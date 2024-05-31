Не для слабонервных: 6 фильмов, которые лучше не смотреть на ночь

Хорроры, триллеры, ленты с кровавыми и жестокими сценами — все эти фильмы противопоказаны особо впечатлительным зрителям. В качестве примеров на ум сразу же приходят такие известные франшизы, как «Хэллоуин», «Кошмар на улице Вязов» или «Восставший из ада». При этом самой страшной кинокартиной недавно признали «Синистер» с Итаном Хоуком (рейтинг был опубликован проектом Science of Scare). А вот еще несколько достойных фильмов для киноманов с крепкими нервами.

Ведьма

Год: 2015.

Страна: США, Канада, Великобритания.

Режиссер: Роберт Эггерс.

В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Ральф Айнесон, Кейт Дики, Харви Скримшо, Элли Грэйнджер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Ведьма»

В 2015 году американский режиссер Роберт Эггерс дебютировал в большом кино с картиной «Ведьма». В оригинале ее название чуть длиннее — «Ведьма: Сказка Новой Англии» (The Witch: A New-England Folktale), что намекает не только на место действия (регион на северо-востоке США), но и на жанр. Речь идет о фолк-хорроре, к которому также относятся «Плетеный человек» с Кристофером Ли или, например, «Солнцестояние» с Флоренс Пью.

В центре истории — семья поселенцев, которая живет на уединенной ферме. Когда пропадает их новорожденный сын, подозрение падает на старшую дочь Томасин: девушку обвиняют в колдовстве, но это становится только началом череды мистических событий.

Стоит отметить, что «Ведьму» оценил даже король ужасов Стивен Кинг: на своей странице писатель признался, что этот напряженный фильм напугал его до чертиков.

Убийство священного оленя

Год: 2017.

Страна: Ирландия, Великобритания, США.

Режиссер: Йоргос Лантимос.

В главных ролях: Колин Фаррелл, Николь Кидман, Барри Кеоган, Рэффи Кэссиди, Санни Сулджик.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Убийство священного оленя»

К 2017 году грек Йоргос Лантимос уже успел покорить Каннский кинофестиваль, выиграв в 2009-м в секции «Особый взгляд» («Клык») и получив в 2015-м приз жюри основного конкурса («Лобстер»), а также заработать свою первую номинацию на «Оскар». Его следующая лента — психологический триллер «Убийство священного оленя» — вновь была отмечена в Каннах, но на сей раз за лучший сценарий.

В этом фильме нет ни сверхъестественных существ, ни многочисленных скримеров — и все же «Убийство священного оленя» вызывает у многих зрителей тревогу и дискомфорт. Кроме того, открывающая сцена во всех подробностях демонстрирует операцию на сердце, что для некоторых может оказаться весьма неприятным зрелищем.

Название картины отсылает к древнегреческому мифу о царе Агамемноне, который разгневал Артемиду, убив ее оленя, и, чтобы задобрить богов, был вынужден принести в жертву собственную дочь. Перед страшным выбором встает и главный герой фильма: однажды судьба сводит кардиохирурга Стивена с сыном его бывшего пациента, который умер в ходе операции, и 16-летний парень начинает терроризировать семью Стивена.

Дом, который построил Джек

Год: 2018.

Страна: Дания, Франция, Швеция, Германия.

Режиссер: Ларс фон Триер.

В главных ролях: Мэтт Диллон, Бруно Ганц, Ума Турман, Шиван Фэллон Хоган, Софи Гробель.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Дом, который построил Джек»

«Дом, который построил Джек» — еще один провокационный фильм, премьера которого состоялась в рамках Каннского кинофестиваля (правда, в отличие от «Убийства священного оленя», вне конкурса). Он также ознаменовал возвращение скандального датского режиссера Ларса фон Триера на Лазурный Берег. Напомним, что в 2011-м он стал персоной нон грата из-за неосторожных высказываний.

Дебютный показ триллера в Каннах сразу обеспечил ему место в списках фильмов не для слабонервных. Зрители толпами выходили из зала, а режиссера обвиняли в обилии неоправданной жестокости, в особенности — по отношению к женщинам и детям. При этом французский киножурнал Cahiers du Cinema включил «Дом, который построил Джек» в десятку лучших картин 2018 года.

Действие ленты начинается в 1970-х: в течение следующих 12 лет центральный персонаж Джек совершит десятки убийств, однако фильм сосредоточится на пяти инцидентах. Случайная попутчица, наивная подруга и даже сыновья его девушки — жертвой может стать кто угодно.

Реинкарнация

Год: 2018.

Страна: США.

Режиссер: Ари Астер.

В главных ролях: Тони Коллетт, Гэбриел Бирн, Алекс Вулф, Милли Шапиро, Энн Дауд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Реинкарнация»

«Реинкарнация» стала полнометражным дебютом американского режиссера Ари Астера, впоследствии снявшего не менее пугающее «Солнцестояние». В итоге его прорыв был отмечен премией «Сатурн», а сам проект получил две номинации — «Лучший фильм ужасов» и «Лучшая актриса».

В уже упомянутом выше рейтинге самых страшных картин по версии проекта Science of Scare «Реинкарнация» занимает шестое место. По итогам 2018 года она вошла в списки лучших хорроров (например, на сайте Rotten Tomatoes фильму досталось второе место), а многие зрители и критики сравнивали ее с «Изгоняющим дьявола» и «Ребенком Розмари».

Сюжет ленты разворачивается вокруг художницы-миниатюристки Энни, в семье которой начинают происходить необъяснимые события сразу после смерти ее матери. Женщина решает обратиться в группу поддержки, но лишь глубже погружается в темные тайны прошлого.

Варвар

Год: 2022.

Страна: США, Болгария.

Режиссер: Зак Креггер.

В главных ролях: Джорджин Кэмпбелл, Билл Скарсгард, Джастин Лонг, Мэттью Патрик Дэвис, Ричард Брэйк.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Варвар»

Американский актер Зак Креггер дебютировал в режиссуре еще во второй половине 2000-х, но именно «Варвар» стал его первым сольным проектом. Лента получила номинацию на «Сатурн» в категории «Лучший фильм ужасов», а издание Variety включило ее в рейтинг лучших хорроров 2022 года, определив на третье место (выше — лишь «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга и «Целиком и полностью Луки Гуаданьино).

Завязка «Варвара» может показаться довольно клишированной: молодая девушка Тэсс приезжает на собеседование в Детройт. Но в доме, который она заранее забронировала через онлайн-сервис, уже расположился другой постоялец; парень уверен, что произошла ошибка, и предлагает Тэсс остаться.

И все же история оказывается гораздо глубже: впоследствии Креггер вводит еще одну сюжетную линию, которая разворачивается в том же доме, но в 1980-х, — и зрителей, которые были уверены, что тот самый парень окажется маньяком, ожидает большой сюрприз.

Два, три, демон, приди!

Год: 2022.

Страна: Австралия, Великобритания.

Режиссеры: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу.

В главных ролях: Софи Уайлд, Александра Дженсен, Джо Берд, Миранда Отто, Отис Дханджи.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Два, три, демон, приди!»

Напомним, что «Варвар» ограничился лишь номинацией на «Сатурн», а все потому, что победа в итоге досталась австралийскому хоррору «Два, три, демон, приди!», который в оригинале называется не так зловеще — «Поговори со мной». Это дебютный фильм братьев Филиппу, который был высоко оценен критиками, а также режиссером Питером Джексоном: автор киносаги «Властелин колец» назвал картину безжалостной и очень напряженной.

В центре сюжета — жуткая керамическая рука. С ее помощью подростки вызывают призраков: нужно лишь пожать эту ладонь и сказать: «Поговори со мной». Духа даже можно впустить в себя, но только на полторы минуты. Разумеется, однажды кто-то должен был нарушить это правило.