Напряжение до последней минуты: топ-10 самых страшных фильмов десятилетия

Кто не любит пощекотать нервы, укрывшись пледом или собравшись с друзьями у большого экрана? Настоящий хоррор — это не просто пугающие образы и внезапные скримеры, но и жуткая атмосфера, после которой по спине еще долго бегут мурашки. Издание Collider представило рейтинг 10 самых страшных фильмов последних 10 лет. Рассказываем о каждом из них.

10-е место — «Восстание зловещих мертвецов»

Год: 2023.

Страна: Ирландия, Новая Зеландия, США.

Режиссер: Ли Кронин.

В главных ролях: Лили Салливан, Алисса Сазерленд, Габриэль Экхолс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.4.

Рейтинг IMDb: 6.5.

Фото Кадр из фильма «Восстание зловещих мертвецов», реж. Ли Кронин, New Line Cinema

На десятом месте оказался ужастик о кровавых демонах режиссера Ли Кронин. Картина рассказывает о девушке по имени Бет и ее старшей сестре Элли. Во время встречи девушек высвобождаются злые силы. Теперь, чтобы остаться в живых, сестрам придется очень сильно постараться.

9-е место — «Ужасающий-2»

Год: 2022.

Страна:США.

Режиссер: Дэмиен Леоне.

В главных ролях: Лорен Лавера, Эллиот Фаллэм, Сара Войт, Кайли Хайман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из фильма «Ужасающий-2», реж. Дэмиен Леоне, Bloody Disgusting

Продолжение адреналинового хоррора о кровожадном маньяке-клоуне по имени Арт. «Ужасающий 2» — сиквел фильма «Ужасающий» (2016). По сюжету картины клоун Арт снова приступает к своему любимому занятию — изощренным убийствам. Свои коварные замыслы маньяк собирается осуществить в Хэллоуин.

8-е место — «Два, три, демон, приди!»

Год: 2022.

Страна: Австралия, Великобритания.

Режиссер: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу.

В главных ролях: Софи Уайлд, Александра Дженсен, Джо Берд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Два, три, демон, приди!», реж. Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу, Causeway Films, Bankside Films,Talk to Me Holdings

Хоррор о подростках, которые решили поиграть с магией. Во время спиритического сеанса девушка по имени Мия пытается установить контакт со сверхъестественной силой, которая уже давно ее преследует. Как обычно, все идет совсем не по плану: общение с духами оборачивается сущим кошмаром.

7-е место — «Прочь»

Год: 2017.

Страна:США, Япония.

Режиссер: Джордан Пип.

В главных ролях: Дэниел Калуя, Эллисон Уильямс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Прочь», реж. Джордан Пип, Blumhouse Productions, Monkeypaw Productions, QC Entertainment

Триллер режиссера Джордана Пипа о молодом чернокожем фотографе из Нью-Йорка. Герой переживает из-за знакомства с родителями подружки, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Но и без того сложная ситуация на деле оказывается гораздо хуже. Парень быстро начинает жалеть, что вообще поехал в это поместье.

6-е место — «Поезд в Пусан»

Год: 2016.

Страна: Республика Корея.

Режиссер: Ен Сан-хо.

В главных ролях: Гун Ю, Чон Ю ми, Ма Дон сок, Ким Су ан, Чхве У-шик.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Поезд в Пусан», реж. Ен Сан-хо, RedPeter Film

По сюжету малышка Су-ан живет с папой в Сеуле и очень скучает по маме. Отец с дочкой собираются навестить женщину в Пусане. Герои садятся в поезд, следующий в город. Но добраться в Пусан оказывается совсем не так просто, как они думали. Вся страна в один момент оказывается охвачена мистическим вирусом. Теперь пассажирам поезда нужно постараться, чтобы все же оказаться в Пусане — последнем городе, до которого не добралась болезнь.

5-е место — «Собиратель душ»

Год: 2024.

Страна: Канада, США.

Режиссер: Оз Перкинс.

В главных ролях: Николас Кейдж, Майка Монро, Алисия Уитт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Собиратель душ», реж Оз Перкинс,Saturn Films

Американский фильм режиссера Оза Перкинса о загадочном серийном убийце и сотруднице ФБР с необычным даром ясновидения. По сюжету в Орегоне десятилетиями происходят схожие трагедии: внезапно отец семейства жестоко убивает родных, потом себя. И по какой-то причине каждый раз среди жертв фигурируют девочки, рожденные 14-го числа. Сотрудница ФБР делает все возможное, чтобы поскорее поймать маньяка. Но помнит ли она, что и сама родилась 14-го числа?

4-е место — «Демон внутри»

Год: 2016.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Андре Эвредал.

В главных ролях: Эмиль Хирш, Брайан Кокс, Офелия Ловибонд, Майкл Макэлхаттон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Демон внутри», реж. Андре Эвредал, IFC Films ADS Service, SF Norge

Детективный хоррор с Брайаном Коксом от режиссера Андре Эвредала. Патологоанатомы маленького городка получают тело жертвы таинственного убийства — красивой и молодой женщины без видимой причины смерти. Специалисты пытаются выяснить, кто эта девушка и как скончалась, и одновременно распутывают клубок тайн, связанных с преступлением. Фильм кажется обычным детективом до того момента, как выясняется, что в каком-то смысле эта женщина еще жива.

3-е место — «Реинкарнация»

Год: 2018.

Страна: США.

Режиссер: Ари Астер.

В главных ролях: Тони Коллетт, Гэбриел Бирн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Реинкарнация», реж. Ари Астер, Palm-Star Entertainment, Windy Hill Pictures, A24

Тройку лидеров открывает дебют (и одновременно — прорыв) режиссера Ари Астера о семейном проклятье. После смерти матери в доме героини по имени Энни начинает твориться нечто необъяснимое. Теперь жизнь женщины и ее близких находится под угрозой. По ходу сюжета героиня выясняет, что ее родственники были не так просты, как ей казалось.

2-е место — «Оно приходит за тобой»

Год: 2014.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Роберт Митчелл.

В главных ролях: Майка Монро, Кейр Гилкрист, Оливия Луккарди, Лили Сепе.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Оно приходит за тобой», реж. Дэвид Роберт Митчелл, Northern Lights Films, Animal Kingdom,Two Flints

Фильм ужасов режиссера Дэвида Роберта Митчелла, удостоенный показа на Каннском фестивале. По сюжету 19-летняя девушка по имени Джей становится жертвой проклятия. Единственный способ избавить от него — передать кому-то другому. Сможет ли Джей обречь кого-то на муки или будет и дальше бегать от своей судьбы?

1-е место — «Одержимые злом»

Год: 2023.

Страна: Аргентина, США.

Режиссер: Демиан Рунья.

В главных ролях: Эсекьель Родригес, Демиан Саломон, Луис Зембровски.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Одержимые злом», реж. Демиан Рунье, Shudder

События происходят в аргентинской глуши. Два брата-фермера Педро и Хайме узнают, что их сосед одержим демоном. А экзорцист, который должен был его спасти, таинственно погиб. Братья пытаются спасти себя и соседей и избавляются от зараженного соседа. Но эпидемии уже нельзя избежать.