Иконы красоты: самые стильные героини советских фильмов

В кинематографе времен СССР во главу угла ставилась не красота, а идеология. А она гласила, что главнее всего быть комсомолкой, спортсменкой, жить заветами партии и служением общественным интересам. Ну а потом уже быть немного красавицей и, желательно, не особо модницей.

Но, к счастью, такую линию выдерживали не всегда, поэтому в наших старых фильмах много героинь, достойных искреннего восхищения любителей моды. Собрали несколько самых стильных из них.

Леночка из «Карнавальной ночи»

И открывает эту плеяду, конечно же, Леночка Крылова из фильма «Карнавальная ночь» 1956 года, которую сыграла юная Людмила Гурченко. Все помнят ее знаменитые образы в стиле new-look. За весь фильм героиня сменила целых шесть образов, и каждый был словно со страниц модного журнала. Покатые плечи, подчеркнутая тонкая талия (а Гурченко по праву могла ею гордиться), пышная юбка или юбка-карандаш — неудивительно, что Леночка Крылова стала законодательницей мод во всей стране сразу после выхода картины на экраны.

Но самым запоминающимся образом из этого фильма, конечно же, стало черное муаровое платье с туфлями в тон и белой муфтой.

Фото Кадр из фильма «Карнавальная ночь», реж. Эльдар Рязанов / «Мосфильм»

Нина из «Кавказской пленницы»

В 60-е годы героини советского кинематографа были яркие, задорные, спортивные. И их олицетворением стала Нина из фильма «Кавказская пленница», которую сыграла Наталья Варлей. Все ее образы в ленте — эдакий спортивный шик по-советски: сине-бело-красное платье, ковбойская рубашка, ну и, конечно же, знаменитые бриджи, которые потом стали культовой одеждой в советских пионерских лагерях.

Фото Кадр из фильма «Кавказская пленница», реж. Леонид Гайдай /Мосфильм

Зиночка из «Иван Васильевич меняет профессию»

Зиночка из «Иван Васильевич меняет профессию» тоже может по праву претендовать на первое место в списке самых стильных героинь советского кинематографа. Это, в общем-то, неудивительно, поскольку автором ее нарядов был модельер Вячеслав Зайцев. Каждый ее костюм — настоящий шедевр! Эффектный белый брючный костюм с оранжевыми аксессуарами, алое мини-платье-рубашка, розовое платье с геометричной белой окантовкой — для советских женщин того времени это все было, пожалуй, более фантастическим, чем изобретение машины времени. Но, безусловно, вдохновляло на модные подвиги.

Фото Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Л. Гайдай / Мосфильм

Надя из «Иронии судьбы»

Один из самых культовых образов в советском кино — Надя из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Героиня запомнилась многим по грустному взгляду, гитаре и оранжевому платью с острым воротником. Образ персонажа Барбары Брыльской был очень родным для всех советских женщин той эпохи.

Фото Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов / «Мосфильм»

Людмила из «Служебного романа»

В комедии 1977 года «Служебный роман» в центре сюжета — превращение главной героини из «мымры» в красивую привлекательную женщину. Сейчас этому посвящены многочисленные шоу, а тогда эта история заставила многих советских женщин поверить в себя и решиться на положительные перемены в жизни. И вдохновляющим примером для них стала Людмила Прокофьевна Калугина в платье в сине-белую клетку с нарядной укладкой и горящими глазами.

Фото Кадр из фильма «Служебный роман», Э. Рязанов / Мосфильм

Надя из «Самой обаятельной и привлекательной»

Попытке превратить золушку в принцессу посвящена еще одна советская комедия — «Самая обаятельная и привлекательная». Но снята она уже в 80-х годах. В картине стильная Сусанна пытается вылепить свое подобие из героини Ирины Муравьевой.

Фото Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», реж. Г. Бежанов / Мосфильм

И пусть ее попытки не увенчались успехом, образы героинь фильма в нарядах с большими плечами и геометричными узорами, дополненные смелыми шляпами и яркими шарфиками, стали поистине культовыми. И уж точно любимыми до сих пор.