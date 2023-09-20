Седьмой сезон «Рика и Морти»: дата выхода, замена Джастина Ройланда и все, что известно о продолжении мультсериала

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В продолжении мультсериала персонажи столкнутся с новыми загадками мультивселенной. Рассказываем, что уже известно о новом сезоне, увольнении Джастина Ройланда и дате выхода каждого эпизода проекта.
15 октября выйдет седьмой сезон одного из лучших современных мультсериалов «Рик и Морти». Проект рассказывает о путешествиях гениального и немного сумасбродного ученого Рика Санчеса с внуком Морти Смита по мультивселенной.
Одной из главных сюжетных линий седьмого сезона «Рика и Морти» станет поиск Риком C-137 своего главного врага, Рика Прайма. Если верить промо-материалам, в продолжении проекта возможно все: Саммер готова разрушить Межгалактический патриархат, а у Джерри может появиться шанс даже найти работу.
В основном, о сюжете будущего сезона известно не так много, зато Adult Swim представил видео с названиями каждого из десяти эпизодов.
Rick and Morty season 7 episode 1, «How Poopy Got His Poop Back»
«Рик и Морти», седьмой сезон, первая серия «Как Пупи вернул свои какашки».
Rick and Morty season 7 episode 2, «The Jerrick Trap»
«Рик и Морти», седьмой сезон, вторая серия «Ловушка Джеррика».
Rick and Morty season 7 episode 3, «Air Force Wong»
«Рик и Морти», седьмой сезон, третья серия «Военно-воздушные силы Вонга».
Rick and Morty season 7 episode 4, «That's Amorte»
«Рик и Морти», седьмой сезон, четвертая серия «Это Аморте».
Rick and Morty season 7 episode 5, «Unmorticken»
«Рик и Морти», седьмой сезон, пятая серия «Незамкнутый».
Rick and Morty season 7 episode 6, «Rickfending Your Mort»
«Рик и Морти», седьмой сезон, шестая серия «Расправляя свою смерть».
Rick and Morty season 7 episode 7, «Wet Kuat Amortican Summer»
«Рик и Морти», седьмой сезон, седьмая серия «Мокрое Куатское амортическое лето».
Rick and Morty season 7 episode 8, «Rise of the Numbericons: The Movie»
«Рик и Морти», седьмой сезон, восьмая серия «Восстание цифровых иконок: фильм».
Rick and Morty season 7 episode 9, «Mort: Ragnarick»
«Рик и Морти», седьмой сезон, девятая серия «Морт: Рагнарик».
Rick and Morty season 7 episode 10, «Fear No Mort»
«Рик и Морти», седьмой сезон, десятая серия «Не бойся смерти».
Замена Джастина Ройланда
В январе Adult Swim уволила соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда из-за обвинений в домашнем насилии. Он же озвучивал главных и некоторых второстепенных героев проекта (например, Мистера Мисикса). Позже обвинения со сценариста были сняты, но, тем не менее, назад в проект Джастин Ройланд не вернулся.
Седьмой сезон Рика и Морти озвучивал не он, но, по словам продюсера мультсериала Стива Леви, новый голос будет имитировать озвучку в духе Ройланда.
Трейлер седьмого сезона «Рика и Морти»:
Открывающие титры седьмого сезона «Рика и Морти»:
Расписание выхода всех серий седьмого сезона «Рика и Морти»
7 сезон, 1 серия — 15 октября
7 сезон, 2 серия — 22 октября
7 сезон, 3 серия — 29 октября
7 сезон, 4 серия — 5 ноября
7 сезон, 5 серия — 12 ноября
7 сезон, 6 серия — 19 ноября
7 сезон, 7 серия — 26 ноября
7 сезон, 8 серия — 3 декабря
7 сезон, 9 серия — 10 декабря
7 сезон, 10 серия — 17 декабря