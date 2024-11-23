На ночь лучше не смотреть: 7 жутких зарубежных мультфильмов

Анимационные ленты — это не только добрые сказки о принцессах и говорящих животных. Порой режиссеры выпускают мультфильмы о жутких монстрах, призраках и даже маньяках. Собрали несколько подобных картин, в которых мрачный визуал сочетается со страшными историями.

Франкенвини

Год: 2012.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Тим Бертон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из мультфильма «Франкенвини» / реж. Тим Бертон / Walt Disney Pictures

В далеком 1984 году мастер жутких историй Тим Бертон выпустил короткометражку «Франкенвини», которую почти 30 лет спустя превратил в полнометражный мультфильм. В центре событий — мальчик Виктор Франкенштейн, чье имя буквально намекает на сюжет ленты. Когда его любимый пес Спарки погибает, школьник решает воскресить его с помощью науки.

В активе анимационного проекта — номинации на все главные кинонаграды: «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, а также две премии «Сатурн».

Девять

Год: 2009.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Шэйн Экер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из мультфильма «Девять» / реж. Шэйн Экер / Focus Features

В альтернативной вселенной мультфильма «Девять» человечество было уничтожено роботами, созданными искусственным интеллектом. Последняя надежда — это девять тряпичных кукол, в которые один ученый вложил частички человеческой души и воспоминаний о своих близких.

Среди продюсеров проекта — Тимур Бекмамбетов и Тим Бертон. Главного героя — куклу под номером 9 — в оригинале озвучил Элайджа Вуд, а для российского проката свой голос персонажу подарил Константин Хабенский.

Рождественская история

Год: 2009.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Роберт Земекис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из мультфильма «Рождественская история» / реж. Роберт Земекис / Walt Disney Pictures

В основу мультфильма от оскароносного режиссера Роберта Земекиса («Форрест Гамп») легла повесть Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями». Центральный персонаж истории — старый скупердяй Эбенезер Скрудж, которого в сочельник посещают три жутких призрака.

Духи Прошлого, Настоящего и Грядущего Рождества показывают жестокому скряге, как сложится его жизнь, если он не изменится к лучшему, и даже приводят Эбенезера к его собственной могиле.

Коралина в Стране Кошмаров

Год: 2008.

Страна: США.

Режиссер: Генри Селик.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из мультфильма «Коралина в Стране Кошмаров» / реж. Генри Селик / Focus Features

Мрачная сказка «Коралина в Стране Кошмаров», снятая по повести Нила Геймана, переносит зрителей в параллельный мир, который главная героиня находит за секретной дверцей в новом доме. Там девочка встречает жуткие копии своих родителей. Героиня понимает, что ее настоящим матери и отцу теперь грозит опасность в реальном мире.

Анимационная лента заработала номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, однако на всех кинопремиях уступила трогательному мультфильму «Вверх».

Обитатели холмов

Год: 1978.

Страна: Великобритания.

Режиссеры: Мартин Розен, Джон Хабли.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из мультфильма «Обитатели холмов» / реж. Мартин Розен, Джон Хабли / Nepenthe Productions, Watership Productions

Казалось бы, мультфильм о приключениях кроликов просто не может быть мрачным и пугающим. Однако экранизация романа «Обитатели холмов» Ричарда Адамса доказывает обратное: герои картины отправляются на поиски нового дома, но по пути им приходится отчаянно бороться за выживание.

Стоит отметить, что мультипликаторы не побоялись показать дикую природу без прикрас. За это в 1979 году «Обитатели холмов» получили премию «Сатурн» в категории «Лучший анимационный фильм».

Истинная грусть

Год: 1998.

Страна: Япония.

Режиссер: Сатоси Кон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из мультфильма «Истинная грусть» / реж. Сатоси Кон / Madhouse

Анимационный психологический триллер «Истинная грусть» повествует о бывшей поп-звезде по имени Мима Киригоэ. После ухода из музыкальной группы девушка решает сосредоточиться на актерской карьере, однако не всем фанатам такой поворот событий пришелся по душе. Однажды Мима находит в сети дневник, который кто-то ведет от ее имени.

В копилке пугающего мультфильма — участие в международном фестивале «Фантазия», который продвигает авторские и малобюджетные проекты.

Дом-монстр

Год: 2006.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Гил Кинан.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из мультфильма «Дом-монстр» / реж. Гил Кинан / Sony Pictures

Действие мультипликационного ужастика «Дом-монстр» разворачивается накануне Хэллоуина. Трое подростков становятся свидетелями того, как один из домов по соседству оживает и поглощает приблизившихся к нему людей. Теперь друзья намерены остановить огромного монстра, за фасадом которого хранится множество тайн.

В 2007 году лента претендовала на престижные премии «Оскар» и «Золотой глобус», но уступила менее жутким конкурентам — мультфильмам «Тачки» и «Делай ноги».