Что показали в первой части шестого сезона «Короны» и стоит ли смотреть продолжение

Netflix представил первые четыре эпизода шестого и финального сезона «Короны». Рассказываем, как началось продолжение одного из самых знаковых современных проектов.

Сюжет первой части шестого сезона «Короны»

Начальные эпизоды шестого сезона «Короны» рассказывают о последних месяцах жизни принцессы Дианы и разрушительном влиянии прессы.

Папарацци преследуют леди Ди на каждом шагу, не дают спокойно проводить время с детьми и строить личную жизнь. Кроме того, переходящие все границы журналисты мешают бывшей жене принца Уэльского привлекать внимание к общественным проблемам, сводя любой важный разговор к теме отношений Дианы с Доди Аль-Файедом (Халид Абдалла).

Смотреть или не смотреть первую часть шестого сезона «Короны»

С момента появления принцессы Дианы в проекте сериал стал одержим королевой людских сердец. Даже после смерти призрак принцессы Уэльской является то принцу Чарльзу, то самой королеве.

В разное время представить образ леди Ди на экране пытались Джули Кокс, Женевьев О'Рейли, Наоми Уоттс и Кристен Стюарт.

Фото Кадр из сериала «Корона»

В четвертом сезоне «Короны» молодую версию принцессы сыграла Эмма Коррин — не слишком удачно. Актриса словно путала неловкость юности с аутичностью. Ее видение Дианы было несколько альтернативным: героиня зачастую не могла установить зрительный контакт, у персонажа был странный язык тела. В общем, перформанс получился не самый выдающийся.

Зато убедительности Элизабет Дебики, сменившей Эмму Корин в пятом сезоне, хватает на двоих. Актриса воссоздала образ принцессы Дианы с почти пугающей точностью.

Проблема в том, что он поглотил проект. В «Короне» почти все время уделено неуловимым страданиям леди Ди, а что там происходит с членами королевской семьи уже дело десятое. Сюжет не сбалансирован, и это рушит последнюю возможность сериалу уйти с достоинством.

Фото Кадр из сериала «Корона»

В начале шестого сезона «Корона» особенно нещадно эксплуатирует приемы дешевых драм в духе: героиня решает начать новую жизнь, исправить все ошибки, но не успевает! Создатели финального сезона, похоже, большие фанаты простых решений.

Пока «Корона» выглядит достаточно удручающе, но, возможно, вторая часть шестого сезона, который выйдет в декабре, сможет несколько сгладить общее впечатление от финала проекта.