Седьмой сезон «Рика и Морти»: дата выхода, замена Джастина Ройланда и все, что известно о продолжении мультсериала

Приближается премьера седьмого сезона «Рика и Морти».

В продолжении мультсериала персонажи столкнутся с новыми загадками мультивселенной. Рассказываем, что уже известно о новом сезоне, увольнении Джастина Ройланда и дате выхода каждого эпизода проекта.

Дата выхода седьмого сезона «Рика и Морти»

15 октября выйдет седьмой сезон одного из лучших современных мультсериалов «Рик и Морти». Проект рассказывает о путешествиях гениального и немного сумасбродного ученого Рика Санчеса с внуком Морти Смита по мультивселенной.

Кадр из мультсериала «Рик и Морти».

Сюжет седьмого сезона «Рика и Морти»

Одной из главных сюжетных линий седьмого сезона «Рика и Морти» станет поиск Риком C-137 своего главного врага, Рика Прайма. Если верить промо-материалам, в продолжении проекта возможно все: Саммер готова разрушить Межгалактический патриархат, а у Джерри может появиться шанс даже найти работу.

В основном, о сюжете будущего сезона известно не так много, зато Adult Swim представил видео с названиями каждого из десяти эпизодов.

Названия эпизодов седьмого сезона

Rick and Morty season 7 episode 1, «How Poopy Got His Poop Back»

«Рик и Морти», седьмой сезон, первая серия «Как Пупи вернул свои какашки».

Rick and Morty season 7 episode 2, «The Jerrick Trap»

«Рик и Морти», седьмой сезон, вторая серия «Ловушка Джеррика».

Rick and Morty season 7 episode 3, «Air Force Wong»

«Рик и Морти», седьмой сезон, третья серия «Военно-воздушные силы Вонга».

Rick and Morty season 7 episode 4, «That's Amorte»

«Рик и Морти», седьмой сезон, четвертая серия «Это Аморте».

Rick and Morty season 7 episode 5, «Unmorticken»

«Рик и Морти», седьмой сезон, пятая серия «Незамкнутый».

Rick and Morty season 7 episode 6, «Rickfending Your Mort»

«Рик и Морти», седьмой сезон, шестая серия «Расправляя свою смерть».

Rick and Morty season 7 episode 7, «Wet Kuat Amortican Summer»

«Рик и Морти», седьмой сезон, седьмая серия «Мокрое Куатское амортическое лето».

Rick and Morty season 7 episode 8, «Rise of the Numbericons: The Movie»

«Рик и Морти», седьмой сезон, восьмая серия «Восстание цифровых иконок: фильм».

Rick and Morty season 7 episode 9, «Mort: Ragnarick»

«Рик и Морти», седьмой сезон, девятая серия «Морт: Рагнарик».

Rick and Morty season 7 episode 10, «Fear No Mort»

«Рик и Морти», седьмой сезон, десятая серия «Не бойся смерти».

Замена Джастина Ройланда

В январе Adult Swim уволила соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда из-за обвинений в домашнем насилии. Он же озвучивал главных и некоторых второстепенных героев проекта (например, Мистера Мисикса). Позже обвинения со сценариста были сняты, но, тем не менее, назад в проект Джастин Ройланд не вернулся.

Седьмой сезон Рика и Морти озвучивал не он, но, по словам продюсера мультсериала Стива Леви, новый голос будет имитировать озвучку в духе Ройланда.

Трейлер седьмого сезона «Рика и Морти»

Трейлер седьмого сезона «Рика и Морти»:

Открывающие титры седьмого сезона «Рика и Морти»:

Расписание выхода всех серий седьмого сезона «Рика и Морти»

7 сезон, 1 серия — 15 октября

7 сезон, 2 серия — 22 октября

7 сезон, 3 серия — 29 октября

7 сезон, 4 серия — 5 ноября

7 сезон, 5 серия — 12 ноября

7 сезон, 6 серия — 19 ноября

7 сезон, 7 серия — 26 ноября

7 сезон, 8 серия — 3 декабря

7 сезон, 9 серия — 10 декабря

7 сезон, 10 серия — 17 декабря