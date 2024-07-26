Астронавт, топ-менеджер, агент ФБР: лучшие роли Сандры Буллок

Сегодня исполняется 60 лет лауреату премий «Оскар» и «Золотой глобус» и обладательнице звезды на Голливудской аллее славы Сандре Буллок. В честь юбилея вспомнили разноплановые и интересные роли, в которых актриса демонстрирует весь свой талант.

Энни Портер в фильме «Скорость» (1994)

Режиссерский дебют Яна де Бонта, сделавший из сыгравших главные роли Киану Ривза и Сандры Буллок настоящих звезд. Сюжет боевика незамысловат: все крутится вокруг автобуса, которому нельзя сбрасывать скорость, ведь при остановке заложенная в нем бомба сдетонирует. Весь фильм фактически проходит в замкнутом пространстве. Героям в такой критической обстановке приходится не просто спасать пассажиров, но и пытаться перехитрить заминировавшего автобус террориста.

Фото Кадр из фильма «Скорость»

Качественно поставленный экшен и напряжение, заставляющее переживать за происходящее на экране, сделали из ленты де Бонта настоящий хит проката, собравший более 350 миллионов долларов при бюджете в 30.

Люси в фильме «Пока ты спал» (1995)

Лента 1995 года закрепила Буллок в статусе актрисы, чье имя на афише способно заманить рядового зрителя в кинотеатры. При этом Сандра была не первой претенденткой на роль, которая принесла ей номинацию на «Золотой глобус». В фильме могли поучаствовать Джулия Робертс и Дэми Мур, но обе отказались.

Фото Кадр из фильма «Пока ты спал»

Романтическая комедия «Пока ты спал» рассказывает сентиментальную историю о том, как героиня Буллок по имени Люси — обычная работница транспортного управления Чикаго — спасает потерявшего сознание и упавшего на рельсы мужчину. Герой, на которого до падения было совершено нападение, оказывается в коме, а Люси принимают за его невесту.

Агент ФБР Грейси Харт в фильме «Мисс Конгениальность» (2000)

Можно долго спорить о качестве фильма «Мисс Конгениальность», но сложно игнорировать комедийный талант Буллок. Актриса сыграла в фильме агента ФБР по имени Грейси. По сюжету ради разоблачения преступника ей надо внедриться в среду участниц конкурса «Мисс Соединенные Штаты».

Фото Кадр из фильма «Мисс Конгениальность»

Несмотря на очень спорные отзывы критиков, лента стала хитом проката и принесла Сандре Буллок номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса в комедии/мюзикле».

Кейт Форстер в фильме «Дом у озера» (2006)

В романтической мелодраме «Дом у озера» произошло воссоединение Буллок со своим экранным партнером по фильму «Скорость» Киану Ривзом.

Фото Кадр из фильма «Дом у озера»

В центре истории — девушка-врач, решившая переехать ближе к работе. Для следующего жильца своего бывшего дома она оставляет записку с извинениями, что оставляет место жительства в неидеальном состоянии. Сообщение находит герой Киану Ривза по имени Алекс. Но все описанные в записке недочеты просто отсутствуют, а дом не выглядит жилым. В ходе повествования выясняется, что герои находятся в одном и том же месте, но в разном времени, а единственный способ их общения друг с другом — переписка.

Топ-менеджер Маргарет Тэйт в фильме «Предложение» (2009)

Еще один ромком в карьере Буллок. Актриса сыграла деспотичного менеджера, который хоть и пользуется уважением у подчиненных, но держит всех в страхе. В один момент Маргарет Тэйт оказывается в очень нелегкой ситуации: будучи гражданкой Канады, она просрочила визу в Америку, и теперь ей грозит депортация. Героиня решает сделать предложение одному из своих подчиненных, чтобы исправить положение.

Фото Кадр из фильма «Предложение»

«Предложение» стало успешным в прокате и вновь принесло Буллок номинацию на «Золотой глобус».

Приемная мать Ли Энн Туи в фильме «Невидимая сторона» (2009)

Фильм рассказывает историю Майкла Оэра — молодого афроамериканца, попавшего в приемную семью. Новые родители поддерживают доброго и сильного парня, что помогает ему реализоваться в спорте и впоследствии поступить в Университет Миссисипи. Основанная на реальных событиях спортивная драма Джона Ли Хэнкока принесла Сандре Буллок премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Фото Кадр из фильма «Невидимая сторона»

Лента также стала невероятно успешной в прокате, преодолев планку сборов в 300 миллионов при бюджете в 29.

Астронавт Райан Стоун в фильме «Гравитация» (2013)

Лента Альфонсо Куарона собрала ворох наград, среди которых нашлось место и семи статуэткам «Оскар». Сандра Буллок за свою роль также удостоилась номинации, но, увы, проиграла в нелегкой борьбе Кейт Бланшетт. Это не умаляет актерского таланта артистки, исполнившей роль астронавта, которая застряла в космосе в полном одиночестве.

Фото Кадр из фильма «Гравитация»

Технотриллер Куарона не только собрал многие награды, но и стал невероятно успешным и среди массового зрителя, собрав более 700 миллионов долларов в прокате.