизнь: он изменял жене и тайком занимался танцами. Чтобы во всем разобраться, Нора решает записаться в ту же школу танго.

Новые сериалы, который выйдут в 2025 году

Этерна

Режиссер: Сергей Трофимов.

В главных ролях: Антон Рогачев, Иван Трушин, Павел Чинарев, Юрий Чурсин, Антон Кузнецов.

Платформа: «Кинопоиск».

Фото Кадр из сериала «Этерна» / реж. Сергей Трофимов / «Кинопоиск»

Зрители уже знакомы с фэнтези-циклом Веры Камши «Отблески Этерны»: в 2022 году на Кинопоиске вышел фильм, который должен был положить начало сериалу. Однако создатели решили перезапустить проект с обновленным актерским составом.

Майор Гром: Сериал

Режиссер: Олег Трофим.

В главных ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко.

Платформа: «Кинопоиск».

Фото Кадр из сериала «Майор Гром: Чумной Доктор» / реж. Олег Трофим / Bubble Studios

Еще одно возвращение уже знакомых персонажей — это «Майор Гром: Сериал». Ожидается, что проект расширит киновселенную: в него войдет несколько часов не вошедшего в фильмы материала, в том числе с участием совершенно новых персонажей.

ОПГ

Режиссер: Петр Буслов.

В главных ролях: Петр Буслов, Максим Лагашкин, Андрей Мерзликин, Николай Шрайбер, Григорий Сиятвинда.

Платформа: Okko.

Фото Кадр со съемок сериала «ОПГ» / реж. Петр Буслов / Okko

Главный герой новинки — бандит по прозвищу Воркута: в конце 90-х он получил внушительный срок и только сейчас вышел на свободу. Воркута всерьез намерен встать на путь исправления и, отыскав старых подельников, начинает помогать местным жителям.

Урок

Режиссер: Сергей Филатов.

В главных ролях: Юра Борисов, Даниил Воробьев, Ольга Лерман, Полина Денисова, Алена Долголенко.

Платформа: Okko.

Фото Кадр из сериала «Урок» / реж. Сергей Филатов / Okko

Когда-то Антон был рэп-звездой, но после аварии, в которой погибла его девушка, он решает завязать с музыкой и запрещенными веществами. В родной Перми брат главного героя Константин пристраивает Антона в школу, где сам работает учителем физики.

Чужие деньги

Режиссер: Игорь Твердохлебов.

В главных ролях: Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский, Александр Мизев, Гоша Куценко.

Платформа: «Иви».

Фото Кадр из сериала «Чужие деньги» / реж. Игорь Твердохлебов / Иви

Аферист Алексей Воронов, попав в крупные неприятности, решает сбежать, а вместо себя на время оставить двойника — провинциала Юрия Афанасьева. Только вот Воронов почти сразу получает пулю в лоб, а с проблемами теперь придется разбираться Афанасьеву.

Между нами химия

Режиссер: Карина Чувикова.

В главных ролях: Александр Бортич, Никита Ефремов, Евгений Сангаджиев, Нелли Уварова, Павел Ворожцов.

Платформа: Wink.

Фото Кадр из сериала «Между нами химия» / реж. Карина Чувикова / Wink

Мать-одиночка Таня зарабатывает на жизнь тем, что водит такси. Когда женщина узнает о том, что у нее рак, она решает срочно найти себе мужа, ведь доверить своих детей родственникам она не готова. Первым в списке кандидатов оказывается ее врач-онколог.

Челюскин. Первые

Режиссер: Степан Коршунов.

В главных ролях: Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев.

Платформа: Wink.

Фото Кадр из сериала «Челюскин. Первые» / реж. Степан Коршунов / Wink

13 февраля 1934 года пароход «Челюскин» был раздавлен льдами и затонул. Около сотни человек во главе с Отто Шмидтом оказались прямо на льду. Сериал расскажет об их борьбе за выживание, а также об отчаянной спасательной операции.

Хроники русской революции

Режиссер: Андрей Кончаловский.

В главных ролях: Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Никита Каратаев, Александр Мизев, Евгений Ткачук.

Платформа: START.

Фото Кадр из сериала «Хроники русской революции» / реж. Андрей Кончаловский / START

Еще один масштабный исторический сериал охватит период от Первой русской революции 1905 года до смерти Ленина и прихода к власти Сталина. На экране появятся не только реальные политические фигуры, но и вымышленные персонажи, чьими глазами зрителя и увидят все события.

Сериалы, которые вернутся с новыми сезонами

Фишер

Режиссеры: Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой.

В главных ролях: Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев, Анна Снаткина.

Платформы: Wink, more.tv.

Фото Кадр из сериала «Фишер» / реж. Сергей Тарамаев и др. / more.tv, Wink

В 2024 году первый сезон «Фишера» был отмечен сразу двумя «Золотыми орлами», в том числе в категории «Лучший сериал онлайн-платформ». Напомним, что сюжет был основан на преступлениях маньяка Сергея Головкина. Новые эпизоды также будут опираться на реальное уголовное дело.

Два холма

Режиссеры: Дмитрий Грибанов, Аскар Бисембин, Сергей Малюгов.

В главных ролях: Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Светлана Камынина, Владимир Епифанцев, Анна Снаткина.

Платформа: START.

Фото Кадр из сериала «Два холма» / реж. Дмитрий Грибанов и др. / START

Третий сезон «Двух холмов» вновь перенесет зрителей в идеальный мир, созданный женщинами. Большинство мужского населения вымерло, а выжившие теперь обитают в заброшенных мегаполисах. Однако в процветающем городке под названием Два холма все не так гладко, как кажется на первый взгляд.

Монастырь

Режиссер: Александр Молочников.

В главных ролях: Анастасия Ивлеева, Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев.

Платформа: «Кинопоиск».

Фото Кадр из сериала «Монастырь» / реж. Александр Молочников / «Кинопоиск»

С новыми сериями вернется и вызвавший оживленные споры «Монастырь». Анастасия Ивлеева, которая сыграла тусовщицу Марию, решившую спрятаться от проблем в женском монастыре, во втором сезоне не появится. Зато Марк Эдельштейн, успевший за это время сняться в суперуспешной «Аноре», снова перевоплотится в послушника Юру.

Метод

Режиссеры: Юрий Быков, Александр Войтинский.

В главных ролях: Константин Хабенский, Паулина Андреева, Анна Савранская, Алексей Серебряков, Александр Цекало.

Платформа: «Кинопоиск».

Фото Кадр из сериала «Метод» / реж. Юрий Быков, Александр Войтинский / «Кинопоиск»

Константин Хабенский в третий раз примерит на себя образ неординарного следователя Родиона Меглина. Предыдущие сезоны детектива «Метод» были отмечены премией «Жорж» в категории «Лучший российский сериал (драма)» и двумя номинациями на «Золотой орел».

Почка

Режиссер: Мария Шульгина.

В главных ролях: Любовь Аксенова, Николай Фоменко, Антон Филипенко, Ирина Розанова, Алексей Розин.

Платформа: KION.

Фото Кадр из сериала «Почка» / реж. Мария Шульгина / KION

Третьим сезоном пополнится и драмеди «Почка», повествующей об инспекторе пожарной инспекции Наталье Кустовой. Ради собственной выгоды женщина готова пойти на все, но когда ей самой требуется срочная пересадка почки, то никто из близких не спешит ей на помощь.