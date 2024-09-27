Палочки вверх: 10 известных цитат профессора Макгонагалл

Сегодня, 18:00
Британская актриса Мэгги Смит скончалась в больнице в возрасте 89 лет. О ее смерти сообщили родственники. Двое детей и пятеро внуков Мэгги Смит сейчас тяжело переживают утрату.
70 лет своей жизни актриса посвятила театру и кино: она многократный обладатель премий «Эмми», «Золотой глобус» и BAFTA. За свои заслуги в области искуссва Мэгги Смит даже получила титул Дамы-командора Ордена Британской империи.
Актрису знают по фильмам «Действуй, сестра», «Последний сентябрь», «Джейн Остин», «Аббатство Даунтон» и другим. И, конечно, нельзя не вспомнить всю серию фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, где Смит выступила в роли харизматичной профессора Макгонагалл.
Героиня запомнилась зрителям как остроумная, мудрая и добрая волшебница, которая всегда вставала на сторону справедливости и помогала главным героям даже во время смертельной опасности. Например, многие фанаты вспоминают ее появление в последней части франшизы «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2». Там героиня вызывает на защиту школы магии Хогвартс каменных истуканов, восторженно признаваясь, что всегда мечтала это сделать.
Но особенно сильно профессора, конечно же, ценили за ее остроумие и мудрость. Вспоминаем самые известные высказывания Минервы Макгонагалл.
«— Может, стоит превратить одного из вас в часы, чтобы остальные не опаздывали?
— Но мы заблудились!
— Тогда, может, в карту?»
***
«Вы прекрасно выглядите, Поттер. Так что не будьте на меня в обиде, если я не освобожу вас от домашнего задания. Но не сомневайтесь, в случае смерти выполнять его не обязательно.»
***
«— Это правда, что вы повысили голос на профессора Амбридж?
— Да, — сказал Гарри.
— Вы обвинили ее во лжи?
— Да.
— Вы сказали ей, что Тот-Кого-Нельзя-Называть возродился?
— Да.
Профессор МакГонагалл села за письменный стол и, хмуря брови, поглядела на Гарри. Потом сказала:
— Возьмите-ка печенье, Поттер.
— Что взять?»
***
«Поттер, я помогу вам стать мракоборцем, даже если это будет последнее, что я сделаю в жизни!»
***
«Смелость не оправдывает глупости»
***
«Мы, учителя, довольно сведущи в магии, знаете ли»
***
«— Скажите, почему, когда что-нибудь происходит, вы трое всегда оказываетесь рядом?
— Поверьте, профессор Снегг, я задаю себе тот же вопрос уже целых шесть лет.»
***
«Я очень разочарована в вас мисс Грейнджер, минус пять очков Гриффиндору. Что касается вас джентльмены, пять очков...присваиваются каждому из вас за потрясающее везение!»
***
«Поттер — мальчик! А не кусок мяса!»
***
«— Наш директор взял кратковременный отпуск, — сказала профессор Макгонагалл, указывая на дыру в оконном стекле, имевшую очертания Снегга»