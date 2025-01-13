Иконы красоты: самые стильные героини советских фильмов

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В кинематографе времен СССР во главу угла ставилась не красота, а идеология. А она гласила, что главнее всего быть комсомолкой, спортсменкой, жить заветами партии и служением общественным интересам. Ну а потом уже быть немного красавицей и, желательно, не особо модницей.
Но, к счастью, такую линию выдерживали не всегда, поэтому в наших старых фильмах много героинь, достойных искреннего восхищения любителей моды. Собрали несколько самых стильных из них.
И открывает эту плеяду, конечно же, Леночка Крылова из фильма «Карнавальная ночь» 1956 года, которую сыграла юная Людмила Гурченко. Все помнят ее знаменитые образы в стиле new-look. За весь фильм героиня сменила целых шесть образов, и каждый был словно со страниц модного журнала. Покатые плечи, подчеркнутая тонкая талия (а Гурченко по праву могла ею гордиться), пышная юбка или юбка-карандаш — неудивительно, что Леночка Крылова стала законодательницей мод во всей стране сразу после выхода картины на экраны.
Но самым запоминающимся образом из этого фильма, конечно же, стало черное муаровое платье с туфлями в тон и белой муфтой.
В 60-е годы героини советского кинематографа были яркие, задорные, спортивные. И их олицетворением стала Нина из фильма «Кавказская пленница», которую сыграла Наталья Варлей. Все ее образы в ленте — эдакий спортивный шик по-советски: сине-бело-красное платье, ковбойская рубашка, ну и, конечно же, знаменитые бриджи, которые потом стали культовой одеждой в советских пионерских лагерях.
Зиночка из «Иван Васильевич меняет профессию» тоже может по праву претендовать на первое место в списке самых стильных героинь советского кинематографа. Это, в общем-то, неудивительно, поскольку автором ее нарядов был модельер Вячеслав Зайцев. Каждый ее костюм — настоящий шедевр! Эффектный белый брючный костюм с оранжевыми аксессуарами, алое мини-платье-рубашка, розовое платье с геометричной белой окантовкой — для советских женщин того времени это все было, пожалуй, более фантастическим, чем изобретение машины времени. Но, безусловно, вдохновляло на модные подвиги.
Один из самых культовых образов в советском кино — Надя из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Героиня запомнилась многим по грустному взгляду, гитаре и оранжевому платью с острым воротником. Образ персонажа Барбары Брыльской был очень родным для всех советских женщин той эпохи.
В комедии 1977 года «Служебный роман» в центре сюжета — превращение главной героини из «мымры» в красивую привлекательную женщину. Сейчас этому посвящены многочисленные шоу, а тогда эта история заставила многих советских женщин поверить в себя и решиться на положительные перемены в жизни. И вдохновляющим примером для них стала Людмила Прокофьевна Калугина в платье в сине-белую клетку с нарядной укладкой и горящими глазами.
Попытке превратить золушку в принцессу посвящена еще одна советская комедия — «Самая обаятельная и привлекательная». Но снята она уже в 80-х годах. В картине стильная Сусанна пытается вылепить свое подобие из героини Ирины Муравьевой.
И пусть ее попытки не увенчались успехом, образы героинь фильма в нарядах с большими плечами и геометричными узорами, дополненные смелыми шляпами и яркими шарфиками, стали поистине культовыми. И уж точно любимыми до сих пор.