Еще больше жути и монстров: как стартовал третий сезон сериала «Извне»

Сериал «Извне» (From) — это мистический триллер от съемочной команды популярной франшизы «Остаться в живых». Премьера состоялась в 2022 году на платформе Epix. Сюжет сосредоточен на группе людей, оказавшихся в таинственном городке, из которого невозможно выехать.

22 сентября состоялась премьера третьего сезона сериала «Извне». Рассказываем, какими получились первые серии продолжения проекта и стоит ли их смотреть.

О чем сериал «Извне»

Главные герои — семья с двумя детьми, которая волей случая попадает в мрачное поселение Фромвилль, окруженное лесом. Каждую ночь на улицы выползают жуткие существа, которые охотятся на жителей. Откроешь дверь незнакомой бабушке, что стучит в окно — и поминай как звали. Персонажи пытаются выжить и выбраться, по ходу сюжета сталкиваясь с внутренними конфликтами и внешними угрозами. Родителям Джиму и Табите, их детям Джули и Итану, а также другим жителям городка нужно выжить, несмотря на творящееся вокруг бедствие.

Фото Кадр из сериала «Извне»

Во втором сезоне появляются новые герои. Они также вливаются в бесконечное противостояние с монстрами и стараются найти объяснение происходящему. Второй сезон сериала заканчивается на столкновении Табиты и Мальчика в белом — но информации о том, кто это, зрители не получают. Как и о том, что может убить чудовищ.

Фото Кадр из сериала «Извне»

Как стартовал третий сезон сериала «Извне»

Осторожно: спойлеры!

В первой серии третьего сезона сериала «Извне» Табита оказывается в больнице Святого Антония: она, привыкшая к жизни в мрачном поселении, находится в шоке от столкновения с обычным миром. Героиня выглядит как чудачка и во всем пытается найти подвох. Табита пытается найти путь обратно в Фромвилль. Она приходит в церковь, чтобы исповедоваться священнику, и в процессе находит адрес Виктора — старейшего жителя Фромвилля. Отправившись к дому, она встречает его отца.

Тем временем в Фромвилле в полицейском участке шериф Бойд рассказывает о столкновении с монстром, принявшим вид его жены. А Джим отправляется в лес, чтобы найти пропавшую Табиту. Параллельно со всем этим в разных местах города возникают стычки между горожанами: их пугает приближающийся голод. Бойд призывает всех к поиску мирных решений проблем и просит не устраивать перестрелок.

Ночью скот мистическим образом оказывается на улице. Это вынуждает Бойда и других выйти из домов, чтобы отогнать животных в сарай. Однако там на них нападают чудовища — они связывают шерифа и на его глазах убивают его близкую подругу Тянь-Чэн Лью.

Фото Кадр из сериала «Извне»

Во второй серии зрителям показывают, как жители Фромвилля прощаются с Тянь-Чэн Лью. Бойд тяжело переживает смерть подруги. Шериф решает уничтожить пещеру, из которой приходят монстры, а также поймать одного из чудовищ, чтобы добыть информацию.

Тем временем Табита пытается объяснить отцу Виктора, откуда она знает его сына. Тот вызывает полицию, и женщина обещает доказать, что она не сумасшедшая. Во время сумбурного рассказа о случившемся Табита упоминает, что периодически видит мертвых детей. Оказывается, что отец Виктора уже слышал о таких видениях. Табита узнает, что она — избранная.

Каким получилось начало третьего сезона сериала «Извне»

Критики отмечают, что проект напоминает смесь романов Стивена Кинга с сериалами о выживании. Ключевыми элементами, привлекающими внимание зрителей, становятся реакции героев на экстремальные условия и тяжелые моральные выборы в условиях постоянного стресса. Сценарий не оставляет им ни минуты покоя, вплетая то мистику, то фантастику, и при этом не давая никаких четких ответов.

Третий сезон достойно продолжает два предыдущих. Мистическая обстановка и режиссерская работа держат зрителя в сильном напряжении, а еще напоминают сериал «Очень странные дела».

Одно из достоинств третьего сезона проекта — сбалансированность истории. У каждого из основных героев есть своя сюжетная арка и примерно одинаковое количество экранного времени. Это позволяет рассказать историю с разных сторон и создать ту самую гнетущую атмосферу, при которой зрителю приходится пытаться разгадать страшную загадку городка по крупицам информации.

Поклонники «Извне» отмечают, что на этот раз сценаристы сразу засыпают зрителей событиями. В отличие от весьма нерасторопного повествования в предыдущих сезонах, сейчас в двух сериях зрители наблюдали и панику, и нарастающее отчаяние, и последствия безысходности, и важную новую информацию. Жители города сами похожи на загнанных в угол зверей — при этом неизвестно, смогут ли они сохранить в себе человечность перед лицом ужаса.

Стоит ли смотреть третий сезон сериала «Извне»

Смотреть продолжение определенно стоит, если вам нравится мрачная атмосфера сериала: она никуда не делась. Или если вы хотите получить ответы на все давние вопросы — например, о тайне окруженного города и сущности монстров.

Актеры и персонажи третьего сезона сериала «Извне»

Хэролд Перрино — Бойд Стивенс

Эйон Бэйли — Джим Мэттьюс

Каталина Сандино Морено — Табита Мэттьюс

Саймон Уэбстер — Итан Мэттьюс

Дэвид Алпей — Джейд Эррера

Элизабет Сондерс — Донна Рейнс

Шон Маджамдер — Руда Кхатри

Скотт Маккорд — Виктор

Хлоя Ван Ландшут — Кристи Миллер

Кортеон Мур — Элис Стивенс

Эвери Конрад — Сара Майерс

Пега Гхавори — Фатима

Трейлер третьего сезона сериала «Извне»

Где смотреть третий сезон сериала «Извне»

Всего в третьем сезоне «Извне» анонсировано десять эпизодов. Все они будут выходить каждую неделю на стриминговом сервисе MGM+. На российских стримингах новые серии «Извне» не выходят, однако их можно посмотреть на различных сторонних сайтах.