Что известно о сериале «Континенталь» — спин-оффе «Джона Уика»

22 сентября на стриминговом сервисе Peacock состоится премьера шоу по вселенной «Джона Уика». Сериал «Континенталь» познакомит зрителей со знаковой локацией из франшизы с Киану Ривзом — роскошным нью-йоркским отелем для наемных убийц. Рассказываем, что известно о новинке.

Даты выхода эпизодов сериала «Континенталь»

Уже известно, что в первый сезон проекта войдет всего три серии, однако хронометраж каждой составит почти полтора часа. Эпизоды, получившие незамысловатые названия «Первая ночь», «Вторая ночь» и «Третья ночь», будут выходить раз в неделю.

1-я серия — 22 сентября;

2-я серия — 29 сентября;

3-я серия — 6 октября.

Место действия

Отель «Континенталь» появился в картине «Джон Уик», которая вышла на экраны в 2014 году. Еще тогда стало ясно, что эта локация является пристанищем для наемников. Однако есть одно условие: ведение дел на территории «Континенталя» находится под запретом.

Фото Кадр из сериала «Континенталь»

Управляющего заведением зовут Уинстон Скотт. Во всех четырех фильмах франшизы в этом образе появился британский актер Иэн Макшейн («Пираты Карибского моря: На странных берегах»). Еще один заметный персонаж — консьерж Харон, которого сыграл ныне покойный Лэнс Реддик.

Фото Кадр из фильма «Джон Уик 4»

Из последующих фильмов серии стало известно, что «Континенталь» — это целая сеть отелей, которые расположены не только в Нью-Йорке, но также в Касабланке, Осаке и других городах по всему миру.

Однако грядущий сериал сосредоточится именно на оригинальном «Континентале»: зрители перенесутся в 70-е и познакомятся с криминальным миром Нью-Йорка.

Фото Кадр из сериала «Континенталь»

Персонажи

В центре сюжета сериала окажется уже знакомый персонаж — Уинстон Скотт. На сей раз в этом образе на экране предстанет молодой американский актер Колин Вуделл («Бортпроводница»).

Стоит отметить, что до позиции управляющего Уинстону еще далеко: он сам только переступил порог отеля. Хозяина же «Континенталя» — криминального авторитета по имени Кормак — сыграл оскароносный Мэл Гибсон. Именно между этими персонажами и ожидается основное противостояние.

Фото Кадр из сериала «Континенталь»

Не останется в стороне и Харон: роль консьержа отеля, точнее его молодой версии, досталась Айомиде Адегуну. Это дебютная работа актера, но совсем скоро его можно будет увидеть в приквеле саги «Голодные игры», получившей подзаголовок «Баллада о змеях и певчих птицах».

Фото Кадр из сериала «Континенталь»

Сюжет

Кажется, зрители наконец-то узнают, как Уинстон Скотт занял место управляющего в «Континентале». Официальный трейлер сериала намекает, что завязкой истории выступает кража, которую совершил его брат, и чтобы вернуть ценную вещь, Кормак обращается к Уинстону. Однако тот решает захватить власть в отеле.

Также ожидается, что шоу покажет зарождение дружбы Уинстона и Харона и происхождение того самого запрета на ведение бизнеса на территории «Континенталя».

Фото Кадр из сериала «Континенталь»

Создатели

В качестве одного из исполнительных продюсеров сериала значится Чад Стахелски: именно он срежиссировал все четыре фильма о Джоне Уике.

Первый и третий эпизоды «Континенталя» поставил Альберт Хьюз. Среди его предыдущих работ — фантастический боевик «Книга Илая» с Дензелом Вашингтоном и детективный триллер «Из ада» с Джонни Деппом, которые он снял вместе со своим братом Алленом.

Вторую серию доверили Шарлотте Брандстром. В ее режиссерском портфолио — несколько эпизодов таких громких проектов, как «Ведьмак» и «Властелин колец: Кольца власти».

Фото Кадр из сериала «Континенталь»

Продолжение

Пока неизвестно, будет ли «Континенталь» продлен на второй сезон, однако вселенная «Джона Уика» все равно будет расширяться. Так, например, на 2024 год запланирован релиз сериала «Балерина» о наемной убийце, подготовленной в специальной балетной школе, которую показали еще в третьем фильме франшизы.

Главную роль сыграет номинантка на «Оскар» Ана де Армас («Бегущий по лезвию 2049», «Достать ножи»). Также в касте значатся Норман Ридус («Ходячие мертвецы») и уже упомянутый выше Иэн Макшейн. Засветится в проекте и сам Джон Уик в исполнении Киану Ривза.

Фото Кадр из фильма «Джон Уик 3»

Ходили слухи о том, что собственный спин-офф может получить и София — управляющая марокканским отделением «Континенталя». В фильме «Джон Уик 3» ее сыграла Холли Берри.

Не исключено и продолжение оригинальной франшизы. Недавно один из продюсеров серии Бэзил Иваник признался, что Киану Ривз просил окончательно убить своего персонажа в финале четвертого фильма, но создатели все же решили оставить 10-процентный шанс на его возвращение.