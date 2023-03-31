5 самых странных ролей Киану Ривза

В российский прокат вышел новый, четвертый, фильм о киллере Джоне Уике с Киану Ривзом в главной роли. Мы привыкли воспринимать актера как крутого парня, каким он предстает в «Матрице» или «Адвокате дьявола». Но Ривз никогда не стеснялся принимать участие в эксцентричных проектах и примерять на себя необычные роли. Собрали пять фильмов для тех, кто хочет посмотреть на другую сторону Киану.

Прошлой ночью (1988)

IMDb: 6.1

Скриншот фильма «Прошлой ночью»

В этой комедии юный Ривз играет старшеклассника Уинстона из Лос-Анджелеса, которого можно ставить в пример — он любит учиться и возглавляет астрономический клуб. Но все пойдет не так, когда Уинстон отправится на выпускной с одной из самых красивых девчонок в школе Тарой, дочерью местного шерифа полиции. Уинстон берет шикарную машину своего отца и надеется впечатлить Тару, но случайно выбирает не ту дорогу. Потерявшись, парочка решает попросить помощи в ближайшем баре, что становится фатальной ошибкой. Уинстон и Тара знакомятся с криминальным миром Города ангелов.

Сюжет фильма очень запутанный, зритель видит его в формате воспоминаний. Да и Киану в роли заучки-ботаника выглядит довольно странно. В целом это фильм, в котором подростки делают вещи, им совершенно не свойственные. И выглядит это все очень надуманно. По сути история живет только за счет комедийных моментов и обаяния актеров. Как устаревшие комедии из детства: раньше мы над ними смеялись, а сейчас понимаем, что все там притянуто за уши.

Невероятные приключения Билла и Теда (1989)

IMDb: 6.9

Скриншот фильма «Невероятные приключения Билла и Теда»

Алекс Винтер и Киану Ривз играют двух придурковатых старшеклассников Билла и Теда в культовой научно-фантастической комедии о путешествиях во времени и столкновении современной культуры с прошлым. Главные герои немного напоминают Бивиса и Батхеда, только приятнее.

По сюжету, в далеком будущем Руфус, поклонник группы Wild Stallyns, основанной Биллом и Тедом, узнает, что его кумиры в прошлом могут вылететь из школы, завалив историю. Если это случится, то они не создадут Wild Stallyns. Руфус принимает решение отправиться в прошлое на машине времени, чтобы исправить ситуацию.

У фильма есть два сиквела, последний из которых вышел в 2020 году.

Здесь персонажи показаны крайне стереотипно, они постоянно переигрывают. К тому же актеры, исполняющие главные роли, выглядят существенно старше школьников. И это также усиливает сюрреалистичность происходящего. Но все же это действительно крутой, хоть и кринжовый фильм: все переигрывают, все делается нарочито экстра, в духе тупых комедий. Но это тупая комедия, которая все же многим нравится, на которую нежалко потратить время. Да и не такая уж она тупая по замыслу, скорее, кажется такой на первый взгляд.

Даже девушки-ковбои иногда грустят (1993)

IMDb: 4.3

Скриншот фильма «Даже девушки-ковбои иногда грустят»

Эксцентричный фильм Гаса ван Сента, снятый по одноименному роману Тома Роббинса. В главной роли — Ума Турман, она играет юную ковбойшу Сисси. У Киану Ривза тут совсем небольшая роль поклонника главной героини, который когда-то влюбился в ее фотографию. Он появляется на экране в непривычном аристократическом виде и тут же становится жертвой приступа астмы, который приходит от слишком сильных чувств.

Этот фильм получился очень красивым, его приятно смотреть. Но это, пожалуй, самая неудачная картина Гаса ван Сента. Она ужасно затянута, и каждый персонаж в этом фильме — это какая-то карикатура, причем вычурная. Персонаж Киану Ривза тоже выглядит скорее как пародия на человека, чем реальный человек.

Все это отчасти делает фильм похожим на кукольный театр. Но посмотреть его все же стоит из-за визуала. Только стоит быть готовыми к тому, что времяпрепровождения будет очень-очень странным.

Ты — мое сомнение (2019)

IMDb: 6.8

Скриншот фильма «Ты — мое сомнение»

Романтическая комедия, созданная при активном участии Эли Вонг — популярной американской стендап-комедиантки. Вонг написала сценарий и сыграла одну из главных ролей. Киану Ривз появляется тут в роли самого себя совсем ненадолго.

Фильм рассказывает историю двух друзей детства из Сан-Франциско — Саши и Маркуса. Они не общаются много лет, но однажды встречаются снова и понимают, что их связывают не только воспоминания. Но это кино, и паре нужно преодолеть множество препятствий, прежде чем они смогут быть вместе. Одним из таких препятствий оказывается Киану Ривз.

Во-первых, на мой взгляд, сюжет выглядит довольно выстраданным, как и само по себе появление Киану Ривза в нем. В контексте этого фильма как романтической комедии все отношения выглядят довольно нелепо. Возможно, что-то из этого действительно применимо к жизни, но в картине показано чересчур комично и странно, гротескно и надуманно. То есть создатели фильма берут относительно реальные ситуации, но превращают их в чуть ли не цирковое шоу.

Губка Боб в бегах (2020)

IMDb: 5.9

Скриншот фильма «Губка Боб в бегах»

Полнометражный мультфильм, основанный на культовом сериале, совмещает анимацию и игру живых актеров. Картина включает в себя всех любимых персонажей шоу и привычный его поклонникам абсурдистский юмор, а также Киану Ривза в виде перекати-поля. Как и в оригинальном мультсериале, события разворачиваются совершенно непредсказуемо.

Ривз, а точнее его голова, играет не просто перекати-поле, а Мудреца, живущего в «теле» этого растения из пустынных прерий. Он приходит на помощь Губке Бобу и Патрику и становится для них наставником.

У большинства фильмов в этом списке рейтинг невысокий, скорее средний, потому что у них все-таки есть своя узкая аудитория. Многие часто идут на фильмы с Киану Ривзом, чтобы посмотреть на крутого Киану Ривза. А в этих картинах он совсем не крутой, а странный, нелепый, нереалистичный. И во время просмотра это не позволяет погрузиться в историю.

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