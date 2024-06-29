К чему приводят мечты о Мишлене: обзор 3-го сезона сериала «Медведь»

Вышел третий сезон драмеди «Медведь» о закулисье ресторанной жизни. Продолжение сериала — лауреата «Эмми» и «Золотого глобуса» вышло на стриминговом сервисе Hulu 27 июня. К просмотру доступны сразу все десять эпизодов. Сериал, начавшийся как не самый громкий проект, со временем покорил зрителей и критиков и получил второй сезон, а позднее был продлен на третий и четвертый сразу. При этом авторы во главе с шоураннером Кристофером Сторером явно не намерены раз за разом повторять успешную формулу начала сериала. Каждый из сезонов отличается от предыдущего, преподнося сюрпризы и двигая проект вперед.

О чем 3-й сезон сериала «Медведь»

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Предыдущий сезон закончился тем, что во время открытия своего нового ресторана «Медведь» главный герой Кармен Берзатто застревает в холодильнике, где и проводит большую часть дня. Находясь взаперти, он умудряется разрушить отношения с подругой детства Клэр и оттолкнуть от себя одного из самых близких друзей Риччи.

Новый виток истории стартует с нарезки флешбэков из прошлого героя. Несмотря на то что сам Карми не участвовал в работе кухни, дебютный ужин прошел успешно. Герой пытается вернуть все в норму с Риччи. При этом большая часть эпизода состоит из воспоминаний Берзатто о работе в разных ресторанах под покровительством лучших шеф-поваров мира. Карми решает составить список не подлежащих обсуждению пунктов работы кухни, которые впоследствии вызывают вопросы и недовольство у других работников ресторана.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Один из пунктов — ежедневная смена меню, которая поражает воображение, но «раздувает» бюджет предприятия. Это беспокоит уже главного инвестора предприятия — давнего друга семьи Берзатто дядю Джимми по прозвищу Цицерон. Тем временем команда ресторана узнает, что их тайно посетил рецензент The Chicago Tribune, так что в скором времени должен выйти обзор на новую точку притяжения ресторанного мира Чикаго. Дядя Джимми заявляет Карми, что если статья будет носить негативную окраску, то он откажется от спонсирования ресторана. Тем временем Сидни получает заманчивое предложение от другого проекта: понимая всю неорганизованность работы кухни и осознавая, что она не раскрывает свой талант в тени Карми, она думает подписать контракт.

Несмотря на то что основная линия сериала рассказывает историю ресторана «Медведь», нашлось в ней место и личным историям второстепенных героев. В этом новые серии наследуют второй сезон. У кондитера Маркуса умирает мать, Риччи принимает новую жизнь своей бывшей жены и знакомится с ее женихом, пытаясь попутно понять, как ему общаться с дочерью. Но больше всего времени посвящено истории повара Тины и беременной сестре главного героя, Натали, и ее родам. Раскрытию каждой ветки посвящены отдельные серии. Одна из них рассказывает о том, как уволенная после 15 лет работы Тина ищет, куда бы податься вновь, а другая показывает роды Натали и ее откровенный разговор с матерью.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Каким получился сериал «Медведь»

Первый сезон «Медведя» был полностью сосредоточен на работе кухни тогда еще не ресторана, а закусочной, подающей сэндвичи. Второй расширил не только географию повествования, перенеся героев из-за плиты в новые места, но и показал больше личных историй и переживаний. Третий же, сохраняя всю специфику проекта, уделяет внимание тому, что происходит вокруг открытия ресторана. Он уделяет внимание не техническим аспектам, а раскрывает во многом социальные вопросы.

Повествование нового сезона явно уступает в скорости даже замедлившемуся по сравнению с первым второму сезону. Несмотря на это, «Медведь» все еще хорошо приковывает внимание зрителя.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Даже незначительные эпизоды вызывают у зрителя яркую эмоциональную реакцию, а основные сюжетные моменты заставляют переживать до самых финальных титров 10-й серии. При этом сериал обрывается на важном моменте, а финальные решения явно вынесены на следующий сезон. И казалось бы, можно поставить это проекту в вину, назвать минусом и обвинить авторов в излишнем затягивании. Но с другой стороны, уж лучше поступить так, чем узнать решение героев и остаться в неведении еще на год в ожидании четвертого сезона.

Серии — ответвления Тины и Натали в первые секунды могут раздражать своей отстраненностью от повествования. Но впоследствии они затягивают не меньше. А эпизод Ice сhips, посвященный Натали, заставит даже зрителя мужского пола проникнуться сочувствием к беременной героине.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Финальный эпизод, в противовес предыдущим сезонам, будто зеркалит первую серию и замедляется. В серии нет изобретательного монтажа с демонстрацией сложной работы кухни. Плавное повествование наполнено диалогами, крупными планами и историями людей, которые не принимают участия в основном сюжете. При этом такой подход освежает сериал и, безусловно, коррелирует с переживаниями основных героев — а за них и любят этот сериал.

Актеры и персонажи сериала «Медведь»

«Медведь» все дальше и дальше уходит от концентрации на главном герое и его переживаниях. Больше внимания уделяется второстепенным персонажам, а на первую роль в некоторые из моментов выходит шеф Сидни в исполнении Айо Эдебири. Именно решение ее героини оказывается одним из важнейших к финалу сезона и заставляет биться сердце зрителя чаще в преддверии ответа. Актриса и сценаристка даже выступила в качестве режиссера одной из серий, в которой показана история повара Тины.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Герои сериала неоднозначны и полны противоречий: тот же Карми Берзатто в исполнении молодой звезды Джереми Аллена Уайта из-за своих моральных травм и переживаний иногда и вовсе выглядит злодеем. Впрочем, в третьем сезоне он наконец встретится с одним из сломавших его психику шефов. Эта сцена на удивление может заставить зрителя вспомнить и некоторые из личных переживаний, связанных с токсичными боссами.

Камео

«Медведь», как и раньше, наполнен звездами. В новом сезоне снова появились Джейми Ли Кертис, Уилл Поултер, а оскароносной Оливии Колман на этот раз досталось в несколько раз больше экранного времени. Среди новых для проекта лиц отметились кинематографист Брайан Коппельман, актеры Дэвид Зейес, Джош Хартнет и даже всем известный Джон Сина.

Но большее внимание привлекают камео профессионалов ресторанного дела, которыми наполнен «Медведь». Роли самих себя на экране исполнили такие знаменитости, как повар и ресторатор Томас Келлер и шеф-повар Дэниэль Булуд. Еще можно увидеть датчанина Рене Редзепи — владельца и шеф-повара одного из лучших ресторанов мира Noma, также удостоенного трех звезд Мишлен. И это только самые заметные из представленных «ресторанных» фигур.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Стоит ли смотреть 3-й сезон сериала «Медведь»

«Медведь» все еще остается интересным и захватывающим проектом, который не теряет своих особенностей, а только слегка изменяет их. Сериал не наскучивает зрителю и избегает самоповторов. Шоураннер Кристофер Сторер, несмотря на опасения, все еще не сдает позиций, а история Карми и его друзей все так же увлекает, дарит множество эмоций и сохраняется в сердце.

«Медведя» хочется смотреть и советовать посмотреть всем, кто его еще не видел. Несмотря на все «но», сериал — хороший пример того, как из относительно небольшой задумки может вырасти по-настоящему важный проект.