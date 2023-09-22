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22 сентября на стриминговом сервисе Peacock состоится премьера шоу по вселенной «Джона Уика». Сериал «Континенталь» познакомит зрителей со знаковой локацией из франшизы с Киану Ривзом — роскошным нью-йоркским отелем для наемных убийц. Рассказываем, что известно о новинке.
Уже известно, что в первый сезон проекта войдет всего три серии, однако хронометраж каждой составит почти полтора часа. Эпизоды, получившие незамысловатые названия «Первая ночь», «Вторая ночь» и «Третья ночь», будут выходить раз в неделю.
Отель «Континенталь» появился в картине «Джон Уик», которая вышла на экраны в 2014 году. Еще тогда стало ясно, что эта локация является пристанищем для наемников. Однако есть одно условие: ведение дел на территории «Континенталя» находится под запретом.
Управляющего заведением зовут Уинстон Скотт. Во всех четырех фильмах франшизы в этом образе появился британский актер Иэн Макшейн («Пираты Карибского моря: На странных берегах»). Еще один заметный персонаж — консьерж Харон, которого сыграл ныне покойный Лэнс Реддик.
Из последующих фильмов серии стало известно, что «Континенталь» — это целая сеть отелей, которые расположены не только в Нью-Йорке, но также в Касабланке, Осаке и других городах по всему миру.
Однако грядущий сериал сосредоточится именно на оригинальном «Континентале»: зрители перенесутся в 70-е и познакомятся с криминальным миром Нью-Йорка.
В центре сюжета сериала окажется уже знакомый персонаж — Уинстон Скотт. На сей раз в этом образе на экране предстанет молодой американский актер Колин Вуделл («Бортпроводница»).
Стоит отметить, что до позиции управляющего Уинстону еще далеко: он сам только переступил порог отеля. Хозяина же «Континенталя» — криминального авторитета по имени Кормак — сыграл оскароносный Мэл Гибсон. Именно между этими персонажами и ожидается основное противостояние.
Не останется в стороне и Харон: роль консьержа отеля, точнее его молодой версии, досталась Айомиде Адегуну. Это дебютная работа актера, но совсем скоро его можно будет увидеть в приквеле саги «Голодные игры», получившей подзаголовок «Баллада о змеях и певчих птицах».
Кажется, зрители наконец-то узнают, как Уинстон Скотт занял место управляющего в «Континентале». Официальный трейлер сериала намекает, что завязкой истории выступает кража, которую совершил его брат, и чтобы вернуть ценную вещь, Кормак обращается к Уинстону. Однако тот решает захватить власть в отеле.
Также ожидается, что шоу покажет зарождение дружбы Уинстона и Харона и происхождение того самого запрета на ведение бизнеса на территории «Континенталя».
В качестве одного из исполнительных продюсеров сериала значится Чад Стахелски: именно он срежиссировал все четыре фильма о Джоне Уике.
Первый и третий эпизоды «Континенталя» поставил Альберт Хьюз. Среди его предыдущих работ — фантастический боевик «Книга Илая» с Дензелом Вашингтоном и детективный триллер «Из ада» с Джонни Деппом, которые он снял вместе со своим братом Алленом.
Вторую серию доверили Шарлотте Брандстром. В ее режиссерском портфолио — несколько эпизодов таких громких проектов, как «Ведьмак» и «Властелин колец: Кольца власти».
Пока неизвестно, будет ли «Континенталь» продлен на второй сезон, однако вселенная «Джона Уика» все равно будет расширяться. Так, например, на 2024 год запланирован релиз сериала «Балерина» о наемной убийце, подготовленной в специальной балетной школе, которую показали еще в третьем фильме франшизы.
Главную роль сыграет номинантка на «Оскар» Ана де Армас («Бегущий по лезвию 2049», «Достать ножи»). Также в касте значатся Норман Ридус («Ходячие мертвецы») и уже упомянутый выше Иэн Макшейн. Засветится в проекте и сам Джон Уик в исполнении Киану Ривза.
Ходили слухи о том, что собственный спин-офф может получить и София — управляющая марокканским отделением «Континенталя». В фильме «Джон Уик 3» ее сыграла Холли Берри.
Не исключено и продолжение оригинальной франшизы. Недавно один из продюсеров серии Бэзил Иваник признался, что Киану Ривз просил окончательно убить своего персонажа в финале четвертого фильма, но создатели все же решили оставить 10-процентный шанс на его возвращение.