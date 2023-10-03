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«Люпен»: что известно о новом сезоне французского сериала

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из сериала «Люпен»
Фото Кадр из сериала «Люпен»
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Почти три года назад на Netflix состоялась премьера криминального детектива о неуловимом воре Ассане Диопе, вдохновением для которого послужил небезызвестный литературный персонаж Арсен Люпен. Сериал со звездой фильма «1+1» Омаром Си стал одним из самых популярных неанглоязычных релизов стримингового сервиса и принес французскому актеру номинацию на «Золотой глобус».

Рассказываем, что известно о третьем сезоне шоу «Люпен», который стартует уже в октябре.

Внимание: в тексте могут встречаться спойлеры. Если вы не смотрели первый и второй сезоны сериала, читайте с осторожностью.

О чем сериал «Люпен»

Центральный персонаж истории — Ассан Диоп, чья семья переехала во Францию из Сенегала в поисках лучшей жизни. Главного героя сыграл Омар Си, знакомый зрителям по комедии «1+1» и третьей части приключенческой франшизы о Роберте Лэнгдоне «Инферно».

Кадр из сериала «Люпен»
Фото Кадр из сериала «Люпен»

За 25 лет до основных событий сериала отца Ассана подставили и обвинили в краже колье Марии-Антуанетты. Мальчишка, который в детстве зачитывался романами Мориса Леблана о джентльмене-грабителе Арсене Люпене, вырос и разработал план мести в лучших традициях любимого героя.

У самого Ассана теперь тоже есть ребенок. Его сын Рауль живет с матерью, однако нередко проводит время с отцом. Этот факт, разумеется, не ускользает от противников главного героя: так, например, в конце первого сезона Рауль стал жертвой похищения. Для Этана Симона эта роль стала дебютом на телевидении, а вот Клэр, бывшую девушку Ассана и мать Рауля, сыграла звезда французского кино Людивин Санье («8 женщин», «Все песни только о любви»).

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В первых сезонах (формально это была одна история, которую разделили на две главы) Ассан, ставший искусным вором, достиг своей цели — отомстил богачу Юберу Пеллигрини, на которого когда-то работал его отец. Попутно главный герой скрывался от полиции, объявившей на него охоту, и искал сына. И все это происходило на фоне впечатляющих видов Франции: зрителям во всей красе показали не только Париж, но и скалы Этрета в Нормандии, одно из самых живописных мест на севере страны.

Кадр из сериала «Люпен»
Фото Кадр из сериала «Люпен»

Трейлер на языке оригинала с английскими субтитрами можно посмотреть на официальном YouTube-канале Netflix.

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Чего ждать от нового сезона «Люпена»

В финале второго сезона, который вышел летом 2021 года, Ассан попрощался с Клэр и Раулем, заявив, что должен держаться подальше ради их безопасности. Однако в официальном трейлере новых серий засветились и Людивин Санье, и Этан Симон, так что эти персонажи наверняка вернуться в жизнь главного героя.

Очередная авантюра, на которой и сосредоточится сюжет грядущего сезона, — кража Черной жемчужины. Только вот провернуть такое дело втайне было бы слишком просто, поэтому Ассан предупредит об этом не только владельцев драгоценности и полицию, но и всех жителей Парижа.

Кадр из сериала «Люпен»
Фото Кадр из сериала «Люпен»

Семья благородного вора вновь окажется под ударом. На сей раз он получит неожиданный звонок от матери, которая, судя по всему, оказалась в руках его врагов. «Если я не сделаю все, что мне скажут, они навредят ей», — заявляет Ассан в трейлере.

На помощь, конечно же, придет его близкий друг — антиквар Бенжамен, который не раз выручал Ассана в предыдущих сериях. К этой роли вернется Антуан Гуи («Он и Она»).

Кадр из сериала «Люпен»
Фото Кадр из сериала «Люпен»

Кроме того, третий сезон не обойдется без участия уже знакомых сотрудников полиции — Юсефа Гедира и Софии Белкасем. Напомним, что Юсеф разделяет интерес Ассана к историям об Арсене Люпене, что сильно помогает ему в работе над делом неуловимого вора. Сможет ли самый разыскиваемый человек Франции улизнуть от полиции и в этот раз — скоро узнаем!

Когда и где выйдут новые серии «Люпена»

Если первые две части популярного сериала состояли из пяти эпизодов, то в третьей главе их будет уже семь. Ожидается, что все серии появятся на стриминговом сервисе Netflix разом. Дата премьеры — 5 октября.

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