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Самые страшные фильмы — лучшие фильмы ужасов и триллеры: список и рейтинг
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:00

7 мин.

Не для слабонервных: 6 фильмов, которые лучше не смотреть на ночь

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Реинкарнация»
Фото Кадр из фильма «Реинкарнация»
Кадр из фильма «Два, три, демон, приди!»
Фото Кадр из фильма «Два, три, демон, приди!»
Кадр из фильма «Варвар»
Фото Кадр из фильма «Варвар»
Кадр из фильма «Реинкарнация»
Фото Кадр из фильма «Реинкарнация»
Кадр из фильма «Дом, который построил Джек»
Фото Кадр из фильма «Дом, который построил Джек»
Кадр из фильма «Убийство священного оленя»
Фото Кадр из фильма «Убийство священного оленя»
Кадр из фильма «Ведьма»
Фото Кадр из фильма «Ведьма»
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Хорроры, триллеры, ленты с кровавыми и жестокими сценами — все эти фильмы противопоказаны особо впечатлительным зрителям. В качестве примеров на ум сразу же приходят такие известные франшизы, как «Хэллоуин», «Кошмар на улице Вязов» или «Восставший из ада». При этом самой страшной кинокартиной недавно признали «Синистер» с Итаном Хоуком (рейтинг был опубликован проектом Science of Scare). А вот еще несколько достойных фильмов для киноманов с крепкими нервами.

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Ведьма

Год: 2015.
Страна: США, Канада, Великобритания.
Режиссер: Роберт Эггерс.
В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Ральф Айнесон, Кейт Дики, Харви Скримшо, Элли Грэйнджер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Ведьма»

В 2015 году американский режиссер Роберт Эггерс дебютировал в большом кино с картиной «Ведьма». В оригинале ее название чуть длиннее — «Ведьма: Сказка Новой Англии» (The Witch: A New-England Folktale), что намекает не только на место действия (регион на северо-востоке США), но и на жанр. Речь идет о фолк-хорроре, к которому также относятся «Плетеный человек» с Кристофером Ли или, например, «Солнцестояние» с Флоренс Пью.

В центре истории — семья поселенцев, которая живет на уединенной ферме. Когда пропадает их новорожденный сын, подозрение падает на старшую дочь Томасин: девушку обвиняют в колдовстве, но это становится только началом череды мистических событий.

Стоит отметить, что «Ведьму» оценил даже король ужасов Стивен Кинг: на своей странице писатель признался, что этот напряженный фильм напугал его до чертиков.

Убийство священного оленя

Год: 2017.
Страна: Ирландия, Великобритания, США.
Режиссер: Йоргос Лантимос.
В главных ролях: Колин Фаррелл, Николь Кидман, Барри Кеоган, Рэффи Кэссиди, Санни Сулджик.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Убийство священного оленя»

К 2017 году грек Йоргос Лантимос уже успел покорить Каннский кинофестиваль, выиграв в 2009-м в секции «Особый взгляд» («Клык») и получив в 2015-м приз жюри основного конкурса («Лобстер»), а также заработать свою первую номинацию на «Оскар». Его следующая лента — психологический триллер «Убийство священного оленя» — вновь была отмечена в Каннах, но на сей раз за лучший сценарий.

В этом фильме нет ни сверхъестественных существ, ни многочисленных скримеров — и все же «Убийство священного оленя» вызывает у многих зрителей тревогу и дискомфорт. Кроме того, открывающая сцена во всех подробностях демонстрирует операцию на сердце, что для некоторых может оказаться весьма неприятным зрелищем.

Название картины отсылает к древнегреческому мифу о царе Агамемноне, который разгневал Артемиду, убив ее оленя, и, чтобы задобрить богов, был вынужден принести в жертву собственную дочь. Перед страшным выбором встает и главный герой фильма: однажды судьба сводит кардиохирурга Стивена с сыном его бывшего пациента, который умер в ходе операции, и 16-летний парень начинает терроризировать семью Стивена.

Дом, который построил Джек

Год: 2018.
Страна: Дания, Франция, Швеция, Германия.
Режиссер: Ларс фон Триер.
В главных ролях: Мэтт Диллон, Бруно Ганц, Ума Турман, Шиван Фэллон Хоган, Софи Гробель.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Дом, который построил Джек»

«Дом, который построил Джек» — еще один провокационный фильм, премьера которого состоялась в рамках Каннского кинофестиваля (правда, в отличие от «Убийства священного оленя», вне конкурса). Он также ознаменовал возвращение скандального датского режиссера Ларса фон Триера на Лазурный Берег. Напомним, что в 2011-м он стал персоной нон грата из-за неосторожных высказываний.

Дебютный показ триллера в Каннах сразу обеспечил ему место в списках фильмов не для слабонервных. Зрители толпами выходили из зала, а режиссера обвиняли в обилии неоправданной жестокости, в особенности — по отношению к женщинам и детям. При этом французский киножурнал Cahiers du Cinema включил «Дом, который построил Джек» в десятку лучших картин 2018 года.

Действие ленты начинается в 1970-х: в течение следующих 12 лет центральный персонаж Джек совершит десятки убийств, однако фильм сосредоточится на пяти инцидентах. Случайная попутчица, наивная подруга и даже сыновья его девушки — жертвой может стать кто угодно.

Реинкарнация

Год: 2018.
Страна: США.
Режиссер: Ари Астер.
В главных ролях: Тони Коллетт, Гэбриел Бирн, Алекс Вулф, Милли Шапиро, Энн Дауд.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.
Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Реинкарнация»

«Реинкарнация» стала полнометражным дебютом американского режиссера Ари Астера, впоследствии снявшего не менее пугающее «Солнцестояние». В итоге его прорыв был отмечен премией «Сатурн», а сам проект получил две номинации — «Лучший фильм ужасов» и «Лучшая актриса».

В уже упомянутом выше рейтинге самых страшных картин по версии проекта Science of Scare «Реинкарнация» занимает шестое место. По итогам 2018 года она вошла в списки лучших хорроров (например, на сайте Rotten Tomatoes фильму досталось второе место), а многие зрители и критики сравнивали ее с «Изгоняющим дьявола» и «Ребенком Розмари».

Сюжет ленты разворачивается вокруг художницы-миниатюристки Энни, в семье которой начинают происходить необъяснимые события сразу после смерти ее матери. Женщина решает обратиться в группу поддержки, но лишь глубже погружается в темные тайны прошлого.

Варвар

Год: 2022.
Страна: США, Болгария.
Режиссер: Зак Креггер.
В главных ролях: Джорджин Кэмпбелл, Билл Скарсгард, Джастин Лонг, Мэттью Патрик Дэвис, Ричард Брэйк.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Варвар»

Американский актер Зак Креггер дебютировал в режиссуре еще во второй половине 2000-х, но именно «Варвар» стал его первым сольным проектом. Лента получила номинацию на «Сатурн» в категории «Лучший фильм ужасов», а издание Variety включило ее в рейтинг лучших хорроров 2022 года, определив на третье место (выше — лишь «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга и «Целиком и полностью Луки Гуаданьино).

Завязка «Варвара» может показаться довольно клишированной: молодая девушка Тэсс приезжает на собеседование в Детройт. Но в доме, который она заранее забронировала через онлайн-сервис, уже расположился другой постоялец; парень уверен, что произошла ошибка, и предлагает Тэсс остаться.

И все же история оказывается гораздо глубже: впоследствии Креггер вводит еще одну сюжетную линию, которая разворачивается в том же доме, но в 1980-х, — и зрителей, которые были уверены, что тот самый парень окажется маньяком, ожидает большой сюрприз.

Два, три, демон, приди!

Год: 2022.
Страна: Австралия, Великобритания.
Режиссеры: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу.
В главных ролях: Софи Уайлд, Александра Дженсен, Джо Берд, Миранда Отто, Отис Дханджи.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.
Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Два, три, демон, приди!»

Напомним, что «Варвар» ограничился лишь номинацией на «Сатурн», а все потому, что победа в итоге досталась австралийскому хоррору «Два, три, демон, приди!», который в оригинале называется не так зловеще — «Поговори со мной». Это дебютный фильм братьев Филиппу, который был высоко оценен критиками, а также режиссером Питером Джексоном: автор киносаги «Властелин колец» назвал картину безжалостной и очень напряженной.

В центре сюжета — жуткая керамическая рука. С ее помощью подростки вызывают призраков: нужно лишь пожать эту ладонь и сказать: «Поговори со мной». Духа даже можно впустить в себя, но только на полторы минуты. Разумеется, однажды кто-то должен был нарушить это правило.

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