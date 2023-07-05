«Кумир»: стоит ли смотреть скандальный сериал от создателя «Эйфории»

На канале HBO вышел заключительный эпизод многострадального шоу. Скандалы сопровождали сериал «Кумир» еще на этапе съемок, а после премьеры на его создателей — автора «Эйфории» Сэма Левинсона и музыканта The Weeknd — обрушился шквал негативных отзывов как от критиков, так и от зрителей. Разбираемся, что же пошло не так.

О чем сериал

«Кумир», также известный как «Идол», повествует о молодой поп-звезде Джослин. После нервного срыва, связанного со смертью матери, певица решает вернуться в строй с новым альбомом, и именно в этот момент знакомится с загадочным владельцем ночного клуба Тедросом, который оказывается лидером современного культа.

Ведущие роли исполнили актриса Лили-Роуз Депп и музыкант Абель Тесфайе, выступающий под псевдонимом The Weeknd. Именно этому канадскому артисту принадлежит идея «Кумира», которая изначально заключалась в том, чтобы показать изнанку музыкальной индустрии.

Фото Кадр из сериала «Кумир»

В шоу также засветились певец Трой Сиван, участница k-pop группы Blackpink Дженни, а также Рейчел Сеннотт («Шалом, папик!»), Давайн Джой Рэндольф («Убийства в одном здании») и Элай Рот («Бесславные ублюдки»).

Проблемы на съемочной площадке

Первые тревожные звоночки появились задолго до выхода сериала. Когда было отснято уже 80% материала, режиссер Эми Сайметц («Атланта») ушла из-за творческих разногласий с The Weeknd. Музыканту не понравились ее «слишком женский взгляд» на историю и фокус на Джослин, а не на Тедросе. В итоге режиссерское кресло занял Сэм Левинсон («Эйфория»), который переписал сценарий и переснял уже готовые сцены.

Весной этого года журнал Rolling Stone опубликовал статью, в которой несколько инсайдеров рассказали о работе над «Кумиром». По их словам, The Weeknd почти не притрагивался к тексту, а Левинсон в какой-то момент даже перестал согласовывать правки. Кроме того, в его версии сценария появилось несколько пугающих сцен, больше похожих на порнографию, а интересная задумка превратилась в плоскую мужскую фантазию без внятного сюжета.

Фото Кадр из сериала «Кумир»

В итоге члены съемочной группы просто не понимали, что именно попадет в финальную версию и как будет выглядеть концовка. К тому же изначальный хронометраж из шести серий сократился до пяти.

Что не понравилось зрителям и критикам

Первые два эпизода «Кумира» были показаны на Каннском кинофестивале: критики разгромили сериал, а пользователи соцсетей в реальном времени отслеживали, как с каждой новой рецензией стремительно падал рейтинг проекта.

Среди основных претензий — объективация главной героини, на которой в абсолютно любой ситуации надет минимум одежды, слабая актерская игра и плохо поставленные эротические сцены (некоторые издания даже назвали их худшими в истории телевидения).

При этом некоторые отмечают, что нужно просто снизить планку ожиданий. «Я думаю, вы все ждали от «Кумира» слишком многого. Все, чего я хотел, — это хороший саундтрек, красивые костюмы и качественная операторская работа. Простите, но со всеми тремя пунктами сериал справился», — написал один из зрителей в соцсетях.

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