Сцены, которые были включены в фильм без согласия актеров
Фильмы и сериалы

Сегодня, 10:00

3 мин.

Не по сценарию: 5 сцен, снятых без ведома актеров

Дарья Хромова
Автор
5 сцен, которые были включены в фильм без согласия актеров
Фото Кадры из фильмов: «Основной инстинкт», «Сумерки»

Актеры привыкли жить под прицелом видеокамер: они естественно ведут в себя в кадре и способны изобразить даже самых сложных персонажей. Но бывает так, что операторы и режиссеры решают добавить в фильм сцену, о которой артист не догадывался. И тут даже профессионалы впадают в ступор. Рассказали о случаях, когда в фильм попали сцены, не согласованные с актерами.

Том Хэнкс, многие сцены в «Изгое»

Фильм рассказывает о мужчине, выжившем в авиакатастрофе и оказавшемся на необитаемом острове прямо посреди океана. Неудивительно, что Том Хэнкс, вживаясь в роль, сам чуть не сошел с ума. В одном из интервью актер рассказал, что его постоянно исподтишка снимал Роберт Земекис: «Этот фильм о физическом действии, и я даже не осознавал, что камеры были размещены буквально в каждом углу. Там, где я пытался построить плот, разломить кокос, разжечь костер... Меня снимали повсюду, даже там, где я этого не осознавал». То, что многие сцены в итоге включили в фильм, актер узнал только после релиза проекта.

Кадр из фильма «Изгой», реж. Роберт Земекис, 20th Century Fox
Фото Кадр из фильма «Изгой», реж. Роберт Земекис, 20th Century Fox

Райан Гослинг и Клэр Фой, сцена с детьми в «Человеке на Луне»

За две недели до съемок Гослинг и Фой репетировали съемки с детьми, которые должны были играть детей главных героев в фильме. И все это было запечатлено на видеокамеру. Актеры не подозревали, что эти тренировочные кадры будут включены в финальную версию «Человека на Луне».

Кадр из фильма «Человек на Луне», реж. Дэмьен Шазелл, DreamWorks Pictures
Фото Кадр из фильма «Человек на Луне», реж. Дэмьен Шазелл, DreamWorks Pictures

Монтажер Том Кросс поделился: «Некоторые из репетиционных сцен оказались более естественными, чем итоговые. Актеры полностью вжились в роль, и это прекрасно видно в неофициальном материале. Именно поэтому мы включили его в фильм: создавалось ощущение, что мы подглядывали за настоящей семьей».

Райан Гослинг.Биография Райана Гослинга: от «Клуба Микки Мауса» до роли Кена

Шэрон Стоун, допрос в «Основном инстинкте»

Кажется, все видели откровенный допрос Кэтрин Трамелл в «Основном инстинкте». Исполнительница роли Шэрон Стоун об этой сцене, конечно, знала, но даже не догадывалась о том, в каком ракурсе она будет сниматься. И уж тем более не ведала, что пикантные кадры в итоге добавят в фильм. Кроме того, она утверждает, что ее обманом заставили снять нижнее белье, сказав, что ничего интимного в кадр точно не попадет.

Кадр из фильма «Основной инстинкт», реж. Пол Верховен, Carolco Pictures
Фото Кадр из фильма «Основной инстинкт», реж. Пол Верховен, Carolco Pictures

Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей в «Грязных танцах»

Помните ли вы сцену, где Бэби и Джонни в «Грязных танцах» флиртуют друг с другом и танцуют под Love Is Strange? Интересно узнать, но эта сцена изначально не была включена в сценарий — актеры просто упражнялись, чтобы изобразить идеальную химию между героями. Суэйзи и Грей не знали, что их снимают.

Кадр из фильма «Грязные танцы», реж. Эмиль Ардолино, Vestron Pictures
Фото Кадр из фильма «Грязные танцы», реж. Эмиль Ардолино, Vestron Pictures

Режиссер решил включить эту сцену в итоговую версию фильма, которая в конечном итоге стала одной из самых запоминающихся для зрителей.

Не&nbsp;пойман&nbsp;&mdash; не&nbsp;вор: лучшие фильмы про ограбления.Не пойман — не вор: 10 лучших фильмов об ограблениях

Роберт Паттинсон в «Сумерках»

Роберта Паттинсона однажды сняли без согласия и даже оставили, казалось бы, неудачный кадр в фильме.

Кадр из фильма «Сумерки», реж. Кэтрин Хардвик, Summit Entertainment
Фото Кадр из фильма «Сумерки», реж. Кэтрин Хардвик, Summit Entertainment

В одной из сцен Эдвард делает особенно глубокий зевок, когда Белла заходит на урок в класс. «Я правда не знал, что меня снимают... Тогда мне было просто немного холодно, поэтому я и зевнул», — говорил актер. Сцену добавили в итоговую версию фильма.

Гарри Поттер.9 актеров, которые ненавидят свои роли в культовых проектах
Фильмы
