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Селена Гомес: биография, болезнь — роман с Джастином Бибером
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:00

7 мин.

Биография Селены Гомес: Disney, болезнь и роман с Джастином Бибером

Селена Гомес призналась, что не может иметь детей
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Селена Гомес.
Фото Global Look Press
Селена Гомес.
Фото Global Look Press
Селена Гомес.
Фото Кадр из фильма «Дождливый день в Нью-Йорке»
Майли Сайрус и Селена Гомес.
Фото Кадр из сериала «Ханна Монтана»
Франсия Райса и Селена Гомес.
Фото Соцсети
Селена Гомес и Бенни Бланко.
Фото Соцсети
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История жизни популярной актрисы и певицы, которая борется с аутоиммунным заболеванием.

Селена Мари Гомес.
Дата рождения: 22 июля 1992 года.
Место рождения: Гранд-Прейри (штат Техас, США).
Профессия: актриса, певица.
Начало карьеры: 2002 год.
Рост: 165 см.

Детство и юность Селены Гомес

Селена Гомес родилась 22 июля 1992 года в городе Гранд-Прейри (штат Техас, США) в творческой семье. Ее мать Мэнди Гомес была актрисой, сейчас выступает как кинопродюсер. В 1997 году женщина развелась с отцом Серены Рикардо Гомесом и с дочерью перебралась в Лос-Анджелес.

В 2006-м Мэнди Гомес во второй раз вышла замуж. У Селены сложились хорошие отношения с ее отчимом Брайаном Тифи. В 2013 году на свет появилась ее сестра, девочку назвали Грейси.

С раннего детства Селена Гомес ходила на кастинги и съемки, поэтому не посещала школу. Она была на домашнем обучении.

Майли Сайрус и Селена Гомес.
Фото Кадр из сериала «Ханна Монтана»

Актерская карьера Селены Гомес

Сниматься девочка начала рано. Когда ей было 9 лет, Селена получила роль в детском шоу «Барни и его друзья». Проект стал отличным стартом в ее карьере. В 2003-м молодая актриса снялась в эпизодической роли в третьей части комедийного боевика «Дети шпионов».

Через два года она появилась в небольшом эпизоде сериала «Крутой Уокер». Также Селену можно увидеть в одной из серий детского сериала «Жизнь Зака и Коди» (2005). Более того Гомес даже записала саундтрек к проекту.

Успех к Селене Гомес пришел после выхода сериала «Ханна Монтана» (2006-2011). На съемочной площадке она подружилась с исполнительницей главной роли Майли Сайрус. Удачным проектом в ее портфолио также стал сериал от Disney «Волшебники из Вэйверли Плэйс» (2007-2012).

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В более взрослом возрасте ее фильмография пополнилась такими проектами, как «Программа защиты принцесс» (2009), «Монте-Карло» (2011), «Отвязные каникулы» (2012), «Погнали!» (2013), «Плохое поведение» (2014), «Соседи. На тропе войны 2» (2016) и др.

В 2018 году Селена Гомес снялась в картине Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» вместе с Тимоти Шаламе и Джудом Лоу.

Селена Гомес.
Фото Кадр из фильма «Дождливый день в Нью-Йорке»

Музыкальная карьера Селены Гомес

Музыкальная карьера Селены Гомес началась в 2008 году. Тогда актриса заключила договор со звукозаписывающим лейблом Hollywood Records. Изначально девушка исполняла композиции для художественных фильмов.

В 2013-м Гомес выпустила свой первый альбом под названием Stars Dance. Через 2 года презентовала второй диск Revival. Третья пластинка Rare вышла в 2020 году. Последний альбом возглавил Billboard 200 в США. А заглавную песню пластинки Lose You to Love Me Селена посвятила своему экс-бойфренду Джастину Биберу. Все свои песни певица исполняет вместе с музыкальной группой The Scene.

Селена Гомес и Бенни Бланко.
Фото Соцсети

Личная жизнь Селены Гомес

В 2008 году Селена Гомес встречалась с певцом Ником Джонасом. Но их роман продлился несколько месяцев.

С 2010-го по 2018-й американская актриса состояла в отношениях с канадским певцом Джастином Бибером. Периодически пара брала паузы в отношениях, но вновь сходилась. «Я чувствую, что мне нужно было пережить худший разрыв в истории, а потом просто забыть обо всем по мановению руки, это действительно сбивало с толку. Но я просто думаю, что это должно было произойти, и в конечном счете это было лучшее, что когда-либо случалось со мной», — говорила Гомес в документальном фильме «Селена Гомес: Мой разум и я».

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В 2015-м у нее была интрижка с диджеем Зеддом. В 2017-м крутила роман с музыкантом The Weeknd.

С 2023 года актриса находится в отношениях с репером Бенни Бланко. «Не буду сильно вдаваться в подробности, но я думаю, это очень важно — встретить того, кто тебя уважает. И здорово иметь возможность опереться на того, кто понимает, в каком мире я живу. В общем, хочу сказать, что никогда не чувствовала себя настолько защищенной, это просто чудесно, и благодаря этому я расту», — признавалась певица.

Франсия Райса и Селена Гомес.
Фото Соцсети

Болезнь Селены Гомес

В 2016 году стало известно, что у Селены Гомес обострилось аутоиммунное заболевание — системная красная волчанка, и ей пришлось сделать операцию по пересадке почки. Донором стала ее близкая подруга Франсия Райса. Новость о серьезном заболевании вызвали у нее депрессию и панические атаки. Певица и актриса была вынуждена взять паузу в карьере.

В 2018-м после расставания с Джастином Бибером девушку госпитализировали в психиатрическую больницу с острым психозом. Именно здесь у нее обнаружили биполярное расстройство.

«Лет в 20 я поняла, что больше не могу контролировать свои эмоции — ни хорошие, ни плохие. То мне казалось, что у меня есть дар и им срочно нужно поделиться с людьми, не спала по несколько дней. То начиналась депрессия, из-за которой я неделями не вставала с кровати. Я поняла, что пора обратиться к психиатру, и мне поставили диагноз — «биполярное расстройство»», — рассказывала Гомес в интервью Rolling Stone.

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Из-за медикаментозного лечения Селена сильно поправилась. «Люди, вы все прекрасны как вы есть. У нас бывают дни, когда мы, возможно, чувствуем себя дерьмово, но я бы предпочла быть здоровой и заботиться о себе. Мои лекарства важны для меня, и я верю, что именно они мне помогают», — писала в своих соцсетях Селена.

В 2019-м Селена Гомес смогла побороть депрессию и вернуться к нормальной жизни. Однако лекарства, которые купируют симптомы волчанки, певица принимает на регулярной основе.

Осенью 2024 года певица призналась, что никогда не сможет иметь детей.

«Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу выносить собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это было то, о чем мне пришлось некоторое время переживать», — цитирует Гомес издание Vanity Fair.

Селена Гомес.
Фото Global Look Press

10 лучших песен Селены Гомес по версии «Яндекс. Музыки»

  • We Don't Talk Anymore

  • People You Know

  • Come & Get It

  • Good For You

  • Ice Cream

  • Taki Taki

  • Fetish

  • Slow Down

  • The Heart Wants What It Wants

  • It Ain't Me

10 лучших фильмов и сериалов по версии IMDb

  • «Убийства в одном здании» (2021)

  • «Игра на понижение» (2015)

  • «Неуправляемый» (2014)

  • «Эмилия Перес» (2024)

  • «Основные принципы добра» (2016)

  • «Волшебники из Вэйверли Плэйс» (2007-2012)

  • «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» (2005-2008)

  • «Дождливый день в Нью-Йорке» (2019)

  • «Волшебники на борту с Ханной Монтаной» (2009)

  • «Рамона и Бизус» (2010)

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