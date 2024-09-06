Никита Кологривый ищет «Комбинацию»: как стартовал музыкальный байопик про популярную поп-группу 90-х

6 сентября в онлайн-кинотеатре Wink стартовал сериал о музыкальной группе «Комбинация». Проект написали и сняли авторы хитов «Нулевой пациент», «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Король и шут». Делимся впечатлениями от первой серии и рассказываем, чего стоит ждать от музыкального байопика дальше.

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Основа сериала «Комбинация»

Проект основан на реальной истории советской и российской музыкальной поп-группы «Комбинация», которая прогремела на всю страну в начале 90-х такими хитами как «Russian Girls», «American Boy» и «Бухгалтер», мгновенно ушедшими в народ.

Через призму личных историй создателя коллектива Александра Шишинина (Никита Кологривый) и его главных солисток Алены Апиной (Анастасия Уколова) и Татьяны Ивановой (Елизавета Базыкина) сериал рассказывает о пути к славе и взлетах и падениях женской музыкальной группы.

Сюжет первой серии «Комбинации»

Конец 80-х. Саратов. У сотрудника местного ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александра Шишинина рождается дочь и он решает круто изменить свою жизнь. Унылая судьба сотрудника органов его совсем не прельщает. Шишинин грезит о музыкальном шоу-бизнесе и фиксирует всю свою жизнь на VHS-камеру. Он верит, что может стать музыкальным продюсером, чьи хиты будут звучать по всему Советскому союзу.

Фото Кадр из сериала «Комбинация»

Вскоре он встречает широкого известного еще пока в узких кругах музыканта и продюсера Бари Алибасова (Аскар Ильясов), который вдохновляет его все бросить и наконец-таки кинуться навстречу мечте. Шишинина так воодушевляет концерт группы «Мираж», что он решает основать собственный женский коллектив — в противовес дико популярному в тот момент бой-бенду «Ласковый май» — и отправляется на саратовские улицы искать будущих звездочек-вокалисток.

По пути он зажигает начинающего композитора Виталия Окорокова (роль будущего автора музыки к главным шлягерам «Комбинации» сыграл Владимир Канухин) великой идее о девчачьей музыкальной группе, чьи песни будут петь на застольях и дискотеках по всей стране и стар и млад. У Шишинина есть «чуйка» — этакий внутренний пеленгатор, настроенный на поиск хитов. Им он компенсирует незнание нотной грамоты. Во-первых, в поп-музыке все проще — главное, заедающий мотивчик и, если от него бегут мурашки по коже, значит, это хит. Во-вторых, у него есть гений Виталик, который с ним на одной музыкальной волне.

Подход срабатывает. Вокалисток парни находят быстро. И вот уже на первой, еще пока черновой записи песни «Белый вечер» звучат голоса хулиганки-школьницы Татьяны Ивановой и отличницы-студентки Алены Апиной, будущих мега-звезд отечественной поп-музыки. Две противоположности идеально дополняют друг друга на одной музыкальной дорожке.

Фото Пресс-служба Wink

Какой получилась первая серия сериала «Комбинация»

Авторы без прелюдий закидывают зрителя с места в роддом, в палату для новорожденных, где главный герой знакомится с дочкой. Ей он обещает, что она обязательно будет жить в сказке. Вот и первая серия больше напоминает сказку, как у человека воплощается мечта.

Александр Шишинин в исполнении Никиты Кологривого получился таким очарованным мечтателем, всюду носящимся со своей видеокамерой, на которую записывает послание в будущее для своей дочки — вот он разгоняет несанкционированную акцию, вот приходит с проверкой к музыкальному менеджеру, а вот уже фиксирует отплясывающую толпу на концерте. Уже через десять минут экранного времени из уст Шишинина «льется песня» о своей мечте скинуть с себя эту давящую фуражку милиционера-ОБХСэсника, чтобы с головой уйти в творческий мир. Воплощением всего художнеческого тут выступает еще молодой Барри Алибасов с шевелюрой и в золотистом пиджаке.

Фото Кадр из сериала «Комбинация»

Сценаристы сильно уплотняют ключевые события биографии реального Шишинина, который на самом деле уволился из органов намного раньше и даже успел погастролировать по Союзу с «Миражем» перед тем, как придумать и собрать «Комбинацию». Оттого действие на экране смотрится живо, динамично и, конечно, очень музыкально. Правда, песни еще звучат с простых магнитофонов, а основные слушатели — ребятня с детских площадок.

Первая серия пока воспринимается больше как распевка, разогрев перед самым интересным. Еще никаких намеков на трагедию, которая наступит в жизни идейного вдохновителя группы и романтика Шишинина на самом деле очень скоро. Сейчас все очень беззаботно, безмятежно и даже немножко глянцево. Каждый кадр в первой серии залит солнцем, которое только восходит для группы. Но уже первый сингл группы «Белый вечер», звучащий в серии, как бы предвосхищает — «скоро закончится лето».

Фото Пресс-служба Wink

Учитывая, какой путь «Комбинация» прошла всего за несколько лет, плотность событий в следующих сериях снижаться не будет. А вот градус напряжения наоборот повышаться. Как и масштаб действий — Саратов сменится Москвой, а родительские гостиные на стадионы.

Что говорить об актрисах — попадание в Russian Girl отличное. И Уколова, и Базыкина как минимум внешне очень похожи на своих прототипов. Посмотрим, как будут развиваться их линии. На съемках актрисам помогала сама Апина (в сериале она тоже появится), что несомненно позитивно сказалось на их игре.

Фото Пресс-служба Wink

Аналогично женским антиподам, Окороков на фоне Шишинина тихий мальчик с пальчиками для фортепиано. Он слеплен из другого теста, но, как и авантюрист-продюсер, лелеет мечту о славе и стадионах. Во взаимоотношениях этого тандема тоже будет немало сюрпризов.

Фото Кадр из сериала «Комбинация»

Вообще есть ощущение, что Wink делает ставку на то, что «Комбинация» станет сериальной сестрой «Слово пацана» в каталоге стриминговой платформы. А сам проект может сделать из исполнительниц главных ролей новых суперзвезд, как почти год назад это случилось с Андреем Васильевым, который сыграл «Пальто», и Рузилем Минекаевым, исполнившего роль «Маратика».

Кто работал над сериалом «Комбинация»

Созданием проекта занимались НМГ Студия, «Лунапарк» и видеосервис Wink.

В сериале будет 8 серий. Каждую поставил режиссер Никита Власов, ответственный за «Мажора в Сочи» и «Ладу Голд». Он же написал сценарий вместе с Егором Чичкановым, известным прежде всего как сценарист и режиссер сериала «И снова здравствуйте!». Оператором выступил Кирилл Клепалов, снявший «Майора» и «Дурака» Юрия Быкова. В продюсерском составе имена громкие — Федор Бондарчук, Дмитрий Тобарчук и Жора Крыжовников.

«В нашем сериале все изложено очень близко к событиям, которые произошли в реальности. Конечно, поскольку это художественное кино, в нем большое количество допущений. Но мы снимали в тесном контакте с непосредственными участниками группы — встречались с ним, разговаривали. Они читали сценарий, дали на него свое добро, некоторые снялись в нашем сериале. Просто невероятно, что люди открылись нам, рассказали что-то сокровенное. А мы можем через призму кино донести это до зрителя», — рассказал постановщик.

Трейлер сериала «Комбинация»

Где смотреть сериал «Комбинация»

Все восемь эпизодов сериала «Комбинация» выйдут в онлайн-кинотеатре Wink. К просмотру доступна первая серия. Следующий эпизод выйдет 12 сентября.