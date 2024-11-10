Тлен и мрак: 10 самых жутких советских мультфильмов

Советские мультфильмы часто ассоциируются с добротой и теплотой, но среди них есть и те, что способны внушить настоящий страх. Художники и режиссеры мастерски использовали анимацию, чтобы создавать жуткую атмосферу и поднимать философские, а порой откровенно пугающие темы. В этой подборке собраны десять советских мультфильмов, которые не оставят равнодушными и напомнят, что страх может скрываться в самых неожиданных историях.

Сказка сказок

Год: 1979.

Страна: СССР.

Режиссер: Юрий Норштейн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из мультфильма «Сказка сказок», реж. Юрий Норштейн/ Союзмультфильм

Мрачный, наполненный тревогой мультфильм 1979 года состоит из историй разного времени, а где-то и вовсе выдуманных. В центре сюжета оказывается серенький волчок из колыбельной. Темы войны и потери, детские воспоминания и взрослые рассуждения — всему этому найдется место в «Сказке сказок».

Его жена курица

Год: 1990.

Страна: СССР.

Режиссер: Игорь Ковалев.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из мультфильма «Его жена курица», реж. Игорь Ковалев/ Пилот

Экспериментальный анимационный фильм студии «Пилот» рассказывает о жизни якобы обычной советской семьи. Только вот неожиданно жена главного героя превращается в курицу. Мультфильм высмеивает абсурд и однообразие быта, раскрывая социальные и личные проблемы через сюрреалистические образы.

Полигон

Год: 1977.

Страна: СССР.

Режиссер: Анатолий Петров.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из мультфильма «Полигон», реж. Анатолий Петров/ Союзмультфильм

Фантастический мультфильм, созданный на основе одноименного рассказа Севера Гансовского. Инновационное оружие — беспилотный танк, способный мыслить и улавливать эмоции противника (так называемые «волны страха») выходит из-под контроля во время испытаний.

В первую очередь мультипликационная работа запоминается своим внешним видом. При создании «Полигона» использовалась особая техника, позволяющая создать невероятно детализированные и настолько же пугающие лица персонажей.

Контакт

Год: 1978.

Страна: СССР.

Режиссер: Владимир Тарасов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из мультфильма «Контакт», реж. Владимир Тарасов/ Союзмультфильм

Фантастический мультфильм, как можно догадаться из названия, рассказывает о контакте человека с инопланетной жизнью. По сюжету ленты беспечный художник во время отдыха сталкивается с пришельцем-хамелеоном, способным копировать внешний вид увиденных предметов.

И пусть во взрослом возрасте «Контакт», наполненный психоделическими образами, вряд ли окажется столь пугающим, для ребенка картинка мультфильма может как минимум доставить дискомфорт. Интересно, что в качестве саундтрека в проекте используется хорошо известная музыка: ее узнают те, кто хоть раз смотрел легендарную ленту Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец».

Халиф-аист

Год: 1981.

Страна: СССР.

Режиссер: Валерий Угаров.

В ролях: Владимир Басов, Михаил Светин, Борис Новиков.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из мультфильма «Халиф-аист», реж. Валерий Угаров/ Союзмультфильм

Образы мультфильма, созданные на основе одноименной сказки Вильгельма Наума, с большой вероятностью будут сниться зрителю еще не один день после просмотра. И сны эти будут далеко не самым приятным зрелищем. История халифа (верховного правителя мусульман в арабских странах. — Прим.ред.), от скуки решившего превратиться в птицу, надолго запоминается своим жутким визуалом и вызывает без преувеличения первобытный страх.

Будет ласковый дождь

Год: 1984.

Страна: СССР.

Режиссер: Назим Туляходжаев.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из мультфильма «Будет ласковый дождь», реж. Назим Туляходжаев/ Узбекфильм

Мультипликационная экранизация одноименного рассказа Рэя Брэдбери повествует о жизни робота, пережившего глобальную катастрофу. 31 декабря 2026 года механизм готовит праздничный новогодний ужин для семьи, в которой живет, только вот незадача — все домочадцы, в отличии от автоматического работника, не смогли пережить катаклизм. От всех людей остались лишь состоящие из пепла силуэты, а единственным живым существом из плоти и крови, показанным в мультфильме, оказывается прилетающая в дом птица.

Перевал

Год: 1988.

Страна: СССР.

Режиссер: Владимир Тарасов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из мультфильма «Перевал», реж. Владимир Тарасов/ Союзмультфильм

Еще одна работа Владимира Тарасова — леденящая душу экранизация романа Кира Булычева «Поселок». Проект способен без особых трудностей напугать человека почти любого возраста. На экране царит темнейшая ночь, а все действие наполнено мрачными и сюрреалистическими образами, которые словно фотографии отпечатываются в сознании и долго не выходят из головы. Увы или к счастью, история о выживании на далекой планете оказалась незаконченной, ведь «Перевал» переносит на экран лишь часть книги-первоисточника.

Большой Тылл

Год: 1980.

Страна: Эстония, СССР.

Режиссер: Рейн Раамат.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из мультфильма «Большой Тылл», реж. Рейн Раамат/ Таллинфильм

Основанный на эстонских народных сказаниях мультфильм по праву считается одним из самых пугающих творений советской мультипликации. История богатыря Большого Тылля далека от легкомысленной интонации и наполнена трагичностью. При этом мультфильм не стесняется жестокости, а характерная рисовка завораживает и плотно отпечатывается в памяти.

Фру-89. Слева направо

Год: 1989.

Страна: СССР.

Режиссер: Иван Максимов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Фото Кадр из мультфильма «Фру-89. Слева направо», реж. Иван Максимов/ Союзмультфильм

Если вы хоть раз видели этот короткометражный мультфильм, то без всяких сомнений не забудете его уже никогда. Произведение представляет из себя сюрреалистичную картину: начинается все с луны, попадающей в мясорубку. Из нее появляются пугающие существа, чье движение происходит, как и написано в названии мультфильма, слева направо. В конце же оказывается, что все это лишь видения голодного щенка, ждущего косточку. Впрочем, стоит упомянуть, что данное творение мультипликатора Ивана Максимова не предназначалось для детей.

Ежик в тумане

Год: 1975.

Страна: СССР.

Режиссер: Юрий Норштейн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из мультфильма «Ежик в тумане», реж. Юрий Норштейн/ Союзмультфильм

Этот проект любим многими поколениями зрителей. При этом хорошо известная всем история Ежика, отправившегося в гости к Медвежонку через таинственный туман, наполнена пугающими и странными существами. Не каждый ребенок сможет спокойно воспринять показанный на экране волшебный мир.