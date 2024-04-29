«Семь черных бумаг»: что известно о новой военной драме

9 мая 2024 в российских кинотеатрах выходит военная драма «Семь черных бумаг» про двух братьев, которые подговаривают мальчика-почтальона прятать похоронки (извещения о гибели военнослужащего. — Прим. ред.) до конца Великой Отечественной войны. Это дебют в большом кино режиссера Анатолия Колиева, который известен как сценарист популярных комедийных сериалов «Два холма» и «Инспектор Гаврилов». Предстоящая полнометражная работа кардинально отличается от предыдущих проектов кинематографиста. Рассказываем, что известно о фильме «Семь черных бумаг», художественным руководителем которой выступил Клим Шипенко.

Сюжет фильма «Семь черных бумаг»

События фильма разворачиваются в Северной Осетии в 1942 году. В небольшом высокогорном селе Камунта все мужчины ушли сражаться в Великой Отечественной войне. Женам, детям и старикам ничего не остается, кроме как со страхом ждать вестей с фронта. Пока взрослые мужчины защищают Родину на поле боя, защитниками села становятся оставленные отцами сыновья.

Не имея возможности защитить матерей физически, они решают оградить их от ужасных вестей. Два брата, Бачыр (Максим Караев) и Дзамбул (Заурбек Абоев), подговаривают мальчишку-почтальона Иласа (Дзамболат Дзуцев) прятать до конца войны страшные треугольные письма, похоронки, чтобы не лишать людей последней надежды. Они ждут отца и верят, что его имени в «черных письмах» не будет. Мальчишки всеми силами пытаются обмануть горе, лишь откладывая встречу с неизбежным.

Сценарий фильма частично основан на одноименной повести осетинского писателя Михаила Булката. Также в основу сюжета легла личная история дедушки Анатолия Колиева. По словам режиссера, он был одним из немногих, кто вернулся с фронта.

Фото Кадр из фильма «Семь черных бумаг»

Создатели фильма «Семь черных бумаг»

Над проектом работали уроженцы Северной Осетии. Главные роли исполнили актеры театров имени Тхапсаева и «Саби» Зита Лацоева, Максим Караев, Заур Абоев, Дзамболат Дзуцев и Казбек Губиев. Для многих это первая большая роль в кино.

Режиссером-постановщиком фильма выступил Анатолий Колиев, для которого эта лента также стала дебютом в полнометражном кино. До этого Колиев активно работал сценаристом на таких успешных комедийных проектах, как «ИП Пирогова», «Два холма», «Папины дочки. Новые». Также он поставил одну из новелл новогодней антологии «Оливье и роботы». Фильм «Семь черных бумаг» сильно выделяется в его фильмографии — это по-настоящему авторский проект, который режиссер «отрефлексировал» и написал вместе со своим братом Аланом.

Желание перенести историю на экран продиктована личными мотивами всех причастных. По словам генерального продюсера фильма Аслана Сокурова, этот проект совершенно некоммерческий, но при этом очень родной и важный для всех создателей. До этого Сокуров тоже обычно работал в сегменте семейных сериалов — «Кухня», «Отель Элеон».

Фото Кадр из фильма «Семь черных бумаг»

Поддержать проект режиссера-дебютанта решил опытный коллега по цеху и первый режиссер-космонавт Клим Шипенко. По его словам, ему очень нравится кинематографический язык Анатолия Колиева: «Его видение оказалось цельным и самобытным, в лучших традициях Параджанова, которые он не только наследует, но и развивает, переводит на современный киноязык».

Где и как снимали «Семь черных бумаг»

Фильм «Семь черных бумаг» снят на осетинском языке. Картину снимали в восьми селах Северной Осетии, а основной съемочной площадкой стало самое высокогорное село Осетии — Камунта. Оно находится на высоте почти две тысячи метров над уровнем моря.

Актеры переехали в село задолго до съемок, чтобы глубже погрузиться в роли. Заурбек Абоев, исполнивший одну из главных ролей, научился доить корову и приручать змей, а Максим Караев — играть на старинном осетинском музыкальном инструменте фандыр, который был изготовлен специально для съемок. Его звучание проходит лейтмотивом через весь фильм.

Музыку к ленте на этом национальном струнном инструменте написал Алан Макиев, известный под творческим псевдонимом Ollane. Он — один из участников известного музыкального лейбла Hajime.

Художники скрупулезно собирали реквизит по музеям республики, стараясь передать аутентичность и воссоздать осетинский быт того времени. Некоторым предметам на экране больше 100 лет. «Мы стремились во всех предметах к абсолютной правде», — отметил режиссер.

Фото Кадр из фильма «Семь черных бумаг»

Также для съемок группа построила специальный мост к замку «Фрегат» (родовой башне Цаллаевых) — средневековому архитектурному памятнику и объекту культурного наследия в Дигорском ущелье.

Что говорят создатели о фильме «Семь черных бумаг»

«Мы рассказываем историю глазами двух братьев, чье детство оборвано войной, но вместо отчаяния они находят в себе силы верить и ждать. Они стараются не сдаваться, даже когда война проникает в каждую семью, оставляя после себя глубокие раны», — говорит режиссер картины Анатолий Колиев.

В 2022 году в числе референсов (примеров, ориентиров. — Прим. ред.) создатели называли «Тайную жизнь» Терренса Малика по образу сельской пасторали и «Иваново детство» Андрея Тарковского по влиянию войны на детей. На экране видно, что Колиев действительно вдохновлялся именно этими авторами.

По словам актрисы Зиты Лацоевой, тема ВОВ в Осетии крайне болезненна: «В Осетии очень тяжело найти семью, которая бы не была связана с Великой Отечественной войной. Старший брат моего отца был ветераном войны, младший был мобилизован и без вести пропал. И в этом фильме прослеживается связь времен, которую мы особенно чувствуем сегодня».

Фото Кадр из фильма «Семь черных бумаг»

Как отмечают многие критики, в фильме великолепна операторская работа Рысбека Бокеева. Он намеренно отказался от ручной камеры, чтобы создать статичную композицию. А соотношение сторон кадра 4x3. Таким образом оператор стремился максимально близко передать атмосферу начала сороковых.

«Я сам из Кыргызстана и впервые увидел уникальную природу Осетии именно перед съемками, у меня был не замылен глаз. А когда, прочитав сценарий, я понял, что это еще и личная история ребят, я ее невероятно прочувствовал и благодарю, что они мне дали возможность поучаствовать в ее реализации», — рассказывает оператор фильма Рысбек Бокеев.

Трейлер фильма «Семь черных бумаг»

Дата выхода фильма «Семь черных бумаг»

Мировая премьера картины «Семь черных бумаг» состоялась на 46-м Московском международном кинофестивале в рамках конкурсной программы «Русские премьеры».

В российских кинотеатрах фильм «Семь черных бумаг» выходит 9 мая 2024 года.