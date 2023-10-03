«Люпен»: что известно о новом сезоне французского сериала

Почти три года назад на Netflix состоялась премьера криминального детектива о неуловимом воре Ассане Диопе, вдохновением для которого послужил небезызвестный литературный персонаж Арсен Люпен. Сериал со звездой фильма «1+1» Омаром Си стал одним из самых популярных неанглоязычных релизов стримингового сервиса и принес французскому актеру номинацию на «Золотой глобус».

Рассказываем, что известно о третьем сезоне шоу «Люпен», который стартует уже в октябре.

Внимание: в тексте могут встречаться спойлеры. Если вы не смотрели первый и второй сезоны сериала, читайте с осторожностью.

О чем сериал «Люпен»

Центральный персонаж истории — Ассан Диоп, чья семья переехала во Францию из Сенегала в поисках лучшей жизни. Главного героя сыграл Омар Си, знакомый зрителям по комедии «1+1» и третьей части приключенческой франшизы о Роберте Лэнгдоне «Инферно».

Фото Кадр из сериала «Люпен»

За 25 лет до основных событий сериала отца Ассана подставили и обвинили в краже колье Марии-Антуанетты. Мальчишка, который в детстве зачитывался романами Мориса Леблана о джентльмене-грабителе Арсене Люпене, вырос и разработал план мести в лучших традициях любимого героя.

У самого Ассана теперь тоже есть ребенок. Его сын Рауль живет с матерью, однако нередко проводит время с отцом. Этот факт, разумеется, не ускользает от противников главного героя: так, например, в конце первого сезона Рауль стал жертвой похищения. Для Этана Симона эта роль стала дебютом на телевидении, а вот Клэр, бывшую девушку Ассана и мать Рауля, сыграла звезда французского кино Людивин Санье («8 женщин», «Все песни только о любви»).

В первых сезонах (формально это была одна история, которую разделили на две главы) Ассан, ставший искусным вором, достиг своей цели — отомстил богачу Юберу Пеллигрини, на которого когда-то работал его отец. Попутно главный герой скрывался от полиции, объявившей на него охоту, и искал сына. И все это происходило на фоне впечатляющих видов Франции: зрителям во всей красе показали не только Париж, но и скалы Этрета в Нормандии, одно из самых живописных мест на севере страны.

Фото Кадр из сериала «Люпен»

Трейлер на языке оригинала с английскими субтитрами можно посмотреть на официальном YouTube-канале Netflix.

Чего ждать от нового сезона «Люпена»

В финале второго сезона, который вышел летом 2021 года, Ассан попрощался с Клэр и Раулем, заявив, что должен держаться подальше ради их безопасности. Однако в официальном трейлере новых серий засветились и Людивин Санье, и Этан Симон, так что эти персонажи наверняка вернуться в жизнь главного героя.

Очередная авантюра, на которой и сосредоточится сюжет грядущего сезона, — кража Черной жемчужины. Только вот провернуть такое дело втайне было бы слишком просто, поэтому Ассан предупредит об этом не только владельцев драгоценности и полицию, но и всех жителей Парижа.

Фото Кадр из сериала «Люпен»

Семья благородного вора вновь окажется под ударом. На сей раз он получит неожиданный звонок от матери, которая, судя по всему, оказалась в руках его врагов. «Если я не сделаю все, что мне скажут, они навредят ей», — заявляет Ассан в трейлере.

На помощь, конечно же, придет его близкий друг — антиквар Бенжамен, который не раз выручал Ассана в предыдущих сериях. К этой роли вернется Антуан Гуи («Он и Она»).

Фото Кадр из сериала «Люпен»

Кроме того, третий сезон не обойдется без участия уже знакомых сотрудников полиции — Юсефа Гедира и Софии Белкасем. Напомним, что Юсеф разделяет интерес Ассана к историям об Арсене Люпене, что сильно помогает ему в работе над делом неуловимого вора. Сможет ли самый разыскиваемый человек Франции улизнуть от полиции и в этот раз — скоро узнаем!

Когда и где выйдут новые серии «Люпена»

Если первые две части популярного сериала состояли из пяти эпизодов, то в третьей главе их будет уже семь. Ожидается, что все серии появятся на стриминговом сервисе Netflix разом. Дата премьеры — 5 октября.

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