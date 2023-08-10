О чем сериал «Медведь» и стоит ли его смотреть

Этим летом на телеканале FX появилось продолжение неожиданного хита 2022 года. Первый сезон сериала «Медведь» стал откровением и покорил зрителей и критиков по всему миру.

Сериал «Медведь» повествует о талантливом молодом шеф-поваре, вынужденном вернуться из Нью-Йорка, где он работал в лучшем ресторане мира, в родной Чикаго. После смерти брата на плечи главного героя Кармена (Карми) Берзатто ложится ответственность за семейный ресторан. Его роль прекрасно исполнил Джереми Аллен Уайт, знакомый зрителю по роли Липа Галлагера в сериале «Бесстыжие». Главный герой, получивший свое прозвище из-за фамилии, разбирается в делах покойного брата Майкла, пытаясь поставить на ноги убыточную закусочную.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Продолжение остросюжетной производственной драмы о работниках кухни вышло в июне 2023-го и, несмотря на смену сценарных приемов, продолжает держать марку, а в чем-то и превосходит свое хитовое начало. Без важных спойлеров, но достаточно подробно расскажем, что показали в первом и втором сезоне, чтобы вам было легче принять решение: смотреть или не смотреть.

Первый сезон

Первый сезон был первоклассной драмой, не церемонящейся ни со своими героями, ни со зрителями. С самой первой серии мы без объяснений попадали на кухню семейного кафе The Original Beef of Chicagoland. Стресс, давление, сумасшедший темп работы и стремление к совершенству — все это роднит «Медведя» с эталонными представителями жанра спортивной драмы.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Почти все действие первого сезона происходит на кухне: зритель знакомится с персонажами, с их проблемами и эмоциями через рабочую среду, которую точно нельзя назвать дружелюбной. Сумасшедшая рваная съемка, отсутствие введения (титры с названием сериала появляются лишь ближе к середине сезона) и бешеный темп способны вызвать у зрителя чувство тревоги и беспокойства. Но именно это и затягивает — намеренная невнимательность к зрителю побуждает разобраться во всех хитросплетениях сюжета и проблемах персонажей. «Медведь» держит в напряжении и не растрачивает свой хронометраж на пространные экспозиции и длинные объяснения.

За восемь серий зритель проходит путь от полного непонимания, кто есть кто, до ощущения себя частью крепкой семьи персонажей.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Среди основных героев есть Риччи — громкий непутевый друг брата главного героя, Сидни — талантливая су-шеф, которая не мыслит себя за пределами кухни и постоянно борется с тревогой, противящаяся всему новому взрослая женщина Тина и Маркус — молодой кондитер, стремящийся к идеалу.

Главному герою придется не только построить крепкий коллектив и наладить работу, но и разобраться со своими демонами. Ведь отношения в семье Берзатто далеки от общепринятых нормальных — эта тема прекрасно раскрывается в рождественском эпизоде второго сезона. Впрочем, и сам Медведь достиг поварских вершин лишь ради того, чтобы доказать свою значимость старшему брату: Майк не брал его шефом на кухню в свой ресторанчик, но потом неожиданно завещал его Кармену после смерти.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Казалось бы, безысходная ситуация в концовке первого сезона разрешается внезапным появлением «бога из машины», и в большинстве случаев можно было бы записать это в недостатки сериала, но иногда важно не что произошло, а с кем. Зритель улыбается и радуется вместе с героями и беспрекословно, хоть и с долей сомнения, поддерживает решение, принимаемое Карми и его су-шефом Сидни. Теперь это не просто закусочная с говяжьими сэндвичами — ребята решают выйти на новый уровень и сделать из захудалого бизнеса ресторан, достойный звезды Мишлен.

И называться он будет «Медведь».

Второй сезон

Хоть герои и расплатились с долгами и нацелены на достижение новых высот, без новых финансовых вливаний этих достижений не видать. Кармен обращается за помощью к своему дяде, занимающемуся бизнесом, что само по себе достаточно рискованный шаг, ведь он только отдал ему долг, взятый еще братом. На кон ставится ресторан, ведь если ничего не выйдет, придется продать помещение.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Самым простым решением для шоураннеров сериала было бы повторение успешной схемы. Яркие сумасшедшие съемки, наполненные напряжением, передавали через экран атмосферу работы и особенно «запары» в общепите — и уже прекрасно сработали в первом сезоне. Но авторы выбирают другой путь.

Притом что на протяжении 10 новых эпизодов персонажи проводят время порознь (иногда на разных континентах, ведь кондитер Маркус поехал учиться в Копенгаген), сериал наполняется диалогами, а кухня переходит в стадию ремонта. Так что до последней серии на экране почти не будет готовки на сверхскоростях, а напряжение будет держаться за счет перепланировки, избавления от плесени и ожидания инспекторов различных инстанций, выдающих разрешение на открытие. И поверьте, у авторов получилось показать и эту рутину увлекательно.

Поражает и то, какими предстают знакомые нам герои в концовке сезона. Даже кассир Риччи, человек с взрывным характером и без кулинарных талантов, вечно раздражающий и отвлекающий, найдет себя и станет важной частью команды. Персонаж Эбона Мосс-Бахраха переживает, пожалуй, одну из самых глубоких трансформаций сезона.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

В начале перед нами 45-летний раздолбай, из-за своего характера потерявший семью и не находящий себе места там, где проводил почти все свое время. Он в штыки воспринимает все идеи Карми и винит его, а когда тот по старым связям направляет его на стажировку в лучший ресторан Чикаго, думает, что «братец» лишь издевается над ним. В итоге именно там Риччи нащупывает почву под ногами и осознает себя, а один из разговоров, по законам драматургии оборвавшийся на самом интересном месте, заставит шестерни в его голове работать без скрипа.

Су-шеф Сидни, ставшая теперь полноценным партнером Берзатто, под давлением сроков и обстоятельств сталкивается со все больше и больше нарастающим напряжением, ведь ресторан надо открыть через три месяца. Ее ярко выраженное стремление к идеалу и удушающая тревога разрывают ее изнутри. Она испытывает дикий стресс, но понимает, что сумасшествие ресторанного бизнеса — единственная среда, где она может и хотела бы существовать.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Да и сам Кармин Берзатто далек от человека без проблем, уверенно идущего к цели. Освободив в своей жизни место для любви, он теряет фокус. Медведь не может жить как обычный человек: он настолько погрузился в работу, что даже самые, казалось бы, приятные вещи за ее пределами бьют по его ментальному состоянию. Как говорит персонаж Джереми Аллена Уайта, он не мыслит себя вне своей сферы, ему не нужны ни радость, ни удовольствие. И его история совсем не про правильное целеполагание и достижение целей.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

В концовке второго сезона наш ждет не deus ex machina (лат. «бог из машины») — в десятом эпизоде выстрелит чеховское ружье. Вы не будете радоваться вместе с героем, но абсолютно точно ваше сердце забьется чаще.

Рождественский эпизод

Говоря о семье Берзатто, нельзя обойти рождественский эпизод, разбивающий 10-серийный сезон пополам. Да, эпизод про Рождество появляется в летнем сериале, но после него вам точно захочется надолго выйти продышаться, поэтому теплая погода на улице будет весьма кстати.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Эпизод наполнен россыпью звезд разной величины: в нем приняли участие Джейми Ли Кертис, Боб Оденкерк, Сара Полсон, Джиллиан Джейкобсон и, конечно же, Джон Бернтал, вновь вернувшийся к роли брата Кармина. Серия-флешбэк рассказывает историю рождественского ужина, где собралась вся семья Берзатто и их друзья. Мать Кармена и Майкла — Донна — готовит семейный ужин, основным блюдом которого являются семь запеченных рыб (библейская традиция, ставшая одной из тем дискуссий персонажей). Она кричит, курит, просит о помощи и тут же ругается, прогоняя всех помощников с кухни. Среди других членов близкого круга тоже все не так гладко — и именно это застолье покажет, почему Кармен Берзатто такой, какой есть, ведь нездоровая среда всегда рождает травмированных людей.

Стоит ли смотреть сериал " Медведь "

Хотелось бы назвать сериал сценариста Кристофера Сторрера душевным, но этот эпитет имеет безусловно положительный оттенок, а «Медведь» заставит вас не только радоваться. Зритель будет грустить, злиться, переживать, тревожиться, а порой и тяжело дышать, подобно заведенным героям. Критики называют сериал инди-вариантом «Теда Лассо», и с этим, пожалуй, можно согласиться: живые и честные герои, попадающие в трудные ситуации, неизменно вызывают симпатию, сочувствие и желание не расставаться с ними до конца десятой серии второго сезона. В них узнаешь себя: неразумно упертого или с утренней тошнотой от тревоги, неуклюжего во время флирта или желающего доказать боссу, чего ты стоишь.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Сериал номинирован на «Эмми» в 13 категориях, а Джереми Аллен Уайт уже получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль на ТВ (комедия или мюзикл). Рейтинг «Кинопоиска» на момент написания статьи — 7,7 из 10, на IMDb — 8,5 из 10, а на платформе MyShows ­— 4,4 из 5.

Телешоу, на которое не было особых ставок, стало одним из хитов. «Медведь» доказывает, что не всегда стоит полагаться на звездный каст и большие бюджеты. Иногда достаточно искренне любить свое дело и гореть им.

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