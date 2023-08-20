«Депп против Херд»: каким получился мини-сериал о скандальном судебном процессе

16 августа стриминговая платформа Netflix выпустила трехсерийный документальный фильм о судебных разборках бывших супругов. Помимо самих слушаний, лента «Депп против Херд» изучает социальную сторону вопроса: почему процесс превратился в реалити-шоу и как на протяжении нескольких месяцев его обсуждали в Сети. Рассказываем, каким получился мини-сериал.

Что не поделили Джонни Депп и Эмбер Херд

Актеры познакомились на съемках картины «Ромовый дневник», когда Эмбер Херд утвердили на главную женскую роль в 2009 году. Фильм вышел в прокат в 2011-м, а уже в 2012-м Джонни Депп объявил о расставании с гражданской женой — французской актрисой и певицей Ванессой Паради, с которой в свое время тоже познакомился благодаря работе.

В феврале 2015 года Депп и Херд поженились, однако уже в мае 2016-го Эмбер подала на развод, а несколько дней спустя обвинила его в домашнем насилии. Все бывшие женщины Деппа, в том числе звезда «Очень странных дел» Вайнона Райдер, тут же встали на его защиту, мотивировав это тем, что в их отношениях актер никогда не проявлял жестокости.

Фото Кадр из фильма «Ромовый дневник»

Мучительный бракоразводный процесс завершился в 2017 году, но это стало началом новых судебных тяжб. В 2018-м Эмбер Херд написала колонку для издания The Washington Post о пережитом насилии, не называя при этом никаких имен, хотя всем сразу стало ясно, о ком идет речь. Депп подал к Херд иск о клевете, заявив, что это он все это время был жертвой абьюза.

В этот период одним из фигурантов истории стал Илон Маск: Депп заявил, что жена изменяла ему с миллиардером. Кроме того, в качестве свидетеля привлекли актера Джеймса Франко, который якобы мог доказать факт отсутствия побоев на лице Херд, так как часто с ней общался.

В 2020-м в Сеть слили запись телефонного разговора Деппа и Херд, из которого стало известно, что актриса применяла силу (позже она призналась, что однажды действительно ударила актера). На Эмбер обрушился гнев фанатов, которые запустили в социальных сетях хештег #JusticeForJohnnyDepp («справедливость для Джонни Деппа»), правда, когда любимец публики проиграл дело о клевете, общественность сразу же отвернулась от него, а сам актер потерял роль во франшизе «Фантастические твари».

Точкой в последующей череде встречных исков стал прошлогодний процесс, который транслировали в прямом эфире: Херд признали виновной в распространении клеветы и обязали выплатить Деппу 15 миллионов долларов. Кроме того, во время слушаний появилась информация, что ее роль в сиквеле «Аквамена» урезали до нескольких минут.

Фото Кадр из фильма «Аквамен»

Что показали в мини-сериале «Депп против Херд»

Документальный мини-сериал, вышедший накануне на стриминговом сервисе Netflix, сняла Эмма Купер: до этого постановщица работала над фильмом «Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи» о загадочной смерти голливудской дивы. Купер изучила все видеозаписи судебных заседаний, хронометраж которых составляет примерно 200 часов, и представила свой взгляд на скандальное дело, дополнив его мнением обычных людей, которые активно следили за трансляцией.

Среди тем, которые попыталась исследовать Купер, — природа правды и роль социальных сетей в подобных историях: влияют ли они на то, как зрители воспринимают участников процесса, или, например, на итоговое решение присяжных? Не искажают ли они действительность, незаслуженно выставляя кого-то в дурном свете и замалчивая грехи другой стороны? И стоило ли вообще превращать слушания в реалити-шоу?

Фото Кадр из сериала «Депп против Херд»

Как отреагировали на документальный проект в Сети

Обозреватель Rolling Stone считает, что документальный проект «Депп против Херд» может предложить важный контекст для тех, кто следил за процессом исключительно по постам в социальных сетях. Тем временем издание Daily Beast уже в заголовке называет мини-сериал бестактным: по их словам, Эмма Купер превратила все собранные ею комментарии с YouTube и мемы из TikTok в дешевый тру-крайм. Постановщицу обвиняют в том, что она даже не догадалась пригласить на съемки юристов и экспертов по домашнему насилию, а лишь использовала нарезки из новостных выпусков.

«В конечном счете кажется, что фильм «Депп против Херд» был снят для того, чтобы вновь дать публике испытать острые ощущения от судебного разбирательства, что, возможно, объясняет безвкусную музыку как из мыльных опер, наложенную на кадры судебных заседаний», — подводит итог автор колонки.

А вот пользователям социальных сетей не понравилось то, как отрывки из различных видеобзоров скандального процесса были использованы в ленте без разрешения со стороны ютуберов. Еще одна претензия — полное отсутствие комментариев Деппа или Херд, однако на это Эмма Купер заявила, что изначально не планировала интервьюировать актеров, чтобы предоставить зрителям объективную картину.

Фото Кадр из сериала «Депп против Херд»

Какие еще фильмы были сняты о деле Деппа против Херд

В сентябре прошлого года на экраны вышел художественный фильм «Скандальное мнение: Дело Деппа против Херд». Бывших супругов сыграли малоизвестные актеры Марк Гапка и Меган Дэвис.

Фото Кадр из фильма «Скандальное мнение: Дело Деппа против Херд»

На данный момент оценка картины на сайте Letterboxd составляет всего 2.4 из 5, а в своих рецензиях пользователи считают, что создатели ленты должны быть навсегда занесены в черный список киноиндустрии.

Еще один документальный проект о суде сняла Люси Сиара Маккатчен, в фильмографии которой значится лишь пара фильмов на экологическую тематику.

Фото Кадр из фильма «Депп против Херд: Все на кону»

В нем засветились все, кто так или иначе фигурировал в этой истории: рок-музыкант Элис Купер, продюсер саги «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер, актриса Наоми Харрис и другие.

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