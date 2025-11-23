Не по сценарию: 5 сцен, снятых без ведома актеров

Актеры привыкли жить под прицелом видеокамер: они естественно ведут в себя в кадре и способны изобразить даже самых сложных персонажей. Но бывает так, что операторы и режиссеры решают добавить в фильм сцену, о которой артист не догадывался. И тут даже профессионалы впадают в ступор. Рассказали о случаях, когда в фильм попали сцены, не согласованные с актерами.

Том Хэнкс, многие сцены в «Изгое»

Фильм рассказывает о мужчине, выжившем в авиакатастрофе и оказавшемся на необитаемом острове прямо посреди океана. Неудивительно, что Том Хэнкс, вживаясь в роль, сам чуть не сошел с ума. В одном из интервью актер рассказал, что его постоянно исподтишка снимал Роберт Земекис: «Этот фильм о физическом действии, и я даже не осознавал, что камеры были размещены буквально в каждом углу. Там, где я пытался построить плот, разломить кокос, разжечь костер... Меня снимали повсюду, даже там, где я этого не осознавал». То, что многие сцены в итоге включили в фильм, актер узнал только после релиза проекта.

Фото Кадр из фильма «Изгой», реж. Роберт Земекис, 20th Century Fox

Райан Гослинг и Клэр Фой, сцена с детьми в «Человеке на Луне»

За две недели до съемок Гослинг и Фой репетировали съемки с детьми, которые должны были играть детей главных героев в фильме. И все это было запечатлено на видеокамеру. Актеры не подозревали, что эти тренировочные кадры будут включены в финальную версию «Человека на Луне».

Фото Кадр из фильма «Человек на Луне», реж. Дэмьен Шазелл, DreamWorks Pictures

Монтажер Том Кросс поделился: «Некоторые из репетиционных сцен оказались более естественными, чем итоговые. Актеры полностью вжились в роль, и это прекрасно видно в неофициальном материале. Именно поэтому мы включили его в фильм: создавалось ощущение, что мы подглядывали за настоящей семьей».

Шэрон Стоун, допрос в «Основном инстинкте»

Кажется, все видели откровенный допрос Кэтрин Трамелл в «Основном инстинкте». Исполнительница роли Шэрон Стоун об этой сцене, конечно, знала, но даже не догадывалась о том, в каком ракурсе она будет сниматься. И уж тем более не ведала, что пикантные кадры в итоге добавят в фильм. Кроме того, она утверждает, что ее обманом заставили снять нижнее белье, сказав, что ничего интимного в кадр точно не попадет.

Фото Кадр из фильма «Основной инстинкт», реж. Пол Верховен, Carolco Pictures

Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей в «Грязных танцах»

Помните ли вы сцену, где Бэби и Джонни в «Грязных танцах» флиртуют друг с другом и танцуют под Love Is Strange? Интересно узнать, но эта сцена изначально не была включена в сценарий — актеры просто упражнялись, чтобы изобразить идеальную химию между героями. Суэйзи и Грей не знали, что их снимают.

Фото Кадр из фильма «Грязные танцы», реж. Эмиль Ардолино, Vestron Pictures

Режиссер решил включить эту сцену в итоговую версию фильма, которая в конечном итоге стала одной из самых запоминающихся для зрителей.