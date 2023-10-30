«Мы — боги». Что показали в четвертой серии второго сезона «Локи»

На Disney+ вышла четвертая серия второго сезона «Локи». Рассказываем, чем закончился третий эпизод, и что происходит в проекте дальше.

Осторожно! Спойлеры.

Чем закончилась третья серия второго сезона «Локи»

Локи и Мобиус пропустили нешуточную драму, развернувшуюся между Мисс Минуткой, Равонной Рейнслейер и Виктором Таймли. Аналитик и Вариант добрались до лаборатории альтернативной версии Того, кто остается почти позже всех. Самой последней за Таймли пришла Сильвия, устроив ребут финала первого сезона с размахиванием мачете и желанием убить Вариант создателя TVA.

На этот раз, правда, обошлось: Локи-вариант отпустила Виктора, но забрала на растерзание Равонну. Сильвия переместила судью и Мисс Минутку в Цитадель в конце времен. Локи и Мобиус вместе с Таймли через пространственно-временной портал ушли в Управление временными изменениями.

В Цитадели в конце времен Рейнслейер увидела разлагающийся труп Того, кто остается, а Мисс Минутка сказала судье, что знает секрет, который ее разозлит.

Что показали в четвертой серии второго сезона «Локи»

ИИ показала Равонне прошлое, в котором судья и Тот, кто остается завершили войну мультивселенных и были готовы к совместному правлению. Перед началом нового этапа вариант Канга попросил Рейнслейер идти в TVA первой, и, как только Равонна это сделала, приказал Мисс Минутке запустить «Протокол 42»: стереть судье и всем сотрудникам Управления память.

В Цитадели в конце времен остались две преданные Тем, кто остается (в той или иной его версии) героини. Равонна и Мисс Минутка решили, что и без него способны со всем справиться.

Виктор Таймли переместился в Управление временными изменениями. Пока он осматривался, хроноцентры TVA отключались один за другим. Управление разваливалось на части, но охотница B-15, Локи, Мобиус и даже Сильвия терпеливо ждали, когда Таймли начнет им помогать. Не доверяя никому из них, Виктор тянул время.

B-15 и судья Гэмбл обсуждали будущее TVA и в частности генерала Докс. Гэмбл предложила дать ей второй шанс. Немного наивный эпизод, сделанный исключительно с целью придать охотнице искусственной важности — похоже, самому бесполезному персонажу второго сезона «Локи». Мол, вуаля! Смотрите, вот она уже не просто четыре серии ходит из угла в угол с одной и той же репликой «Это же люди! Так нельзя!», но и меняет мировоззрение важных сотрудников Управления временными изменениями.

Фото Кадр из сериала «Локи»

Локи, Мобиус, Сильвия и Виктор Таймли направились к временной прядильне. Виктор хотел экскурсию по своему будущему детищу, но ему не разрешили — некогда. Кейси сокрушался из-за перегрузки прядильни, а У.Б. не понимал, что еще можно сделать для ее адаптации и восстановления.

Таймли встретил своего кумира Уробороса. У.Б., в свою очередь, сам большой поклонник Виктора. Выяснилось, что написанная Уроборосом инструкция TVA основана на работе Таймли, которого на ее создание вдохновил труд Уробороса (имя персонажа — отсылка к мистическому символу змеи, кусающей себя за хвост).

У.Б. разработал план по спасению Управления временными изменениями: кто-то из персонажей должен отправиться к прядильне с множителем пропускной способности, который позволит ей не перегружаться от неудаленных временных линий. Уроборос считает, что убив Того, кто остается, Сильвия разрушила его жизнь.

Кейси время от времени вбрасывает реплики, но в сериале он, как и охотница B-15, не особо нужный персонаж. А вот У.Б. способен на большее. Какой смысл брать на роль оскароносного Ке Хюи Куана, чтобы из серии в серию заставлять его повторять «Мы все умрем!»? Впрочем, У.Б. — единственный сотрудник Управления без стертой памяти, и, возможно, проявит себя по полной в финале сезона.

Уроборос предупредил: с момента подвига Мобиуса из первого эпизода на пути к временной прядильне стало гораздо больше темпорального излучения.

План по спасению Управления временными изменениями теоретический, потому что множитель пропускной способности не работает. Виктор Таймли показал прототип одного из своих изобретений, которое, по его мнению, может помочь в решении проблемы. Оценив ситуацию, У.Б. решил, что на интеграцию элемента уйдет много времени, но Виктор убедил Уробороса, что если кто и способен сделать это, то только они. Локи, Сильвия и Мобиус ушли, чтобы не мешать У.Б. и Таймли работать.

Пока они ждут, аналитик предложил перекусить. Сильвии предложение очень не понравилось. Она обвинила Мобиуса в несерьезном отношении к ситуации и привилегии власти: то, что для кого-то трагедия, для аналитика TVA просто неудачный рабочий день.

Фото Кадр из сериала «Локи»

Генерал Докс, ее сторонники и охотник Х5 заключены в карцере. Брэд Вулф мечтает вернуться к своей актерской жизни и подговаривает заключенных устроить бунт. Безуспешно.

Охотница B-15 приходит к Докс, чтобы попросить ее о помощи и уходит, давая генералу время подумать (будто его у них так много осталось). Забавно. Никто, конечно, этого не объяснял, кроме того, в первом сезоне это было позорно снято, но у брони B-15 есть своя маленькая кровавая история: охотница вела счет удаленным вариантам, делая зарубки на своем костюме. Конечно, с момента старта проекта персонаж прошел определенный путь развития, но не до такой же степени. Во втором сезоне B-15 ведет себя так, будто дубинку TVA в руках не держала, и это немного лицемерно. Даже глупо. Управление на грани уничтожения, а охотница ведет светские беседы с одухотворенным видом.

Сильвия (из неожиданных плюсов: возможно, это первая серия за два сезона, где актерская игра Софии ди Мартино не так сильно проседает на фоне остальных) заблудилась и пришла в тот самый кафетерий, за предложение пойти в который критиковала Мобиуса. Там ее нашел Локи и с позиции ментора начал вещать о важности милосердия на примере духовного роста Тора. В интересах ли этого сюжета вспоминать бога обмана более чем десятилетней давности? К слову, все, что происходит в сериале, находится в интервале между «Мстителями» и «Тором 2: Царством тьмы». Фандому понадобится прыжок веры.

Фото Кадр из сериала «Локи»

По уставшему виду Локи видно, что его терпение на исходе. Все, что сейчас переживает Сильвия, для Варианта пройденный этап, и ему сложно видеть прошлую версию себя, совершающую ошибки. Персонажи обсуждают пользу и вред Управления временными изменениями, где Сильвия выступает плохим, а Локи хорошим копом. Она говорит вещи из серии: «Сожжем это место дотла», а он отвечает что-то духе «ломать — не строить».

Между персонажами сложилась немного странная динамика. Вариант ведет себя как учитель или родитель, а Сильвия — как трудный подросток, до которого внезапно удалось достучаться. Здесь не поможет даже прыжок веры, ведь в конце их диалога Локи, выдержав мхатовскую паузу, говорит: «Мы — боги». Сколько им там может быть лет?

Как боги Локи и Сильвия разные. Она готова дать людям свободу воли и уйти, а Вариант считает, что этого недостаточно.

Вулф продолжал убеждать генерала Докс и ее сторонников помочь ему выбраться из заключения, но его прервали: с помощью пространственно-временного портала в карцер попали Равонна и Мисс Минутка. Судья хотела переманить задержанных на свою сторону, а когда генерал Докс и минитмены отказались, Рейнслейер уничтожила их в кубе времени (в нем во втором эпизоде Локи пытал охоника Х5). Вулф встал на сторону Равонны и наблюдал за массовым убийством. На что только не пойдешь ради актерской карьеры.

Фото Кадр из сериала «Локи»

У.Б., Виктор Таймли и Кейси на завершающем этапе работы над устройством по исправлению временной прядильни. Мобиус вернулся к ним со стаканчиком какао из кофейного аппарата. Таймли очень заинтересовался напитком, несмотря на то, что их машина по спасению TVA не работала. Аналитик попросил охотника D-90 отвести Виктора к аппарату.

B-15 зашла в карцер и увидела, во что превратились генерал Докс и все остальные заключенные (наверное, гордилась собой, что дала ей время на размышления). Охотница хотела сообщить об этом, но не смогла: Мисс Минутка перехватила управление всем оборудованием Управления временными изменениями.

Виктор взял из кофейного аппарата какао и предложил его D-90. Охотник попробовал его, и в этот момент D-90 удалили. Это был Х5. Он забрал Виктора к Равонне и Мисс Минутке.

Все таймпады вышли из строя. Пытаясь наладить систему, Уроборос ругался на Мобиуса, подозревая, что тот снова скачивал запрещенные игры. Аналитик все отрицал. В итоге У.Б. понял, что ИИ взяла TVA-процессы под контроль.

Фото Кадр из сериала «Локи»

Мобиус предложил всем поторопиться. Локи и Сильвия побежали на поиски Виктора в сторону лифта: она в него попала, а Вариант нет, поэтому ему пришлось идти пешком. По пути Локи встретил свою прошлую версию, находящуюся в поисках дубинки TVA. Вариант понял, что тем, кто удалил его в первом эпизоде, был он сам.

Мобиус, В-15, Кейси и Уроборос пришли к перегруженной временной прядильне и убедились, что у них осталось мало времени.

Рядом с лифтом зазвонил телефон. Локи взял трубку: оказалось, это Уроборос связался с ними, чтобы попросить вариантов поторопиться.

У.Б. придумал решение проблемы с системой простым и гениальным способом: ее перезагрузкой. С точки зрения сотрудника отдела ремонта и развития у такого радикального поступка был один побочный эффект — перезагрузка отключала многие защитные протоколы. Например, снимала блокировку магических способностей на территории Управления. Узнав об этом, Локи и Сильвия дают понять Уроборосу, чтобы он не сомневался в правильности своего решения.

Равонна, захваченный Виктор, ИИ и Х5 готовились к своему новому злодейскому шагу, но перезагрузка системы пагубно повлияла на Мисс Минутку. ИИ отключилась, напоследок сказав Виктору, что ему никогда не стать Тем, кто остается.

Фото Кадр из сериала «Локи»

Когда Х5 пошел выяснить, что происходит, его зачаровала Сильвия. Под ее влиянием Вулф удалил Равонну. Пока Сильвия колдовала над охотником, Локи забрал Таймли и привел его к временной прядильне. С помощью своей темпоральной ауры Виктор разблокировал ведущие к ней двери. Локи хотел отправиться к прядильне с устройством сам, но Таймли взял инициативу на себя, аргументировав этот тем, что как создатель этого изобретения он сможет сориентироваться, если вдруг что-то пойдет не так.

Виктор надел скафандр, вышел в нестабильное пространство и мгновенно спагеттифицировался (астрофизический термин, обозначающий сильное растяжение объектов по вертикали и горизонтали, вызванное большой приливной силой в очень сильном неоднородном гравитационном поле) и погиб.

Такого не ожидал никто. Временная прядильня взорвалась от перегрузки и начала уничтожение TVA.