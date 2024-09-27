Палочки вверх: 10 известных цитат профессора Макгонагалл

Британская актриса Мэгги Смит скончалась в больнице в возрасте 89 лет. О ее смерти сообщили родственники. Двое детей и пятеро внуков Мэгги Смит сейчас тяжело переживают утрату.

70 лет своей жизни актриса посвятила театру и кино: она многократный обладатель премий «Эмми», «Золотой глобус» и BAFTA. За свои заслуги в области искуссва Мэгги Смит даже получила титул Дамы-командора Ордена Британской империи.

Актрису знают по фильмам «Действуй, сестра», «Последний сентябрь», «Джейн Остин», «Аббатство Даунтон» и другим. И, конечно, нельзя не вспомнить всю серию фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, где Смит выступила в роли харизматичной профессора Макгонагалл.

Героиня запомнилась зрителям как остроумная, мудрая и добрая волшебница, которая всегда вставала на сторону справедливости и помогала главным героям даже во время смертельной опасности. Например, многие фанаты вспоминают ее появление в последней части франшизы «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2». Там героиня вызывает на защиту школы магии Хогвартс каменных истуканов, восторженно признаваясь, что всегда мечтала это сделать.

Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2»

Но особенно сильно профессора, конечно же, ценили за ее остроумие и мудрость. Вспоминаем самые известные высказывания Минервы Макгонагалл.

«— Может, стоит превратить одного из вас в часы, чтобы остальные не опаздывали?

— Но мы заблудились!

— Тогда, может, в карту?»

***

«Вы прекрасно выглядите, Поттер. Так что не будьте на меня в обиде, если я не освобожу вас от домашнего задания. Но не сомневайтесь, в случае смерти выполнять его не обязательно.»

***

«— Это правда, что вы повысили голос на профессора Амбридж?

— Да, — сказал Гарри.

— Вы обвинили ее во лжи?

— Да.

— Вы сказали ей, что Тот-Кого-Нельзя-Называть возродился?

— Да.

Профессор МакГонагалл села за письменный стол и, хмуря брови, поглядела на Гарри. Потом сказала:

— Возьмите-ка печенье, Поттер.

— Что взять?»

***

Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната»

«Поттер, я помогу вам стать мракоборцем, даже если это будет последнее, что я сделаю в жизни!»

***

«Смелость не оправдывает глупости»

***

«Мы, учителя, довольно сведущи в магии, знаете ли»

***

«— Скажите, почему, когда что-нибудь происходит, вы трое всегда оказываетесь рядом?

— Поверьте, профессор Снегг, я задаю себе тот же вопрос уже целых шесть лет.»

***

«Я очень разочарована в вас мисс Грейнджер, минус пять очков Гриффиндору. Что касается вас джентльмены, пять очков...присваиваются каждому из вас за потрясающее везение!»

***

«Поттер — мальчик! А не кусок мяса!»

***

«— Наш директор взял кратковременный отпуск, — сказала профессор Макгонагалл, указывая на дыру в оконном стекле, имевшую очертания Снегга»