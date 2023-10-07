Ведьмы, джедаи и зомби-штурмовики. Обзор сериала «Асока»

Далекая-далекая галактика планомерно расширяется. На этот раз большую семью «Звездных войн» пополнила «Асока». Спин-офф «Мандалорца» рассказывает о пути джедая Асоки Тано (Розарио Доусон), бросившей все силы на предотвращение новой угрозы после падения Империи.

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Сюжет сериала «Асока»

Главная героиня — джедай и бывший падаван Энакина Скайуокера (Хейден Кристенсен). Асока выслеживает гранд-адмирала Трауна (Ларс Миккельсен) и хочет найти пропавшего джедая Эзру Бриджера (Эман Эсфанди).

В этом нелегком деле героине помогают дроид Хьюянг (Дэвид Теннант), мандалорская воительница Сабин Врен (Наташа Лю Бордиццо) и генерал Новой Республики Гера Синдулла (Мэри Элизабет Уинстэд).

Среди их противников — бывший джедай и наемник Бэйлан Сколл (Рэй Стивенсон) и его ученица Шин Хати (Иванна Сахно). В начале сериала они нападают на крейсер Новой Республики и освобождают леди Морган Элсбет (Дайана Ли Иносанто), которую ранее поймала Асока. Морган Элсбет — бывший Магистрат Калодана и подчиненная Трауна.

Фото Кадр из сериала «Асока»

Персонажи сериала «Асока»

Сериал поднимает основополагающую для вселенной «Звездных войн» тему отношений ученика и учителя. Асока понимает, что наследие Скайуокера — война и смерть, и не хочет стать на него похожей. Главная героиня вынуждена воевать с детства (молодую версию Асоки сыграла Ариана Гринблатт). Когда она спрашивает Энакина: «Что, если я не хочу сражаться?», он отвечает: «Тогда ты умрешь». Пятый, самый напряженный и противоречивый эпизод проекта снял сам Дэйв Филони.

Фото Кадр из сериала «Асока»

Проект исследует природу становления личности. По справедливой оценке Хьюянга, Сабин — далеко не самый одаренный джедай, но порой стремление важнее таланта. О том, что героиня отчаянная бунтарка, которая пойдет на все ради малейшего шанса на победу, по сюжету понять, конечно, можно. Правда, это считывается исключительно на уровне фактов: сценария, реакции на действия Сабин других персонажей.

Экранному воплощению этой героини чуть-чуть не хватает харизмы (которую, к сожалению, не построить на одном лишь ярком цвете волос) и зрелости. Персонаж показан слишком инфантильно, ну а после того, как Сабин несколько раз произносит зверюгу в мире клише, реплику «У нас был уговор!», можно предположить, что создатели проекта сами не ждали от нее многого.

Фото Кадр из сериала «Асока»

Зато в «Асоке» гармонично представили генерала Синдуллу. Конечно, вопросы может вызывать грим персонажа. Если посмотреть на кадр из сериала с Герой, не зная, откуда он, нетрудно решить, что перед нами косплей. Но, может, создатели так заботятся о поклонниках, чтобы они могли в точности воссоздать любимый образ, собираясь на Star Wars Celebration.

Сосредоточимся на плюсах. Зачастую на экране можно увидеть или боевых героинь, или семейных. Гера же в «Асоке» показана более объемно: она может быть и капитаном корабля, и хорошей матерью.

Фото Кадр из сериала «Асока»

Сестринство — фундамент этого проекта. Если первые сезоны «Мандалорца» вернули во вселенную «Звездных войн» эпохи Disney магию в метафорическом смысле, то «Асока» сделала это на самом деле. В сериале показали Сестер Ночи, ведьм Датомира, что очень многообещающе.

Смотреть или не смотреть сериал «Асока»?

Первый сезон «Асоки» во многом можно считать ознакомительным. Нам объясняют правила игры, но до нее самой еще далеко. Подобный подход не оттолкнет самую преданную часть фан-дома «Звездных войн», но вряд ли впечатлит менее терпеливую аудиторию.

Фото Кадр из сериала «Асока»

В «Асоке» неплохо поставлены боевые сцены, но в финале сезона от так называемого «эффекта штурмовика» это не спасает. Эти ребята все еще нападают по одному и побеждаются сами по себе. Кроме того, в проекте неровно показаны способности персонажей. Например, в одном эпизоде Сабин не в состоянии при помощи Силы сдвинуть с места и кружку, а через незначительное количество времени сражается наравне с Асокой и Эзрой. Магия ведьм тоже работает так, как удобно сюжету в тот или иной момент. Это выглядит непозволительной ошибкой новичка, а учитывая, что «Асока» — детище Дэйва Филони, объяснить подобное нелегко.

В «Асоке» не самый сильный сценарий, сериал эксплуатирует прошлое вселенной «ЗВ», и подобный фан-сервис временами может выглядеть утомляюще. Разумеется, он в сериале не просто так, а чтобы давние поклонники саги Джорджа Лукаса (новая аудитория, скорее всего, не считает отсылки) почувствовали связь с новым проектом, но все же на одной ностальгии далеко не уедешь.

Фото Кадр из сериала «Асока»

Безусловно, «Асока» дает новые перспективы для развития вселенной «Звездных войн» эпохи Disney. Не хочется сбрасывать этот сериал со счетов, но пока проект выглядит чередой упущенных возможностей. В «Асоке» женским персонажам уделено почти все внимание, но каким-то образом в итоге сложнее все равно отражены мужские: Бэйлан Сколл, гранд-адмирал Траун и даже дроид Хьюянг.

Но, возможно, стоит немного подождать. «Асоке» пророчат второй сезон (официально о нем не объявлено), который может раскрыть фундаментальных для этого проекта героинь с новой стороны.