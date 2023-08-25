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Вышел сериал «Асока»: первые впечатления от нового проекта вселенной «Звездных войн»

Алиса Бондаренко
Киноман
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Проверка фактов

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Кадр из сериала «Асока»
Фото Кадр из сериала «Асока»
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23 августа 2023 года на стриминге Disney+ вышли первые две серии долгожданного сериала «Асока», в центре сюжета которого оказывается бывшая ученица Энакина Скайуокера и команда героев из мультсериала «Повстанцы».

События сериала стартуют спустя девять лет после взрыва второй Звезды смерти. Империя повержена, Новая республика создает свои институты власти и пытается избавиться от имперского наследия. Тем временем героям предстоит раскрыть тайну гранд-адмирала Трауна и найти путь к далеким звездам.

Осторожно: спойлеры!

Кто такая Асока Тано

Впервые Асока появилась во вселенной «Звездных войн» в полнометражном мультсериале «Войны клонов» 2008 года и последующем одноименном мультипликационном сериале за авторством Дэйва Филони, выступившего шоураннером и нового сериала о девушке-джедае из расы торгутов. Путь героини оказался непростым, ведь, как известно, сильнее всего «Звездные войны» ненавидят именно фанаты «Звездных войн». И вполне ожидаемо первая реакция фанатов была далека от положительной. Да и сам персонаж представлял собой юную и дерзкую джедайку-падавана, ответственность за которую передали еще молодому Энакину Скайуокеру. Асока должна была отражать характера будущего Дарта Вейдера и его развитие. Ведь, как можно вспомнить из приквелов, Энакин и сам не отличался терпением и дисциплиной.

Кадр из сериала «Асока»
Фото Кадр из сериала «Асока»

Но со временем торгутка повзрослела и нашла свое место в сердцах даже самых отъявленных ненавистников. После мультсериала героиня появилась в сериале «Повстанцы», историю которого и продолжает новый уже не мультипликационный сериал Disney+.

Рассказываем, что показали в первых двух сериях нового проекта LucasFilms и будет ли он интересен тем, кто не хочет погружаться в расширенную вселенную далекой-далекой галактики.

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Новые персонажи

Первая сцена сериала презентует главных злодеев нового проекта. С одним из транспортников, перевозящих заключенных, стыкуется шаттл, а внутри оказываются два человека в черных плащах, похожие на джедаев, но таковыми не являющиеся. Загадочные приверженцы темной стороны освобождают особо важную заключенную по имени Морган Элсбет (этот персонаж ранее появлялся во втором сезоне всеми любимого «Мандалорца»). Злодейский триумвират тоже хочет разыскать гранд-адмирала Трауна, ведь его возвращение сулит для них обретение небывалой мощи.

Кадр из сериала «Асока»
Фото Кадр из сериала «Асока»

В это время героиня Розарио Доусон (актриса уже появлялась в образе джедая во втором сезоне «Мандалорца» и в его спин-оффе «Книга Бобы-Фетта») по имени Асока Тано исследует древние руины в поисках артефакта, позволяющего найти путь к гранд-адмиралу Трауну в новые неизведанные регионы вселенной. Ей составляет компанию дроид-архитектор световых мечей по имени Хьюянг (его озвучивает Дэвид Теннант), обучавший своему ремеслу даже самого магистра Йоду.

После битвы с дроидами-убийцами и эпичного взрыва, масштаб которого достоин фильмов Кристофера Нолана, мы вместе с героиней переносимся на корабль Новой республики, где знакомимся с еще одним важным персонажем — генералом Герой Синдуллой. Ее играет актриса Мэри Элизабет Уинстед, известная по роли Рамоны в фильме «Скотт Пилигрим против всех». Гера — еще один персонаж, который был в мультсериале про бравых борцов с Империей, но далеко не последний в этом сериале.

Кадр из сериала «Асока»
Фото Кадр из сериала «Асока»

Следующая локация, куда отправится Асока, — планета Лотал. Именно здесь живет еще одна центральная героиня сезона — Сабин Врен, которую играет Наташа Лю Бордиццо. Талантливая мандалорка была падаваном Асоки, так что умеет управляться не только с бластером, но и со световым мечом. По голограмме в ее комнате мы узнаем, что ее друг Эзра Бриджер отправился на поиски Трауна в неизвестные галактики и, возможно, его еще можно спасти.

В итоге джедайка Асока Тана, ее ученица Сабин Врен, древний дроид и генерал Гера озадачены поисками пропавшего генерала Трауна и повстанца Эзры Бриджера, которые вместе находятся в таинственной и недоступной части вселенной. Злодейская часть персонажей занимается тем же, но с другими целями.

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Впечатления от просмотра

Сериал «Асока» обладает уникальной чертой: несмотря на то, что при просмотре у вас регулярно будет возникать ощущение неловкости и странности происходящего, вы все равно посмотрите серии до конца, а в какой-то момент даже начнете переживать за персонажей. Проект Дейва Филони умудряется балансировать между сквозящим изо всех щелей мультипликационным наследием и атмосферой оригинальных «Звездных войн.

Первые серии почти не страдают от растянутости, а вот отсутствие объяснений, кто есть кто, может подпортить просмотр зрителям, которые не знакомы с мультипликационной частью вселенной «Звездных войн».

Кадр из сериала «Асока»
Фото Кадр из сериала «Асока»

Авторы мастерски работают со старым каноном и расширенной вселенной и не придумывают ничего нового. Например, это касается вышеупомянутого гранд-адмирала Трауна. Легендарный персонаж, появившийся в далекой-далекой галактике задолго до покупки LucasFilms корпорацией Disney, наконец-то доберется до игровой адаптации Звездных войн именно в «Асоке». Авторы явно приготовили для единственного имперского гранд-адмирала инородца (он представляет расу чиссов) важное место в новом каноне.

Внимание к деталям и отсылки на историю предыдущих проектов расширенной вселенной являются одновременно и благословением, и проклятием истории Асоки. Многие фанаты, безусловно, будут довольны вниманием режиссера к деталям, что логично, ведь именно он в свое время выступил автором «Войн клонов», где и дебютировала персонаж Асока Тано. А вот человека, не смотревшего не то что «Войны клонов» и «Повстанцев», но даже «Мандалорца», такой подход может оттолкнуть. Не каждый готов лезть в тематическую «Википедию» ради того, чтобы понять, кто эти разноцветные инопланетянки и кого они ищут.

И эта дуальность странным образом проявляется во всем. В один момент зритель будет ловить себя на мысли: «Как же актриса Розарио Доусон похожа на Асоку из мультика». Но в следующую секунду его настигнет неловкость от ее актерской игры, граничащей с самолюбованием в кадре. Кто-то увидит в образах бережное отношение к «Звездным войнам» и их героям, а кто-то посчитает, что перед ним 30-40-летние косплеерши в рыжих штанах. Но, несмотря на все недостатки, «Асока» магическим образом затягивает и, пожалуй, достойна шанса.

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Сам режиссер оригинальных фильмов Джордж Лукас признавал, что «Звездные войны» — это «фильмы для двенадцатилеток». Пока что «Асока» оправдывает это звание — отовсюду сквозит диснеевщиной. Поэтому если вам хочется чего-то серьезного или вы не готовы разбираться в отсылках, посмотрите достойный сериал «Андор» из этой же вселенной.

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